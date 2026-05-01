Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

La más reciente escalada geopolítica en Oriente Medio ha disparado los precios del petróleo hasta máximos de cuatro años, mientras que la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés ha dejado a los mercados evaluando la inflación persistente frente a cualquier indicio de una futura flexibilización.

El Brent superó los $121 tras los últimos acontecimientos relacionados con Irán, y el WTI también avanzó hasta situarse cerca de $108. Al mismo tiempo, la Fed mantuvo sin cambios su tasa de referencia en el rango del 3.5% al 3.75%, pero la votación 8-4 del FOMC marcó el mayor nivel de disenso desde 1992.

Los costos energéticos vinculados a las tensiones entre EE. UU. e Irán han mantenido la inflación por encima del objetivo del banco central, lo que ha reforzado el tono cauteloso en los activos de riesgo. Bitcoin se ha mantenido cerca de $76.000 en medio de estos acontecimientos, mostrando presión a corto plazo, pero negándose a romper de forma decisiva a la baja.

La combinación de precios del petróleo más altos e incertidumbre monetaria ha pesado claramente sobre el sentimiento del mercado, pero no ha impedido que siga fluyendo capital comprometido hacia preventas de criptomonedas que abordan las limitaciones principales de Bitcoin.

Por ejemplo, la preventa de Bitcoin Hyper (HYPER) ya ha recaudado más de $32,5 millones, lo que refleja una fuerte convicción tanto de ballenas como de participantes minoristas. Esta solución de Capa 2 destaca por su potencial para aportar escalabilidad y utilidad reales a Bitcoin, posicionándolo para la próxima fase de crecimiento del mercado incluso mientras persiste el ruido macro.

La preocupación por Irán impulsa el petróleo mientras la Fed mantiene las tasas

La renovada fricción entre EE. UU. e Irán ha provocado otro repunte del petróleo, con informes de que el bloqueo naval de EE. UU. limita las exportaciones iraníes a través del estrecho de Ormuz a solo el 4% de los niveles normales.

El presidente Trump ha rechazado propuestas para reabrir la vía marítima hasta que se alcance un acuerdo nuclear más amplio, y, según informes, está a punto de recibir un informe sobre posibles opciones militares.

Los analistas de Goldman Sachs han señalado el riesgo de un mayor ajuste de la oferta, y algunas voces del mercado advierten que el Brent podría poner a prueba los $140 a $150 si las interrupciones se prolongan.

Mientras tanto, la decisión del FOMC de mantener las tasas llegó con claras divisiones internas. Tres presidentes regionales cuestionaron el lenguaje que sugería un sesgo hacia la flexibilización, mientras que el gobernador Stephen Miran discrepo a favor de un recorte inmediato de 0.25%.

El presidente Jerome Powell reconoció que la inflación se ha mantenido por encima del 3% desde finales de 2023, impulsada en parte por los costos energéticos. Estas señales han contribuido a un tono de aversión al riesgo que ha presionado tanto a las acciones como a las criptomonedas.

El analista Daan Crypto destacó recientemente los niveles clave de Bitcoin a seguir, señalando que la zona de $80,000 es el área principal a la que los alcistas deben apuntar en el corto y medio plazo, con un aumento de la volatilidad esperado en breve.

$BTC Levels of interest marked on the chart. That Low $80K region will remain the main level for the bulls in the short/mid term. Below, ~$72K, which had held as resistance for 2+ months, is the support the bulls would want to hold. Anything below there I think the momentum… pic.twitter.com/s32bEewMCq — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) April 29, 2026

La preventa de Bitcoin Hyper gana tracción

La preventa de Bitcoin Hyper ha atraído una fuerte participación y ya ha recaudado más de $32,5 millones, con el token cotizando actualmente a $0,0136793. Los compradores pueden hacer staking de inmediato para obtener un APY del 36%, y el token impulsa desde exchanges descentralizados hasta recompensas para la comunidad.

Un puente canónico trustless también permitirá a los usuarios acuñar y quemar BTC en la Capa 2 de forma verificable, manteniendo el proyecto firmemente anclado a las fortalezas de Bitcoin.

How it feels to be the power that Bitcoin needed. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/YGWkL0A48L — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) April 29, 2026

Aunque la volatilidad general del mercado derivada de los precios del petróleo y las señales de la Fed ha puesto a prueba el sentimiento, la sólida demanda de Bitcoin Hyper muestra que los inversores están priorizando proyectos que resuelven problemas reales.

Este enfoque en la infraestructura podría volverse cada vez más importante a medida que Bitcoin madura y más participantes buscan formas de dar un uso productivo a sus tenencias.

Asegura tu posición en la preventa de HYPER antes del próximo aumento de precio

Los posibles compradores pueden dirigirse directamente al sitio web oficial de Bitcoin Hyper para unirse a la preventa. El proceso es sencillo y permite compras con una variedad de criptomonedas, incluidas ETH, USDT, USDC, BNB y SOL. Para quienes prefieren la simplicidad, también hay pagos con tarjeta bancaria.

Muchos inversores han optado por comprar y hacer staking de su HYPER para empezar a generar de inmediato el APY actual del 36%.

Sigue a Bitcoin Hyper en X y únete a la comunidad de Telegram para seguir las novedades y cualquier hito de la preventa.

Descargo de responsabilidad: El contenido anterior no constituye asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos volátiles y de alto riesgo. Realice su propia investigación y consulte a un asesor financiero certificado antes de tomar decisiones de inversión. Los datos de precios y preventa son variables.