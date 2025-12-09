Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

플레이투언(Play-to-Earn)의 새로운 진화형 모델이 등장했다. 바로 페페노드(PepeNode, $PEPENODE)다.

이 프로젝트는 ‘마인 투 언(Mine-to-Earn)’이라는 새로운 구조를 도입해 가상 채굴을 게임처럼 즐길 수 있도록 만들었다. 현재 진행 중인 코인 프리세일은 마감까지 30일을 남겨두고 있으며, 초기 매수자들은 낮은 가격대에서 마지막 진입 기회를 얻고 있다.

최근 한 달간 알트코인 시장, 특히 밈코인 섹터의 시가총액은 약 14% 하락했지만, 대표 밈코인인 페페코인(PEPE)은 오히려 7일간 18.4% 상승하며 반등 흐름을 이끌었다. 이는 단순한 투기 열풍을 넘어 “유틸리티 중심 시장”으로의 전환을 보여주는 신호라는 평가다.

이 흐름 속에서 페페노드는 밈코인의 확산력과 수익형 가상 채굴 시스템을 결합하며 주목받고 있다. 즉, “재미와 수익”이라는 두 가지 축을 모두 갖춘 밈코인 프로젝트로, 새로운 투자 내러티브를 만들어내고 있다는 것이다.

페페노드, 밈코인 시장에 ‘수익 모델’을 도입하다

밈코인들은 지금까지 실질 수익이나 현금 흐름이 없는 자산으로 평가되어 왔다.

하지만 시장은 빠르게 변하고 있다. 단순 밈보다는 상위권 밈코인의 실사용 모델과 지속 가능한 토크노믹스에 집중하는 흐름이 강해지고 있다.

특히 최근에는 투자자들의 자금이 단순한 알트코인보다는 ▲토큰화된 테크주 ▲예측 시장 ▲실물 연동형 자산 등 새로운 형태의 투자처로 분산되고 있다.

이런 환경에서 성공하기 위해서는 명확한 시장 적합성과 수익 구조를 갖춘 프로젝트가 필요하다. 페페노드는 이러한 트렌드를 정확히 겨냥하고 있다.

단순한 밈코인이 아니라, 가상 채굴이라는 실질적 사용 모델을 내세워 수익 창출 구조를 만들어냈다.

The PepeNode countdown has begun! Fire up your virtual mining rigs and get ready to upgrade some nodes. ⛏ In 30 days the Presale will end! 🚀🔥https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/a3m07joFrH — PEPENODE (@pepenode_io) December 8, 2025

‘게임화된 채굴’로 새로운 시장 열다 – 페페노드의 마인 투 언 구조

페페노드는 기존의 작업 증명 방식 채굴을 가상 공간에서 구현한 게임형 플랫폼이다. 이는 에너지 비용, 장비 투자, 유지비 등 현실 채굴의 장벽을 없애고, 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 설계된 점이 특징이다.

비트코인 채굴의 경우 고가의 ASIC 장비, 저렴한 전기료를 위한 지역 이전, 높은 난이도 조정 등으로 인해 개인이 참여하기 어려워졌고, 현재 전체 해시레이트의 약 42%가 상장 채굴 기업에 의해 통제되고 있다.

즉, 일반 사용자는 진입할 수 없는 산업이 되어버린 셈이다.

페페노드는 이런 현실을 뒤집는다.

플레이어는 하드웨어나 전기료 걱정 없이, 페페노드의 가상 서버룸 안에서 자신만의 채굴 노드를 구축하고, 업그레이드하며 경쟁을 펼친다.

이는 “채굴의 민주화”를 가능하게 한다.

마인 투 언 시스템으로 페페코인, 파트코인을 직접 채굴

게임을 시작하려면 우선 $PEPENODE 토큰이 필요하다. 해당 토큰은 현재 프리세일에서 구매 가능하며, 가상 채굴 장비 및 노드 구축에 사용된다.

플레이어는 자신만의 노드 구성을 만들어 ▲해시레이트 목표 ▲블록당 토큰 생성량 등을 직접 설정할 수 있다.

또한 토큰 소각 메커니즘을 통해 가치가 점진적으로 상승하는 디플레이션 구조를 채택했다.

게임 내에서 사용된 $PEPENODE 코인의 70%가 자동으로 소각되며, 이는 시간이 갈수록 토큰 희소성을 높여 장기 가치 유지에 도움이 된다.

여기에 연 564%의 스테이킹 보상(연이율 기준) 도 제공되어, 단순 게임 이상으로 투자 수익 기회도 제공한다.

이 모든 구조를 통해 페페노드는 전략·운영·타이밍이 결합된 실제 채굴형 게임으로, 단순 클릭형 P2E와 차별화된 게임 경험을 제공한다.

또한 상위 플레이어는 페페코인, 파트코인 등 인기 밈코인을 보상으로 획득할 수 있다.

페페노드, ‘50배 성장 가능성’ 언급되며 주목…프리세일 종료까지 30일 남아

암호화폐 유튜브 채널 보치 크립토(Borch Crypto)는 최근 페페노드가 가상 채굴 분야의 선두주자라는 점을 근거로 “최대 50배 성장 가능성”을 언급했다.

아직 게임이 정식 출시되지 않았고, 코인 프리세일 마감까지 30일이 남아 있는 만큼, 초기 매수자에게는 높은 수익 잠재력이 열려 있다는 분석이다.

$PEPENODE는 공식 웹사이트에서 ETH, BNB, USDT(ERC-20/BEP-20) 또는 신용·직불카드로 구매할 수 있다.

또한 프로젝트는 페페노드 토큰 구매에 베스트월렛(Best Wallet) 사용을 추천하고 있다. 베스트월렛은 업계에서 가장 신뢰받는 비트코인 및 암호화폐 지갑 중 하나로 평가받으며, PEPENODE 토큰의 경우 이미 지갑 앱 내 “출시 예정 토큰(Upcoming Tokens)” 섹션에 등록되어 있다. 이를 통해 사용자는 앱 내에서 토큰 구매, 추적, 수령(Claim) 을 간편하게 수행할 수 있다.

보안 측면에서도 페페노드의 스마트 컨트랙트는 코인설트(Coinsult)와 스파이울프(Spywolf) 두 보안 감사 기관을 통해 검증을 완료했다.

최신 소식은 X(트위터) 및 텔레그램 커뮤니티에서 확인할 수 있다.

페페노드 프리세일 웹사이트 바로가기

※ 본 기사는 투자 권유가 아닌 정보 제공을 목적으로 작성되었습니다. 암호화폐 투자는 높은 변동성과 위험을 수반하므로, 투자 전 충분한 조사가 필요합니다.