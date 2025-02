Man kann Donald Trump mögen oder man kann ihn nicht mögen. Was ihm aber wohl niemand ankreiden kann, ist, dass er seine Ankündigungen nicht in die Tat umsetzt! Im Gegenteil, es gibt wohl wenige Politiker auf der Welt, die ihre Vorhaben in einer solchen Geschwindigkeit umsetzen wie Donald Trump. Auch wenn sie meistens höchst umstritten sind.

Und genau das hat Donald Trump jetzt wieder getan! Er kündigte an, dass die Vereinigten Staaten von Amerika künftig Strafzölle in Höhe von 25 Prozent für Waren aus Kanada und Mexiko, sowie 10 Prozent für Waren aus China erhoben werden. Dem Kryptomarkt hat diese Ankündigung jedoch wenig Freude gemacht und viele Anleger fragen sich, ob die Korrektur zu einem Crash werden könnte.



(Die Kurse aller großen Coins sind infolge der neuen US-Strafzölle gefallen – Quelle: coinmarketcap.com)

Wird der Bitcoin seine Unterstützungszone erneut halten?

Im Vergleich zu vielen großen Altcoins hat es den Bitcoin heute mit fast 3 Prozent Kursverlust noch recht milde erwischt. Dennoch ist der Kurs erneut unter die aus psychologischer Sicht wichtige Marke von 100.000 US-Dollar gefallen. Hier wird es in der kommenden Woche wichtig werden, ob der Bitcoin diese schnell wieder zurückerobern kann. Falls nicht, ist ein weiterer Kursverlust bis zur großen Unterstützungszone zwischen 89.000 und 92.000 US-Dollar wahrscheinlich.



(Sollte der Bitcoin die Marke von 100.000 US-Dollar nicht schnell wieder zurückerobern, ist ein weiterer Kursverlust bis zur großen Unterstützung wahrscheinlich – Quelle: Tradingview.com)

Diese große Unterstützung könnte für Investoren auch einen guten Einstiegszeitpunkt darstellen. Natürlich kann niemand genau sagen, ob sich der Bitcoin an dieser Stelle wieder erholt, da es dafür nie eine Garantie gibt. In der Regel hält der Schock über politische Ereignisse allerdings eher kurz an und es ist durchaus wahrscheinlich, dass die Unterstützung hält. Investoren könnten in der kommenden Woche also hervorragende Kaufgelegenheiten im Bitcoin erwischen.

Diese wichtige Marke hat Ethereum jetzt durchbrochen

Weniger gut als im Bitcoin sieht die Situation hingegen bei Ethereum aus. Hier hat der Kurs bereits eine wichtige Marke hinter sich gelassen. Nämlich den EMA 200. Dieser wichtige gleitende Durchschnitt bildet häufig eine starke Unterstützung, ein Durchbruch nach unten ist also ein bearishes Signal. Außerdem hat der Kurs von Ethereum heute seinen Abwärtstrend bestätigt und zeigt ein Verkaufssignal im MACD an.



(Der Kurs von Ethereum hat den EMA 200 hinter sich gelassen und seinen Abwärtstrend bestätigt – Quelle: Tradingview.com)

Neben den derzeitigen Warnsignalen ist der Kurs von Ethereum auch in den vergangenen Monaten schon deutlich schwächer gelaufen als der des Bitcoins oder anderer großer Coins wie Solana und $XRP. Anleger sollten also bei Investments in die zweitgrößte Kryptowährung derzeit eher vorsichtig sein.

Wird Solana den Aufwärtstrend wieder aufnehmen?

Im Gegensatz zu Ethereum hat Solana immer noch einen intakten Aufwärtstrend in seinem Chart. Das liegt wohl daran, dass Solana zwar auch durch die Nachrichten um den schwelenden Handelskrieg belastet wird, es allerdings auch Gerüchte um eine strategische Solana-Reserve in den USA gibt. Derzeit befindet sich der Kurs von Solana knapp über dem EMA 200, der als Unterstützung einen guten Einstiegszeitpunkt darstellen könnte.



(Im Gegensatz zu Ethereum befindet sich Solana immer noch in einem Aufwärtstrend – Quelle: Tradingview.com)

Der Aufwärtstrend in Solana gehört zwar nicht zu den schönsten oder mustergültigen, ist aber nach wie vor vorhanden, was für eine gewisse Stärke im Kurs spricht. Sollte der Schock über die politischen Ereignisse abklingen, ist es wahrscheinlich, dass sich auch Solana schnell und unter hohem Momentum erholt. Gerade die Korrektur könnte für mutige Investoren also der Zeitpunkt sein, in dem sie die höchsten Gewinne erzielen. Neben den 3 großen Coins gibt es allerdings noch einige andere mit hohem Potenzial.

Könnte der Meme Index das beste Investment in der Korrektur sein?

Bald wird ein Projekt veröffentlicht, das es in dieser Form noch nie am Kryptomarkt gegeben hat. Die Rede ist von einem einzigartigen Meme Index, in dem verschiedene große Meme Coins gebündelt werden. Dabei soll es sogar 4 verschiedene Meme Indizes geben, die nach Risiko gewichtet sind und so unterschiedliches Potenzial aufweisen. Die Grundidee dahinter ist, Anlegern dieselbe Chance auf starke Performance zu ermöglichen, die erfolgreiche Meme Coins bieten, aber unter gestreutem Risiko. Und der Meme Index kommt nicht allein, sondern mit einem eigenen Coin.

Erfahre jetzt alles über die Chancen des Meme Index.



(Bald werden 4 verschiedene Meme Indizes mit unterschiedlichem Gewinnpotenzial veröffentlicht – Quelle: memeindex.com)

Analysten bezeichnen den Meme Index schon jetzt als revolutionäres Handelsinstrument. Für die Nutzung der neuen Indizes wird allerdings der $MEMEX-Token benötigt. Dieser bildet sozusagen den Schlüssel für den Meme Index, weshalb es sehr wahrscheinlich ist, dass sein Kurs nach dem ICO explodieren könnte. Derzeit befindet sich $MEMEX jedoch noch im Vorverkauf und Anleger können ihn zu einem günstigen Fixpreis kaufen. Dabei wird der Preis bis zum Listing an den Börsen sogar noch mehrfach erhöht, was frühen Käufern einen ersten Buchgewinn einbringt.

Investiere noch heute in $MEMEX.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.