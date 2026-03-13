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Los precios del petróleo en EE. UU. se han mantenido con firmeza por encima del nivel de $100 por barril esta semana, mientras el conflicto con Irán sigue pesando sobre las expectativas de suministro.

Al mismo tiempo, el mercado cripto ha empezado a estabilizarse tras cinco semanas de volatilidad continua.

Dada la incertidumbre excesiva que todavía afecta a la economía global y a los mercados financieros, los traders con experiencia se están alejando de las criptomonedas de gran capitalización y buscan oportunidades con un mayor potencial alcista.

Esa búsqueda ha llevado a muchas ballenas y compradores minoristas directamente al sector de las meme coins (sube un 6.5% hoy), y especialmente a la preventa de Maxi Doge (MAXI).

La combinación, muy enfocada, de energía degen y eventos comunitarios basados en trading del proyecto ha convencido a destacados expertos de Web3 de que MAXI podría ofrecer algunos de los retornos más sólidos del mercado cuando se lance en los exchanges y regresen las condiciones alcistas.

Los precios del petróleo suben en medio de persistentes tensiones geopolíticas

La guerra entre EE. UU., Israel e Irán ha mantenido elevados los principales referenciales del crudo durante las últimas sesiones de negociación. Las interrupciones en rutas marítimas críticas (incluidos los ataques de Irán a buques de carga en el estrecho de Ormuz) han superado el efecto de las liberaciones internacionales de reservas de petróleo, manteniendo los precios muy por encima de la marca psicológica de los $100.

Mientras tanto, la sólida resiliencia que ha mostrado hasta ahora el mercado cripto resulta prometedora, pero cuando llegue el próximo mercado alcista, se espera que las mejores memecoins sean las primeras en dispararse.

En una publicación reciente en X, TraderSZ (682,400 seguidores) señaló que DOGE parece preparado para una ruptura sólida una vez que Bitcoin vuelva a tomar impulso, trazando paralelismos con patrones que se desarrollaron con fuerza en ciclos anteriores.

Este tipo de comentarios alcistas ha ayudado a mantener en el radar a los tokens temáticos de perros mientras los mercados más amplios consolidan. Sin embargo, monedas como DOGE, SHIB, BONK, FLOKI y WIF ya tienen capitalizaciones de mercado que van de $165 millones a $14.1 mil millones, por lo que los proyectos de microcapitalización y preventas como Maxi Doge (MAXI) ofrecen de forma natural un potencial de ganancias mucho mayor.

La preventa de Maxi Doge se dispara, traders buscan nuevas oportunidades

Maxi Doge (MAXI) se ha hecho rápidamente un nombre al combinar el modelo clásico de “dog coin” con una mascota Shiba Inu culturista que bebe bebidas energéticas, se inyecta “MAXITREN 9000” y pasa toda la noche entrando en operaciones apalancadas de 1000x.

La preventa de MAXI se lanzó el año pasado y ya ha recaudado $4.67 millones, con los tokens MAXI disponibles ahora a $0.0002808.

La utilidad integrada de MAXI incluye una opción para hacer staking de los tokens de inmediato y empezar a ganar un APY competitivo del 67%. Si a eso se suman concursos comunitarios, eventos con socios y un MAXI Fund dedicado a impulsar la visibilidad, queda claro que el proyecto es mucho más que otra simple meme coin sin mayor desarrollo.

La hoja de ruta de Maxi Doge traza un camino directo y sencillo hacia los listados en exchanges descentralizados, seguido de operaciones en plataformas centralizadas, e incluso pares de futuros que podrían llevar el apalancamiento hasta 1000x.

La disrupción constante en los precios del petróleo, combinada con el actual periodo de estabilización cripto, ha creado una ventana ideal para que el capital fluya hacia proyectos como Maxi Doge.

Al construir sobre la base ya probada de las dog coins e incorporar mecánicas genuinas de trading degen, MAXI ha conseguido atraer el tipo de atención que a menudo precede a movimientos mayores.

¿Cómo entrar en la preventa de Maxi Doge?

Participar en la preventa de Maxi Doge es deliberadamente sencillo. Visita el sitio web oficial, conecta tu wallet y podrás adquirir tokens MAXI al precio más reciente de $0,0002808 (que volverá a subir mañana).

La app de Best Wallet (disponible para descargar a través de Google Play y la Apple App Store) hace que todo el proceso sea especialmente sencillo para los usuarios móviles y, sin importar la plataforma desde la que compres, podrás intercambiar ETH, BNB, USDT o USDC por MAXI y obtener el mismo APY de staking del 67%.

Nuestra guía sobre cómo comprar Maxi Doge, detalla el paso a paso para ingresar a la preventa.

Descargo de responsabilidad: El contenido anterior no constituye asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos volátiles y de alto riesgo. Realice su propia investigación y consulte a un asesor financiero certificado antes de tomar decisiones de inversión. Los datos de precios y preventa son variables.