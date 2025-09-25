Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

De Ethereum koers daalt en dat baart veel beleggers zorgen. Hoewel ETH in de afgelopen maanden steun vond boven de $4000, wijzen analisten erop dat de kans op een correctie in een ETH bear market scenario niet onderschat mag worden. In dit artikel bekijken we welke cruciale niveaus Ethereum moet vasthouden, waarom ETH achterblijft ten opzichte van Bitcoin en welke koersverwachtingen er liggen in het geval van een crash.

Ethereum koers: waarom blijft Ethereum achter?

Ondanks de sterke fundamentals lijkt de Ethereum koers moeite te hebben om door te stoten. Terwijl Bitcoin de toon zet in de huidige markt, blijft ETH achter. Een belangrijke reden is dat veel kapitaal richting Bitcoin ETF’s stroomt, waardoor Ethereum minder profiteert van de institutionele instroom.

Daarnaast speelt het huidige macro economische klimaat een rol. Hogere rentes zorgen ervoor dat risicovolle assets zoals crypto onder druk staan. Waar Bitcoin vaak wordt gezien als een digitaal alternatief voor goud, blijft Ethereum in de eerste plaats een technologieplatform, wat het gevoeliger maakt voor beleggerssentiment en risicovermijding.

Toch zijn er ook tekenen van kracht. ETH whales hebben massaal posities opgebouwd rond $2900. Dit koersniveau geldt als een belangrijke steunzone die in een bearish scenario als vangnet kan dienen.

ETH bear market scenario

Als de Ethereum koers daalt, kijken analisten vooral naar drie cruciale zones.

Allereerst is er het psychologische niveau rond $3500. Mocht de koers hieronder zakken, dan kan een versnelling naar $3000 volgen. Het meest besproken niveau is echter $2900. Dit wordt gezien als de “fortress support”, omdat daar enorme hoeveelheden ETH zijn opgekocht door lange termijn beleggers en whales.

Een doorbraak onder dit niveau zou pas echt zorgwekkend zijn. In dat geval komt zelfs het gebied rond $2500 weer in beeld, wat neerkomt op een correctie van bijna 40% vanaf de huidige prijs. Hoewel zo’n scenario vooralsnog niet de basisverwachting is, tonen liquidatiegolven in de cryptomarkt aan dat plotselinge crashes altijd op de loer liggen.

Ethereum crash, hoe groot is de kans?

Een Ethereum crash richting $2900 of lager is alleen aannemelijk als de marktdynamiek drastisch verandert. Denk bijvoorbeeld aan een plotselinge daling van Bitcoin, een strengere Amerikaanse regelgeving of een macro economische schok.

Toch is er ook een positief element. Het aanbod van ETH op beurzen neemt af. Sinds The Merge wordt ETH steeds schaarser, omdat staking en institutionele treasuries grote hoeveelheden vasthouden. Volgens CoinMetrics overstijgt de vraag van Digital Asset Treasuries (DATs) zelfs de nieuwe uitgifte van ETH, wat op lange termijn deflatoir werkt.

Dit betekent dat zelfs in een worst-case scenario sterke koopinteresse verwacht mag worden rond $2900. Voor beleggers is dat een belangrijk signaal. Zolang dit niveau standhoudt, blijft Ethereum fundamenteel gezond.

Ethereum koers verwachting

De Ethereum koers verwachting hangt dus af van twee krachten. Aan de ene kant de angst voor een correctie richting de genoemde steunzones, aan de andere kant de toenemende adoptie van Ethereum in de wereld van DeFi en stablecoins.

Meer dan 65% van alle stablecoin-activiteit vindt inmiddels plaats op Ethereum. Dagelijks wordt er voor ruim $60 miljard aan stablecoins verhandeld op het netwerk, wat de veiligheid en het gebruik verder versterkt. Daarbij spelen Layer-2 netwerken een cruciale rol in het schalen van Ethereum. Deze netwerken verwerken inmiddels meer transacties dan de mainnet zelf, met tientallen miljarden dollars vergrendeld in DeFi-applicaties.

Kortom, hoewel de koers onder druk kan staan, groeit de fundamentele adoptie van Ethereum onverminderd door.

Voorbereiden op volatiliteit

Voor beleggers betekent dit dat risicomanagement belangrijker dan ooit is. Hoge leverage kan leiden tot forse liquidaties als de koers onverwacht door cruciale steun breekt. Het is daarom raadzaam posities goed te spreiden en altijd een buffer aan te houden voor marges.

Wie kijkt naar de lange termijn kan profiteren van de groeiende schaarste en adoptie. Maar wie actief handelt, moet rekening houden met de mogelijkheid dat ETH nog een stevige dip maakt voordat de volgende bullrun zich aandient.

De rol van Bitcoin Hyper

Een andere factor die de Ethereum koers verwachting beïnvloedt, is de vergelijking met Bitcoin. Terwijl Ethereum al vergevorderd is in het ontwikkelen van Layer-2 netwerken, loopt Bitcoin daar nog altijd ver achter. Op Ethereum is inmiddels ruim $27 miljard vergrendeld in DeFi-apps, terwijl dat bij Bitcoin nauwelijks $3 miljard is.

Juist hier springt Bitcoin Hyper in het oog. Dit is de eerste echte Bitcoin Layer-2 blockchain die Bitcoin snel, schaalbaar en betaalbaar wil maken. Gebouwd op de Solana Virtual Machine (SVM), maakt Bitcoin Hyper het mogelijk om DeFi, staking en dApps rechtstreeks bovenop Bitcoin te ontwikkelen. Alle transacties worden gebundeld met zero-knowledge proofs en vastgelegd op Bitcoin Layer-1, waardoor de veiligheid behouden blijft.

De eigen $HYPER token is daarbij de motor van het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transacties, staking en liquiditeit. De huidige presale heeft al meer dan $18 miljoen opgehaald, met een enorme dagelijkse instroom van kapitaal. Dat toont de honger van investeerders naar een schaaloplossing voor Bitcoin.

Terwijl Ethereum de concurrentie aangaat met nieuwe “stable chains” en alternatieve netwerken, kan de opkomst van Bitcoin Hyper ervoor zorgen dat Bitcoin zelf een groter stuk van de DeFi-markt opeist. Voor ETH betekent dit dat het tempo van innovatie hoog moet blijven om zijn voorsprong niet kwijt te raken.

Ethereum koers blijft spannend

De Ethereum koers daalt na een periode van sterke stijgingen, en dat voedt de angst voor een bearish scenario. De belangrijkste niveaus om in de gaten te houden zijn $3500, $3000 en vooral $2900. Zolang deze steunzones standhouden, blijft de lange termijn trend bullish.

Toch is de concurrentie in de markt hevig, met opkomende projecten zoals Bitcoin Hyper die het speelveld kunnen veranderen. Voor beleggers blijft het daarom essentieel om voorbereid te zijn op volatiliteit, zonder de lange termijn groeipotentie van Ethereum uit het oog te verliezen.