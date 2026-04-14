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La capitalización total del mercado de criptomonedas ha superado los $2.500.000 millones por primera vez desde el 18 de marzo, llegando hasta los $2.530.000 millones en la mañana de hoy.

Este movimiento destacado parece estar impulsado principalmente por un renovado interés comprador en los principales activos y por un repunte visible en la actividad de las memecoins.

A medida que nuevo capital vuelve a fluir hacia segmentos más arriesgados tras semanas de consolidación, los traders buscan apuestas creativas y de alto beta que puedan moverse con rapidez dentro de una tendencia alcista sostenida.

En el frente más generalista, Dogecoin ha captado atención, ya que su configuración técnica vuelve a apuntar a ganancias importantes; y dentro del nicho de las preventas, Maxi Doge (MAXI) parece listo para explotar gracias a su sólido impulso inicial.

El valor total del mercado cripto supera un nuevo récord

Los participantes del mercado han observado cómo la valoración agregada del mercado cripto avanzó de forma sostenida desde que tocó fondo en aproximadamente $2.280.000 millones el 2 de abril. Mientras que el volumen de negociación en 24 horas de todo el mercado ha subido con fuerza hasta casi $129.000 millones hoy, lo que subraya el regreso de la convicción compradora.

Bitcoin sigue liderando el rally con su propia ganancia diaria del 5.8%, mientras que las altcoins y el sector de las mejores memecoins (ahora valorado en $32.100 millones) están superando al mercado en medio de una mejora del sentimiento.

Al mismo tiempo, la combinación de fortaleza general del mercado y señales técnicas específicas está llevando a los traders a rotar capital hacia preventas como Maxi Doge (MAXI), para asegurarse de captar flujos relevantes antes de que los nuevos tokens lleguen a los exchanges.

La preventa de Maxi Doge gana impulso

Maxi Doge (MAXI) toma la conocida fórmula del meme de perro y la lleva más lejos con una mascota Shiba Inu culturista que representa un estilo de trading all-in con apalancamiento de 1000x.

El proyecto combina humor con funciones prácticas orientadas directamente a traders activos que buscan el máximo potencial alcista; y la utilidad de MAXI se centra en recompensas por staking distribuidas a diario mediante contratos inteligentes, concursos comunitarios que premian a quienes logran el mayor ROI e integraciones previstas con plataformas de futuros para eventos gamificados.

La propia preventa de MAXI se lanzó en julio de 2025 y ya ha recaudado más de $4,7 millones. Al precio actual (y temporal) de $0,00028130 por token MAXI, los posibles compradores todavía pueden acceder antes del próximo aumento programado, previsto para mañana.

La oferta de tokens de MAXI se sitúa en aproximadamente 150.000 millones, con asignaciones diseñadas para impulsar pools de staking, incentivos para la comunidad, marketing y desarrollo.

La hoja de ruta del proyecto sigue una progresión en tono irónico que llevará a MAXI a través de su lanzamiento oficial, listados en DEX y CEX, programa de eventos comunitarios y despliegue de alianzas.

¿Cómo ingresar a la preventa de Maxi Doge?

Para empezar y construir tu propia posición en MAXI, visita el sitio web oficial de la preventa de Maxi Doge y conecta una wallet mediante el widget integrado del sitio.

También puedes usar la app de Best Wallet (ya disponible para descargar desde la Apple App Store y Google Play) para una experiencia fluida desde el móvil.

Completar la compra es sencillo, ya que puedes intercambiar ETH, BNB, USDT o USDC directamente por MAXI, o usar una tarjeta bancaria estándar para pagar en moneda fiat.

Los tokens MAXI tienen actualmente un precio de $0,00028130, con staking activo durante la preventa a un APY del 66%.

Nuestra guía sobre cómo comprar Maxi Doge describe el proceso paso a paso.

Descargo de responsabilidad: Este artículo es sólo para fines informativos y no debe considerarse como asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos de alta volatilidad y conllevan un riesgo significativo.