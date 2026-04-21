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El token nativo de MemeCore, M, se ha mantenido firme por encima de la marca de $3 en medio de la reciente volatilidad, y actualmente cotiza en torno a los $3,55 con una capitalización de mercado cercana a $4.560 millones.

Esta resiliencia destaca después de que los hard forks del proyecto redujeron drásticamente las comisiones de gas y acelerarán las transacciones, impulsando las direcciones activas diarias y el volumen on-chain.

Los traders que siguieron la evolución de esta Layer 1, de experimento de infraestructura meme a red funcional, ahora ven una prueba concreta de que las mejoras técnicas pueden sostener una acción de precio consistente, incluso cuando el sentimiento general se debilita.

Esa misma fortaleza tiene a los traders buscando la próxima oportunidad de alto potencial antes de que llegue una nueva tanda de listados en exchanges. La preventa de Maxi Doge (MAXI), que ya ha superado los $4,74 millones recaudados, ofrece exactamente ese punto de entrada.

Nuestra guía sobre cómo comprar Maxi Doge, detalla el paso a paso para ingresar a la preventa.

El precio de MemeCore se mantiene por encima de los $3

MemeCore es una Layer 1 compatible con EVM construida específicamente para lo que su equipo de desarrollo llama “Meme 2.0”. Utiliza un consenso híbrido Proof of Meme que combina delegated proof-of-stake con producción de bloques basada en autoridad para mantener la velocidad y el enfoque comunitario.

Los incentivos on-chain recompensan a traders, creadores, stakers y validadores a través de Meme Vaults, mientras que una parte de las recompensas por bloque fluye hacia proyectos de meme coins mediante la Viral Grants Reserve.

Las mejoras recientes redujeron las comisiones de gas en un factor de 100 y añadieron abstracción de cuentas, avances que ayudaron a impulsar a M hasta un nuevo máximo histórico de $4,66 hace apenas unos días, antes de estabilizarse de nuevo por encima de $3.

Sin embargo, algunos analistas permanecen escépticos. El investigador on-chain ZachXBT apuntó a MemeCore en una publicación en X, señalando con sarcasmo que estaba “officially recognized” por él y exigiendo “single data point” que justificara la valoración multi billonaria de M, junto con reportes de una fuerte concentración en manos de insiders.

Officially recognized on @ZachXBT ! We’re just getting started. Please provide a single data point to support your $6B mkt cap at a top 20 token and why insiders hold >90% of supply. pic.twitter.com/rsFD3oBgfM — ZachXBT (@zachxbt) April 20, 2026

Pese a la controversia, el token M de MemeCore se ha negado a perforar el nivel de los $3, lo que muestra que los holders siguen comprometidos, al menos por el momento.

Esta combinación de rápido crecimiento en la valoración y llamados a una mayor transparencia subraya cómo el espacio de las mejores memecoins está madurando rápidamente, a medida que unos fundamentos sólidos compiten con las dudas sobre la distribución de la oferta.

Mientras parte del capital rota fuera de apuestas ya establecidas en medio del debate, nuevos proyectos en preventa como Maxi Doge (MAXI) están atrayendo un interés creciente de traders que buscan entradas más simples y de alta convicción.

La preventa de Maxi Doge capta el espíritu del trading

Maxi Doge canaliza la energía pura de los traders hambrientos de apalancamiento a través de una mascota Shiba Inu culturista impulsada por bebidas energéticas y una mentalidad de “1000x o nada”.

El proyecto mantiene una propuesta directa y atractiva con recompensas de staking diarias (66% APY), además de planes para concursos centrados en el ROI y eventos comunitarios construidos en torno a torneos de trading y activaciones con socios.

Su preventa ya ha captado casi $4,75 millones a un precio actual de $0,00028140 por token MAXI, lo que la coloca en una trayectoria clara hacia las marcas de $5 millones y luego $10 millones antes de que cierre la venta.

La utilidad del token MAXI se centra en el staking, que distribuye recompensas en tiempo real, además de mecanismos que permiten a los holders participar directamente en la cultura degen que el proyecto celebra. Esta configuración genera una participación continua en lugar de un hype puntual, dando a los participantes intereses reales en juego a través de concursos que recompensan el rendimiento real.

También vale la pena señalar que el impulso de MAXI se ha mantenido estable incluso durante las caídas del mercado, una señal de que los compradores valoran sus mecánicas claras y su diseño centrado en la comunidad.

Con la preventa ya en sus etapas finales, el proyecto se sitúa en un punto de inflexión en el que entradas adicionales de capital podrían acelerar los planes de listado en exchanges y amplificar la visibilidad de MAXI en todo el sector de las meme coins.

¿Cómo participar ahora en la preventa de Maxi Doge?

Los primeros compradores pueden dirigirse directamente al sitio web oficial de Maxi Doge para unirse a la preventa antes del próximo aumento de precio. Puedes comprar tokens MAXI utilizando ETH, BNB, USDT o USDC, y también hay pagos con tarjeta bancaria disponibles para mayor comodidad.

El staking ya está activo durante la preventa con un atractivo 66% APY, por lo que los participantes pueden empezar a obtener recompensas diarias inmediatamente después de comprar sus MAXI. Al precio actual de preventa de $0,00028140, esta sigue siendo una de las formas más accesibles de posicionarse antes del debut de Maxi Doge en exchanges.

Descargo de responsabilidad: El contenido anterior no constituye asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos volátiles y de alto riesgo. Realice su propia investigación y consulte a un asesor financiero certificado antes de tomar decisiones de inversión. Los datos de precios y preventa son variables.