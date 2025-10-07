Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

2025年10月7日（火）──暗号資産コミュニティ「Wealth Group（ウェルスグループ）」のアナリストによれば、Fartcoin（FARTCOIN）は現在価格から95％上昇する可能性があるという。

このミームコインは現在7億ドル（約1,050億円）の時価総額を維持しており、予測通りに推移すれば再び10億ドル（約1,500億円）超えに達する可能性がある。

直接購入せずにFARTCOINを得たい投資家にとっては、新たなミームコイン採掘プロジェクト「PepeNode（PEPENODE）」がパッシブ収益の手段を提供している。

PepeNodeは世界初の「マイン・トゥ・アーン（採掘して稼ぐ）」ミームコインプロジェクトであり、ユーザーはFARTCOIN、Pepe（PEPE）、そしてネイティブトークンのPEPENODEを自動的に獲得できる。この仕組みにより、複数のミーム資産で資本利得とパッシブ収入を同時に得られる環境が整う。

さらにPepeNodeは、従来コストや技術的ハードルが高かったマイニングをゲーム化し、戦略的かつインタラクティブな体験へと変えている。

プレセールは依然として参加可能で、現在のトークン価格は0.0010918ドル（約0.16円）。次の資金調達ラウンドで価格が上昇するまで残り2日となっている。

アナリストが指摘する「ダブルボトム」パターン──FARTCOIN回復の兆し

暗号資産アナリストEliZ氏はX（旧Twitter）において、FARTCOINの日足チャートに「ダブルボトム」の形状が現れていることを指摘した。これは強気転換の可能性を示すものだ。

チャートでは緑色の蓄積ゾーン内に黒い「W」字型パターンが確認され、このゾーンで買い手が売り圧力を吸収しているとされる。

EliZ氏は2つの抵抗水準を示しており、初期目標は1.1869 USDT（約178円）、上値目標は1.4427 USDT（約217円）とした。

現在のFARTCOINは0.7356ドル（約111円）で取引されており、確認ゾーンは0.75～0.78 USDTにある。ここを上抜ければ強気転換が成立し、上値目標へ進む可能性が高まる。

EliZ氏は8月12日の時点でも同じ緑色ゾーンを理想的な買い場と指摘し、その後FARTCOINは実際に反発した。仮に2番目の目標に到達すれば、時価総額は約14.4億ドル（約2,160億円）となり、7月や1月初頭と同水準に戻ることになる。

2025年第4四半期の強気相場が進む中、FARTCOINは再び主要ミームコインの一角に返り咲く可能性がある。

また、直接購入せずにリターンを得たい投資家にとって、PepeNodeはFARTCOINやPEPEをプレイしながら獲得できる手段として注目される。

FARTCOIN上昇時に収益獲得の可能性──PepeNodeの仕組み

PepeNodeは暗号資産マイニングを戦略型ゲームとして再構築し、プレイヤーがどのように仮想的な採掘環境を構築・管理するかで報酬が変動する。

参加者はPEPENODEトークンでノードを購入し、個別のサーバールームに配置することで最適化された採掘リグを形成できる。ノードの追加や調整は随時可能で、報酬生成のコントロールは完全にプレイヤーに委ねられる。

効率的な構成は収益を増加させ、非効率的な構成はリターンを減少させる。ライブダッシュボードではハッシュレートや日次出力、ネットワークシェア、次回半減期への進捗が表示される。

また、ランキング機能によりプレイヤー同士の競争も促され、上位者にはPEPENODEだけでなくFARTCOINやPEPEといった主要ミームコインでのボーナスが付与される。

こうした中、FARTCOINの反発を予測するEliZ氏の見解と重なれば、PepeNode参加者はプレイしながら同トークンを蓄積することが可能となり、市場で直接購入せずとも上昇分に露出できる。

結果としてPepeNodeは、従来の高コストかつ技術的なマイニングを「ゲーム化された経済」に転換し、P2E（Play-to-Earn）に続く新たな潮流となる可能性がある。

投資家の関心急増──PepeNode、2百万ドル到達目前

さらに注目すべきは、PepeNodeのトークノミクスである。プレイヤーがPEPENODEを使ってノードを購入すると、そのうち70％がバーン（焼却）され、供給は時間とともに減少する仕組みになっている。

つまり参加者は報酬を得るだけでなく、希少性が高まる資産を保持することになる。

ミームコインが再び上昇する可能性を考えると、プレイヤーはPEPEやFARTCOINのような有望資産を蓄積しつつ、並行してPEPENODEというデフレ型資産の価値上昇にも期待できる。

こうした仕組みが投資家の関心を集め、PepeNodeのプレセールは累計200万ドル（約3億円）に迫っている。

InsidebitcoinsやCryptoNewsなどのメディアも同プロジェクトを取り上げ、インフルエンサーのCrypto Pandas、Alessandro De Crypto、さらにYouTube登録者31万5,000人以上を持つMichael Wrubel氏も注目銘柄として言及している。

今が参加のチャンス──PepeNodeプレセール

PepeNodeは現在プレセール中で、公式サイトからPEPENODEを購入できる。ETH、BNB、USDT（ERC-20およびBEP-20）、さらにクレジットカードやデビットカードでも決済可能だ。

業界で高評価を受ける「Best Wallet（ベストウォレット）」をはじめ、任意のウォレットが利用可能。Best Walletの「Upcoming Tokens」ツールにも掲載されており、購入・追跡・請求が可能となる。

さらに、ネイティブのステーキング機能により、TGE（トークン生成イベント）前から年率51％の変動型利回りでパッシブ収入を得られる。

スマートコントラクトはCoinsultによる監査済みで、初期投資家に安心感を与えている。

最新情報はXやTelegramで随時公開されている。

