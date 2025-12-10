Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

緊貼今日最佳加密貨幣預售 即時分析助你搶先一步

查看我們對2025年12月10日熱門加密預售的即時更新報導！

我們將為你帶來即時更新，涵蓋熱門預售動態、巨鯨入場情況、資金與開發輪預測、重要風險警示——一切你需要掌握的資訊都在這裡。

本頁會根據最新內部消息不斷更新，涵蓋當前最火熱的預售項目，記得經常重新整理頁面！

免責聲明：加密貨幣為高風險投資，你可能會損失資本。我們所提供的內容僅供參考，並不構成財務建議。我們可能會透過附屬連結獲得傭金，但不會增加你的成本。

XRP 跌回 2 美元引發“極度恐懼” 但連續 15 天 ETF 淨流入暗示看漲反彈機會

December 10, 2025 • 01:00 UTC

XRP 持幣者在代幣回落至 $2 後陷入恐慌——這一回撤觸發了市場新一輪的恐懼情緒。但當情緒走到極端時，往往預示著與交易者預期相反的走勢，可能利好 XRP 的看漲前景。

Santiment 資料顯示社群情緒已跌入“極度恐懼”，而 CoinMarketCap 的恐懼與貪婪指數降至僅 16。從週三到週五，XRP 從 $2.20 跌至 $2，結束了連續三天的賣壓

不過在表面波動之外，投資者興趣似乎在累積：據 SoSo Value，與 XRP 相關的 ETF 已連續 15 天實現淨流入，累計近 9 億美元 的新資金進入。

這些基金的合計管理資產（AUM）現為 8.61 億美元，表明散戶與機構都在為反彈佈局。在恐懼情緒升溫且大額資金持續流入的背景下，這可能是一次重大趨勢反轉的早期階段。

2025最值得關注的迷因幣排行榜與爆發潛力分析

Claude 預測 Solana 將成「以太坊殺手」，目標價 $600

December 10, 2025 • 01:00 UTC

Claude AI 預計 Solana 將成為以太坊殺手，並將 2026 年的目標價定為 $600。原因很明確：Solana 在今年的採用率表現強勁，達成了多項重大合作——例如與 Western Union 的合作。

它正成為機構在 穩定幣 發行與結算方面的首選鏈路，甚至 PayPal 也已在其上推出穩定幣。Solana 的穩定幣總市值現已突破 $15 億（歷史新高）。

在價格層面，Solana 多次未能突破 $144 的阻力位。隨著市場復蘇，似乎準備再次衝擊該關口；若成功突破，下一個阻力位約為 $160。

圖表所示的 需求區 對維持看漲格局至關重要 —— 若該需求區失守，則多頭佈局可能被否定。

GPT-5預測2025年底三大Solana迷因幣崛起

Claude 力捧 PEPE 為本週期無可爭議之王，目標價較現價漲幅超 200%

December 10, 2025 • 01:00 UTC

Claude AI 將 PEPE 冠為本輪週期的無可爭議之王，並設定了 比當前價位上漲超過 200% 的目標。該觀點基於其龐大的 社區、強烈的 文化相關性，以及當前低價正在吸引更多 持幣者的想法。

如圖所示，每當 PEPE 在 3D（3 日）週期圖 上與其 21 EMA（21 日指數移動平均線） 出現大幅背離，然後回落去回測該均線時，往往意味著 底部已確立。

這可能已經成為 2025 年迷因幣的底部。該板塊已開始回暖，市值在過去幾天由 380 億美元 躍升至 超過 420 億美元。若底部確立，Maxi Doge 可能會成為下一波值得買入的優質幣種之一。

最值得購買的山寨幣：分析師點燃“山寨季”熱潮

Maxi Doge 再度升溫，有望成為最佳迷因幣買入機會

December 10, 2025 • 01:00 UTC

Maxi Doge 正在再次升溫。繼迷因幣板塊回暖之際，該項目在預售中已吸金超過 429 萬美元，並定位為下一波 散戶熱潮的有力競爭者之一。

Maxi Doge 完全融入 迷因文化，圍繞一個肌肉猛增、高杠杆、癡迷的 Doge 形象 打造，捕捉了交易者喜愛的幽默與混亂。項目沒有虛假的 效用承諾，也沒有過度承諾的 路線圖，保持身份簡單，同時通過質押和社區驅動比賽提供真實激勵，保持高參與度。

Maxi Doge 的最大優勢之一在於 代幣分配：近 40% 的總供應量直接分配給 公眾預售，零 內部或私募輪。這種結構降低了 鯨魚拋售風險，對於早期投資者而言非常重要。

購買Maxi Doge（$MAXI）完全指南手冊