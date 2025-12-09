Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

イーサリアム（ETH）共同創設者のバイタリック・ブテリンは、ETHの高額ガス代問題を未解決と指摘し、新たな解決策を提示した。この施策が実現すれば、イーサリアム 今後の価格予測は強気方向に傾く可能性がある。

彼は、将来のガス代を予測するオンチェーン市場の構築を提案。長年の高額手数料が投資家の活動を妨げており、BaseやArbitrumなど安価なレイヤー2ネットワークへのシフトが進んでいると説明する。

We need a good trustless onchain gas futures market. (Like, a prediction market on the BASEFEE) I've heard people ask: "today fees are low, but what about in 2 years? You say they'll stay low because of increasing gaslimit from BAL + ePBS + later ZK-EVM, but do I believe you?"… — vitalik.eth (@VitalikButerin) December 6, 2025

ガス代予測市場による手数料安定化

提案されたオンチェーン先物カーブは、市場の長期期待を明確に示す。ユーザーはブロックスペースの事前購入で将来の手数料高騰を回避可能となる。

開発者は重要イベント前にガス代上限の保険を購入でき、ヘビーユーザーも逆ポジションを取ることで手数料リスクを軽減できる。この仕組みにより、プラットフォームはユーザーにとって有利となり、Web2からWeb3への移行を円滑にする。

イーサリアム価格予測：採用拡大が新高値を後押し

ガス代管理の普及は、19か月続く頭と肩パターンのブレイクアウトを促す可能性がある。ETHは2,750ドル（約41万6,000円）付近の歴史的需要ゾーンから反発し、ローカルボトムを確認済み。

RSIは50の中立ライン付近で高値更新を形成し、買い手が徐々に参入している。MACDもシグナル線に対して上昇基調を示し、持続的な強気トレンドを示唆する。

完全なパターンブレイクでネックライン約5,500ドル（約82万5,000円）を回復すれば、過去高値更新と新たな価格発見フェーズに突入する可能性がある。Web3移行が進めば、ブル相場の拡張で最大250％上昇し、10,000ドル（約150万円）まで達する可能性も示唆される。

Web3ソリューション：SUBBDの台頭

プロ暗号通貨規制の導入によりWeb3移行が加速し、実需ベースのプラットフォームSUBBD（$SUBBD）が注目を集める。AI駆動のコンテンツプラットフォームで、850億ドル規模のサブスク経済を再定義。

クリエイターは中間業者を介さず直接収益化し、ファンはトークンゲート特典を通じて限定コンテンツや早期リリースにアクセスできる。

このコンセプトは既に注目を集め、プレセールで130万ドル（約1億9,500万円）を超える調達に成功。クリエイターとファン双方にメリットを提供し、暗号資産の分散型ユースケースを活かした経済圏を構築している。

