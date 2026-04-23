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Los ETF al contado de Ethereum han captado $495,75 millones en entradas netas en lo que va de este mes, enviando una señal clara de que las instituciones siguen rotando capital hacia la segunda mayor criptomoneda.

Con ETH ahora por encima de los $2.300, ese dinero fresco ha ayudado al activo a mantener niveles técnicos clave y a preparar el terreno para un posible movimiento al alza.

De cara a lo que viene, los observadores del mercado han destacado el rango de $2.400-$2.500 como especialmente importante en este momento. Si ETH logra convertir los $2.500 de resistencia en soporte, ese movimiento podría desbloquear el siguiente tramo de un rally alcista de varias semanas e impulsar al mismo tiempo los precios de las mejores altcoins.

Mientras tanto, los inversores más avezados están mirando más allá de la exposición básica a ETH y apuntan a proyectos que resuelven desafíos reales de escalabilidad y liquidez entre cadenas.

LiquidChain (LIQUID) destaca aquí por su sólido impulso inicial en preventa y una visión clara de liquidez unificada, lo que lo posiciona bien para un potencial alcista sustancial a medida que se expande el ecosistema de Ethereum.

Las entradas a los ETF de Ethereum se acercan a $500 millones en abril

Abril ha traído flujos positivos constantes hacia los ETF spot de Ethereum en EE. UU., con varias sesiones registrando decenas de millones en compras netas y los totales semanales recientes empujando la cifra mensual cerca de los $500 millones.

Los productos de BlackRock y Fidelity han liderado el avance en múltiples jornadas, reflejando una demanda generalizada incluso mientras ETH consolida.

Estas entradas han llegado en un momento en que la actividad on-chain y la acumulación de ballenas también están repuntando, reforzando la narrativa de que los fundamentos de Ethereum siguen siendo sólidos pese a las oscilaciones de precio a corto plazo.

Analistas como Daan Crypto señalan la zona de $2.400-$2.500 como una posible plataforma de lanzamiento, y destacan que si Ethereum supera esa franja con un volumen sólido y mantiene el cierre semanal, el camino hacia nuevos máximos podría abrirse rápidamente.

$ETH Close to testing its bull market support band and Weekly 200MA. That $2400-$2500 region is an important one for Ethereum. Eyes on the weekly close. pic.twitter.com/FaTof9STNf — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) April 22, 2026

Dicho esto, muchos inversores quieren algo más que una simple apreciación del precio. Buscan proyectos que realmente mejoren la eficiencia del capital y la usabilidad entre cadenas, y ahí es donde entra en escena LiquidChain (LIQUID).

Liquidez unificada en Bitcoin, Ethereum y Solana

LiquidChain (LIQUID) está construyendo el primer entorno de ejecución Layer 3 que unifica la base de capital de Bitcoin, la profundidad DeFi de Ethereum y la velocidad de Solana en una sola cadena de alto rendimiento.

Su arquitectura incorpora una máquina virtual de Solana emparejada con pools de liquidez unificados, respaldados por representaciones verificables de activos, además de pruebas y mensajería cross-chain. puentes.

Este diseño permite a los desarrolladores desplegar dApps, memecoins y mercados de predicción una sola vez y llegar a usuarios de los tres principales ecosistemas al mismo tiempo. El resultado es una liquidez más profunda, una ejecución más rápida y flujos de capital más seguros.

A little BTS of The Order cooking up LiquidChain's L3. ⟁👁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/FpFioySiij — LiquidChain (@getliquidchain) April 21, 2026

En un momento en que los ETF de Ethereum están impulsando el interés institucional, LiquidChain ofrece una forma práctica de captar la próxima ola de crecimiento on-chain.

La preventa en curso ya ha recaudado más de $694.000 al precio actual de $0,01452 por token LIQUID, con recompensas de staking (1,563% APY) disponibles de inmediato para los participantes. La tokenómica de LIQUID también asigna la mayor parte al desarrollo y al crecimiento del ecosistema, garantizando una alineación a largo plazo.

Como la última etapa de la preventa está prevista para cerrar mañana, la ventana para entrar temprano se está reduciendo rápidamente.

Únase a la preventa de LiquidChain antes del próximo aumento de precio

Empezar con LIQUID es sencillo. Primero, deberá dirigirse al sitio web oficial de LiquidChain para comprar tokens LIQUID ahora mismo. El proceso toma sólo unos minutos: conecte una wallet Web3 como Best Wallet o MetaMask, elija su método de pago preferido y complete la transacción.

Puede comprar usando ETH, SOL, BNB, USDT, USDC, BTC o varias otras criptomonedas principales. También se admiten pagos con tarjeta bancaria para mayor comodidad.

Quienes compren y hagan staking durante la preventa actualmente obtienen un 1,563% APY sobre sus tenencias, con las recompensas distribuidas una vez que se habilite el claim.

Best Wallet hace que toda la experiencia sea fluida para los usuarios móviles. Puede descargarla desde la Apple App Store o Google Play, encontrar LIQUID en la pestaña “Upcoming Tokens” y luego gestionar su compra y su portafolio en un solo lugar seguro.

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Descargo de responsabilidad: Este artículo es sólo para fines informativos y no debe considerarse como asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos de alta volatilidad y conllevan un riesgo significativo.