イーサリアム（ETH）価格は3,300ドルを上回り、数週間の変動後に急回復している。火曜日には6％超上昇し、月間新高値の3,396ドルを記録した。

イーサリアム 今後は、主要機関や投資家による買い増しが加速したことで勢いが回復しており、CEX（中央集権型取引所）に保管されるETH残高は総供給量のわずか8.7％まで低下した。つまり、循環供給量1億2,070万ETHのうち、CEXにあるのはわずか1,050万ETHのみである。

$ETH is quietly entering its tightest supply environment ever. Exchange balances just fell to 8.84% of total supply, a level we’ve never seen before. For context, $BTC is still sitting near 14.8%. ETH keeps getting pulled into places that don’t sell, staking, restaking, L2… pic.twitter.com/T7MW3D2bG1 — Milk Road (@MilkRoad) December 5, 2025

イーサリアム取引所残高は歴史的低水準へ

ネットワーク上では、2015年のイーサリアムローンチ以来初めての現象が起きている。アナリストは、この供給・需要のアンバランスが価格急騰の土台を作る可能性があると見ている。

この残高低下は、Bitmineの4億3,500万ドル（約59億円）相当のETH購入などの大型買収後に発生した。Bitmineはこれにより総供給量の3.2％を保有することになった。

イーサリアム 今後は、取引所からの流出が続く中で希少性主導の市場に移行している。CEXに残るETHはわずか16.6百万コイン（総供給量の8.7％）で、多くの保有者は資産を取引所外へ移動している。

多くのイーサリアム価格予測が依然として弱気圧力を示す一方で、供給トレンドは全く異なる強気のシグナルを示している。

2025年7月以降、この減少は加速し、取引所残高は約20％減少した。この流出は、Bitmineなどの機関投資家による大量蓄積と一致している。

12月3日のFusakaアップグレード以降、取引所残高は約1,680万ETHに低下。その後のリアルタイムデータではさらに低い水準を示しており、開発者やユーザーがより高速で低コストなネットワークへ移行していることが分かる。

アナリストは、このペースで買い手が戻る場合、イーサリアム 今後は供給縮小とネットワーク活動の増加により強力なラリーに入る可能性があると述べる。

イーサリアム価格予測：3,100ドルの抵抗を突破

世界で2番目に大きい暗号資産イーサリアムは、数週間にわたる強気圧力の中で3,100ドルの抵抗を突破した。現在、価格は3,325ドルで、時価総額は約4,010億ドルとなり、Q3からの強い回復を示す。

イーサリアム 今後は、3,100ドル付近の抵抗を突破し、3,000ドル以上でのサポートを確認したことで、価格の勢いが回復していることが示される。

50日移動平均線は短期的なレジスタンスレベルとして3,400ドル付近に位置しているが、取引量のサポートはまだ不足している。3,400ドルを超えるブレイクが発生すれば、次の目標は3,670ドル、さらに4,000ドルへ向かう可能性がある。

逆に、現在の3,100ドルの直近サポートを維持できなければ、価格は2,900ドル付近まで下落し、2,750～2,500ドルの深いサポートゾーンに接近する可能性がある。

Bitcoin Hyperは3,000万ドル間近、需要拡大中

イーサリアム 今後の展開を受け、投資家の注目は高リターンを狙えるプロジェクトに移っている。中でもBitcoin Hyperは注目度が高い。

このプロジェクトは、Bitcoin向けLayer2インフラとして、Solanaベースの高速かつスケーラブルな処理を提供しつつ、Bitcoinのセキュリティを維持する。プレセールではすでに2,920万ドル（約39億円）を調達し、6億3,700万トークン以上を販売した。

Bitcoin HyperはSVMベースの実行レイヤーを導入し、即時決済、DeFiプラットフォーム、ゲーム体験、さらにはミームコイン市場への応用を可能にする。

イーサリアム 今後の市場回復期に、こうした高機能Layer2プロジェクトへの投資は、より大きなリターンを生む可能性がある。

$HYPERは公式サイトで購入可能。USDTやETHで交換でき、銀行カードで直接購入もできる。

