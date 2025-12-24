Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

페페코인(PEPE)은 수개월 동안 하락 흐름을 이어오며 투자자들의 인내심을 시험해왔다. 다만 최근 가격 움직임에서는 분위기 전환 가능성이 감지되고 있다. 현재 시장 구조를 보면, PEPE는 매도 세력이 보유한 잔여 유동성이 소진될 수 있는 핵심 구간에 근접하고 있다.

만약 가격이 여기서 추가로 약 20% 더 하락할 경우 차트상에 남아 있는 마지막 매도 유동성을 대부분 흡수하는 흐름이 나타날 가능성이 크다. 과거 사이클을 보면 이러한 유동성 흡수 구간은 종종 강한 반등의 전조로 작용해왔다.

같은 패턴이 반복된다면 페페코인은 의미 있는 회복 국면에 진입하며 상단 저항 구간을 향한 반등을 시도할 수 있으며 장기적으로는 신고가 도전 가능성도 열릴 수 있다.

대형 밈코인들이 기술적 리셋 구간을 거치는 가운데, 일부 투자자들은 연말 수익률을 끌어올리기 위해 보다 초기 단계의 기회로 자금을 분산시키는 모습도 나타나고 있다. 이런 분위기 속, 지금 주목할 만한 밈코인을 찾는 트레이더들 사이에서는 맥시 도지(Maxi Doge, $MAXI)가 대안으로 떠오르고 있다.

페페코인 가격 예측 – PEPE 기술적 분석

일봉 차트 기준으로 보면, PEPE는 앞서 지목된 매도 유동성 구간에서 비교적 깔끔한 반응을 보였다. 해당 레벨을 터치한 뒤 일시적으로 추가 하락이 나왔지만, 이후 다시 시장 구조를 상방으로 회복하면서 전형적인 ‘이탈 후 회복’ 패턴을 완성했다.

이 움직임은 기술적으로 중요한 의미를 갖는다. 통상 이런 구조는 하방 압력이 약해지고, 매수 세력이 남아 있는 물량을 흡수하기 시작했음을 시사한다.

다만 단기적으로는 경계도 필요하다. 본격적인 상승 전에 동일한 지지 구간을 다시 한 번 테스트하는 조정이 나타나는 경우도 적지 않기 때문이다. 여러 시나리오가 열려 있지만, 현재 구조만 놓고 보면 PEPE는 다음 확장 국면을 위한 바닥을 다져가고 있는 모습이다.

1년에 가까운 하락 흐름에도 불구하고, PEPE는 여전히 밈코인 섹터 내 핵심 자산 중 하나로 평가된다. 2025년 말 전반적인 시장 약세는 변동성이 큰 자산들에 특히 부담으로 작용했고, 그 결과 PEPE 역시 장기간의 횡보·조정 구간에 머물러왔다.

전략적으로 보면, 이런 ‘소진 구간’은 이후 가장 강한 랠리가 시작되기 직전에 나타나는 경우가 많다. 위험 대비 보상 관점에서도 현재 가격대는 불과 몇 주 전보다 훨씬 매력적인 구간으로 평가된다. 차트상에서는 두 개의 핵심 페어 밸류 갭(FVG)이 상단 자석 역할을 하고 있다.

첫 번째 구간까지의 반등은 약 34% 상승 여력을, 일봉 기준 더 큰 FVG를 완전히 회복할 경우에는 현 수준 대비 최대 70%에 달하는 상승 여력을 시사한다.

조금 더 긴 사이클 관점에서 보면, Bitcoinsensus는 PEPE에 대해 여전히 강한 장기 낙관론을 유지하고 있다. 이들의 분석에 따르면 피보나치 확장 기준 첫 번째 목표가는 0.000043달러로, 약 10배 상승 가능성을 의미한다. 두 번째 목표가는 0.000065달러로, 2.618 확장선에 해당하는 약 15배 상승 시나리오다.

#Pepe Potential Long Term Targets for the Bull Market 📈🔥 Target 1 : .000043$ (10x)

Target 2 : .000065$ (15x)$PEPE pic.twitter.com/AQKw2wurXV — Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) December 21, 2025

이러한 기술적 구조를 종합하면, PEPE는 고통스러웠던 축적 구간을 지나 본격적인 마크업 국면으로 진입하고 있으며, 이 단계에서는 모멘텀 중심의 가격 움직임이 빠르게 가속되는 경우가 많다.

맥시 도지(MAXI), 차세대 PEPE 노리는 자금 유입처로 부상

페페코인이 회복 국면을 준비하는 동안, 시장의 일부 자금은 아직 본격적인 상승을 경험하지 않은 신규 프로젝트로 이동하고 있다. 2026년 초를 겨냥해 ‘다음 고수익 밈코인’을 찾는 트레이더들 사이에서 맥시 도지(MAXI)는 빠르게 존재감을 키우고 있다.

맥시 도지는 고레버리지 트레이딩 문화에서 영감을 받은 커뮤니티 중심 토큰을 표방한다. 소수 고래를 위한 구조가 아니라, 일반 트레이더들이 참여할 수 있는 보유자 전용 트레이딩 대회, 공개 리더보드, 전략적 리스크를 보상하는 인센티브 시스템을 핵심으로 내세운다. 단순 보유가 아닌 ‘참여’를 장려하는 구조다.

프로젝트 전용 맥시 펀드(Maxi Fund) 재단은 유동성과 파트너십을 지원하며, 선물 플랫폼 연계 및 게임형 트레이딩 토너먼트 운영을 통해 생태계의 활동성을 유지하는 역할을 한다.

이미 Business Insider, CoinCentral, Crypto Daily, Blockchain Reporter 등 주요 매체들이 맥시 도지를 조명했으며, 인플루언서들 사이에서도 관심이 확산되고 있다. 암호화폐 전문 유튜버 클레이브로(ClayBro)는 MAXI를 주목할 만한 신규 프리세일 프로젝트로 언급한 바 있다.

이 같은 관심은 현재 약 435만 달러에 이른 프리세일 자금 모집 속도에서도 확인된다. 일부에서는 이 흐름이 상장 이후 거래소들의 관심으로 이어질 가능성도 점치고 있다.

MAXI 프리세일에 참여하려면 맥시 도지 공식 웹사이트에서 코인 지갑을 연결하면 된다. 프로젝트 측은 ETH, BNB, USDT, USDC 또는 카드 결제를 지원하는 베스트 월렛(Best Wallet) 사용을 권장하고 있다.

또한 프리세일 참여자는 패시브 수익도 기대할 수 있다. 현재 MAXI 스테이킹은 약 71% 수준의 변동형 APY를 제공하고 있다.

맥시 도지에 대한 자세한 정보는 공식 사이트에서 확인할 수 있다.

※ 본 기사는 투자 권유가 아닌 정보 제공을 목적으로 작성되었습니다. 암호화폐 투자는 높은 변동성과 위험을 수반하므로, 투자 전 충분한 조사가 필요합니다.