Bitcoin Hyper je u tri mjeseca poskupio za 64,8 %: Cijena Bitcoin Hypera dosegnula je 3,65 €, nakon što je objavljeno ključno partnerstvo i završene interne revizije, čime su okončani mjeseci neizvjesnosti oko projekta.

Politika sklona kriptovalutama daje poticaj za Bitcoin Hyper: Izbor nove vlade sklone kriptovalutama u Hrvatskoj jača interes za Bitcoin Hyper. Investitori se raduju značajnim dobicima.

Početkom mjeseca, cijena Bitcoin Hypera bila je 2,17 €. Tijekom prvih osam dana kretala se uglavnom između 2,14 € i 2,35 €. Međutim, 9. srpnja, nakon jednodnevnog rasta od 3,94 %, cijena je probila taj raspon i zatvorila iznad njega. Nakon toga, tečaj je porastao za otprilike 48,54 % i dosegnuo 3,43 €.

Važno je napomenuti da je jučer cijena kratkoročno dosegla i vrhunac od 3,65 €.

U posljednja tri mjeseca cijena Bitcoin Hypera porasla je za 64,8 %, dok je u posljednjih mjesec dana zabilježila rast od 59,1 %.

Sve to jasno ukazuje na snažan uzlazni trend i bikovski zamah za projekt, što ga svrstava među najbolje kriptovalute za kupnju u 2025. godini.

Prema odvjetniku Johnu Deatonu, ovaj rast cijene dugo se očekivao. Naglasio je da je projekt Bitcoin Hyper bio zanemarivan gotovo četiri godine zbog regulatorne nesigurnosti i nedostatka transparentnosti.

Hrvatska narodna banka (HNB) prethodno je provodila strogu kontrolu nad kriptovalutnim projektima, što je na tržištu izazivalo strah. Prekretnica se dogodila u srpnju 2023., kada je hrvatski sud presudio da se određeni oblici izdavanja tokena ne smatraju vrijednosnim papirima – čime se otvorio put i za Bitcoin Hyper.

U ožujku 2025. projekt je službeno okončao svoje regulatorne sporove, pristavši na jednokratnu kaznu od 50 milijuna eura. Obje strane povukle su svoje žalbe, a u srpnju 2025. pravni postupak je definitivno završen, pri čemu je preostalo samo formalno odobrenje.

Odlučujući preokret došao je s političkom promjenom u Hrvatskoj, koja je omogućila kompromis s HNB-om.

Ubrzo nakon dolaska nove vlade nakon izbora 2024. godine, ostavku je podnio prethodni guverner HNB-a – koji je zagovarao tvrdu politiku protiv kriptovaluta. Po stupanju na dužnost, nova vlada uvela je nekoliko mjera sklonih kriptovalutama i za nasljednika prethodnog guvernera imenovala Ivana Petrovića, poznatog zagovornika kriptovaluta. To se poklopilo i s porastom interesa za najbolje platforme za trgovanje kriptovalutama u 2025., što je dodatno ojačalo poziciju Bitcoin Hypera na tržištu.

Kao rezultat toga, cijena Bitcoin Hypera zabilježila je rast od 281,7 % već u studenom 2024. – u mjesecu izbora.

Ne tako davno nije bilo jasno kako će Bitcoin Hyper uspjeti postići dogovor s regulatornim tijelima.

Projekt je bio upleten u dugi pravni spor s hrvatskim institucijama, tijekom kojeg se raspravljalo o kazni do 125 milijuna eura, kao i o mogućnosti definitivne zabrane projekta. Sud je prvotno odbio zajednički prijedlog strana za smanjenje kazne na 50 milijuna eura i ukidanje zabrane.

Unatoč tome, u ožujku 2025. dogodila se prekretnica – Bitcoin Hyper je postigao dogovor s vlastima i pristao platiti kaznu od 50 milijuna eura. Strane su seodrekle žalbi, pa je pravni slučaj u srpnju 2025. definitivno zaključen.

Ova jasnoća ne samo da je obnovila povjerenje među investitorima, već je također pokazala koliko je važno koristiti najbolje kripto mjenjačnice za početnike pri trgovanju novim i potencijalno rizičnim tokenima poput Bitcoin Hypera.

Reakcija tržišta i povrat

Ovaj izvanredan napredak poklopio se i s očekivanjima nadolazećih uvrštenja na Coinbase, što je dodatno potaknulo entuzijazam među investitorima.

Što su rekli investitori?

Prema Johnu Deatonu, ovaj rast donio je ogromno olakšanje dugogodišnjim vlasnicima tokena.

Poznati kriptoanalitičar CrediBULL otkrio je da njegova investicija od 10.000 € iz 2019. godine sada, zahvaljujući posljednjem skoku cijene, vrijedi 196.000 €.

S druge strane, nekoliko investitora – uključujući osnivača Barstool Sportsa, Davea Portnoya – izrazilo je žaljenje što su svoj udio u Bitcoin Hyperu prodali prerano.

