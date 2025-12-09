Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

最大の上昇余地を求める投資家にとって、すでに値上がりした通貨ではなく、現在終盤に差し掛かっているプレセール段階のトークンに注目が集まっている。数時間と数十万ドル（約数億円）を残すのみで、次の価格帯へ移行する状況だ。

暗号資産市場は年末前の上昇局面に入り、個人投資家と機関投資家の関心が急速に高まっている。Bitcoinは約92,000ドル（約1,430万円）付近を推移し、Ethereumは3,150ドル（約49万円）を上抜けた。流動性は強く、自信も戻りつつある。

その中で、Bitcoin Hyperはデフレ設計、強いモメンタム、リアルタイムのオンチェーン可視性を特徴とする高ポテンシャルな新しい仮想通貨として注目を集めている。現在の取引価格は0.013395ドル（約2円）だが、29.57百万ドル（約45億円）のソフトキャップに近づくにつれ価格は上昇する見込みであり、すでに29.16百万ドルが調達済みだ。早期参加の機会は残りわずかとなっている。

Bitcoinは91,000ドル台を維持、出来高は550億ドル

Bitcoinは現在91,990ドル（約1,430万円）で推移し、日次で3.15%上昇している。24時間出来高は550億ドル（約8兆5,000億円）を超え、前日比で58%増となった。出来高の増加は、年末に向けて機関投資マネーが戻っていることを示している。

時価総額は1.83兆ドル（約285兆円）で、流通量は19.95百万BTCとなり、史上最高値まで残り10%の水準に近づいている。採掘可能な残りは1.05百万BTC未満であり、この希少性が長期評価に関する議論を再び呼び起こしている。

投資家は92,000ドルを明確に突破するかどうかを注視しており、それが6桁台への動きにつながる可能性があるとの見方もある。資金がBitcoinへ戻っていることはモメンタムの回復を示しているが、Bitcoinでの10倍以上のリターンはすでに難しい局面だ。

主要通貨の価格が安定する中、投資家はまだ上昇していない新規の銘柄に目を向けている。その代表例として、クリスマス前の高いリターンを狙う選択肢としてBitcoin Hyperが挙げられる。

Ethereumは4.2%上昇、出来高は3倍に増加

Ethereumも堅調で、現在3,157.96ドル（約49万円）と日次で4.22%上昇した。しかし、注目すべきは価格だけではない。24時間出来高は26.32億ドル（約4.1兆円）となり、前日比165%増と大きく増加している。

時価総額は381.15億ドル（約59兆円）、流通量は120.69百万ETHだ。出来高と時価総額の比率は6.9%まで上昇しており、短期的な上昇局面に見られる水準だ。EthereumはBitcoinの上昇に連動しているだけでなく、レイヤー2とDeFiの需要増加も影響している。

BTCとETHが強さを見せる中、注目は自然に小型銘柄やプレローンチ資産へ移っている。プレセールは最も低い取得価格を提供するため、主要アルトコインがすでに上昇している状況では、多くの投資家がBitcoin Hyperのような初期段階の機会へ資金をシフトしている。現在のプレセール段階はほぼ完了に近い。

Bitcoin Hyperプレセールは残りわずか、価格上昇が迫る

注目の中心にあるのがBitcoin Hyperプレセールだ。次の自動価格上昇まで、残り40万ドル（約6,200万円）を切っている。現在のトークン価格は0.013395ドルだが、29.57百万ドルの到達後は恒久的に上昇する。カウントダウンは残り1日9時間となっているが、資金の流入速度を見るとそれより早く達成される可能性がある。

Bitcoin Hyperの強みは仕組みにある。供給量は固定され、売れ残ったトークンは各ステージ後に焼却される。手動操作はなく、全てがオンチェーンで可視化されている。購入は暗号資産、カード、SOLをWeb3Payments経由で支払うことができ、参加のハードルが低い。

このプロジェクトは単なる話題先行ではなく、進捗が数値で確認できる。現在のステージだけで29百万ドル以上が調達されている事実がそれを示している。投資家が「今買うべき暗号資産」を語るとき、未上場、明確なトークン設計、直近の動きが期待できる銘柄を指すことが多い。Bitcoin Hyperはこれらを満たしている。

クリスマス前のモメンタムに向けた最終エントリー

Bitcoinが91,000ドル台で調整し、Ethereumが3,100ドル超えの出来高増で推移する中、アルトコイン市場は速い変化を見せている。年末までに十分な需要と仕組みを備えたプレセールは多くない。Bitcoin Hyperはその一つだ。

Cleanup crew? No… Hyper is here to upgrade the whole environment. ⚡️🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/9zUpZwb29K — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) December 8, 2025

残りの割当は急速に消化されている。40万ドル未満が残っており、タイマーより早く埋まる可能性がある。価格上昇前に参加する意義は明確だ。上限が見える仕組み、透明なバーンモデル、リアルタイムの購入履歴が、プレセール参加者に必要な情報を提供する。

モメンタムは待たない。資金は機会のある場所に流れる。100倍の可能性を追う投資家にとって、Bitcoin Hyperは2025年最終局面における有力候補として見られている。

