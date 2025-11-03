Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

XRP passe en mode “accélération”. Alors que le marché digère à peine les ETF Bitcoin et Ethereum, Bitwise estime que l’ETF XRP pourrait arriver bien plus vite que prévu. Le message est clair : la fenêtre réglementaire est ouverte et les demandes s’enchaînent. Les capitaux institutionnels n’attendent qu’un produit simple pour se positionner sur Ripple.

Derrière ce pari, il y a un enjeu colossal : orienter des milliards de dollars vers un actif pensé pour les paiements internationaux, dans un contexte où la SEC commence à clarifier son discours. Résultat : la “XRP Army” se réveille et les whales accumulent. Le marché se demande si cet ETF ne pourrait pas être le véritable déclencheur du prochain gros mouvement sur XRP.

Un momentum institutionnel qui s’emballe autour de XRP

Bitwise ne lance pas un simple ballon d’essai. Le gestionnaire d’actifs voit l’approbation d’un ETF spot XRP arriver plus vite que ce que le marché anticipait, alors que plusieurs émetteurs ont déjà déposé leurs dossiers auprès de la SEC. La séquence de novembre est chargée : événements Ripple, projets d’ETF concurrents, deadlines réglementaires… tout converge vers un mois clé pour XRP.

$XRP ETF update:

Bitwise files NYSE details with a 0.34% fee.

One step away from approval. ✅ The XRP ETF era is about to begin.

Dans le même temps, les données on-chain montrent une accumulation record des portefeuilles “whales” (plus d’un million de XRP), signe que les gros acteurs se placent en amont d’un possible feu vert. Cette dynamique est renforcée par le précédent créé par les ETF Bitcoin et Ethereum. Eux, qui ont validé l’idée que les actifs crypto “installés” peuvent obtenir un véhicule réglementé grand public aux États-Unis.

Des milliards de dollars prêts à se déverser sur un ETF XRP

L’enjeu ne se limite pas à cocher une case réglementaire : Bitwise évoque déjà plus d’un milliard de dollars de flux potentiels sur les premiers mois de vie de l’ETF XRP. Certains analystes estimant que ce chiffre pourrait même être dépassé si l’appétit institutionnel se confirme. Pour rappel, les ETF Bitcoin spot ont capté plus de 50 milliards de dollars d’actifs en moins d’un an. Voilà qui donne une idée de l’ampleur possible, si XRP devient la troisième “brique” standard des allocations crypto après BTC et ETH.

XRP coche plusieurs cases :

cas d’usage concret dans les paiements transfrontaliers

intégration dans RippleNet

présence déjà bien ancrée dans les portefeuilles des gros acteurs.

Un ETF simplifierait radicalement l’accès : pas de wallets, pas de gestion d’exchange, un simple ticker à acheter via un courtier traditionnel.

Régulation, SEC et price action : les obstacles se réduisent

Ce scénario aurait été impensable sans le tournant juridique pris depuis 2023. La victoire partielle de Ripple face à la SEC a consacré une distinction clé : les ventes programmatiques de XRP sur les exchanges ne sont pas considérées comme des ventes de titres non enregistrés. Cette clarification a levé le principal verrou qui bloquait la discussion sur un ETF XRP. Depuis, la SEC a validé des ETF Bitcoin et Ethereum spot, créant un précédent favorable pour d’autres actifs “majeurs”.

Bitwise et d’autres émetteurs (WisdomTree, Canary Capital, 21Shares) se sont engouffrés dans cette brèche, avec des dépôts d’amendements successifs et un calendrier désormais évoqué en “semaines” plutôt qu’en années. Sur le marché, XRP a déjà cassé plusieurs résistances, dans un contexte de volumes en hausse et de repositionnement offensif des traders spéculant sur un “ETF trade” à part entière.

Conclusion

L’ETF XRP envisagé par Bitwise coche toutes les cases du catalyseur majeur : fenêtre réglementaire favorable, demande institutionnelle en attente et cas d’usage déjà éprouvé dans les paiements. S’il se concrétise plus vite que prévu, ce produit pourrait repositionner XRP comme l’un des actifs centraux des portefeuilles crypto “sérieux“, au-delà du simple storytelling de la “XRP Army”.

Pour les investisseurs, le sujet ne se limite plus à un procès ou à un tweet : il s’agit de flux, de bilans et de lignes d’ETF dans des mandats structurés. En parallèle, des projets plus ludiques comme PepeNode montrent que l’écosystème reste capable d’innover côté usage et tokenomics. Entre ETF réglementés et memecoins gamifiés, une constante demeure : la bataille pour capter la prochaine vague de capitaux vient seulement de commencer alors, préparez vous à la mener.