Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

플레이투언(P2E) 3세대 대표 게임 자리를 노리는 페페노드(PepeNode, $PEPENODE)가 프리세일 종료까지 28일을 남긴 가운데, 지금까지 230만 달러 이상을 모금하며 빠르게 성장하고 있다.

페페노드는 암호화폐 업계 최초 ‘마인 투 언(Mine-to-Earn)’ 밈코인 게임을 표방하며, 플레이어들이 가상 채굴 장비를 구축하기 위해 사용하는 핵심 통화가 바로 네이티브 토큰 $PEPENODE다.

그리고 보상으로 제공되는 토큰 역시 단순 소규모 알트코인이 아니다. 설계만 잘 하면 페페코인(PEPE), 파트코인(FARTCOIN) 같은 주요 밈코인을 채굴할 수 있으며 게임 확장과 함께 더 많은 자산이 추가될 예정이다.

이제 프리세일이 후반부에 접어든 만큼 가장 낮은 평가 구간에서 PEPENODE 토큰을 매수할 수 있는 시간도 얼마 남지 않았다.

초반 분위기를 보면, 페페노드 토큰은 거래소 상장 시 프로젝트의 궤도를 완전히 바꿀 만한 모멘텀을 만들 가능성이 높아 보인다. 대표 사례로 낫코인(Notcoin, $NOT)이 주요 거래소 상장 직후 유동성과 시가총액이 폭발적으로 증가했던 일이 있다.

현재 PEPENODE는 개당 0.0011873달러에 판매되고 있으며 프리세일이 끝날수록 가격은 단계별로 계속 상승한다.

왜 P2E 업계는 두 번의 붕괴를 겪었는가

P2E 게임은 액시 인피니티(Axie Infinity), 스테픈(StepN) 등으로 대표되는 시기를 거치며 일시적 폭발적 인기를 누렸지만, 결국 같은 문제를 겪으며 생태계가 붕괴됐다.

2024년에는 햄스터 컴뱃(Hamster Kombat)이 야심차게 내세운 ‘탭 투 언’ 모델이 반등을 이끄는 듯했지만, 이 역시 빠르게 열기가 식었다.

결국 문제는, 게임 안으로 들어오는 돈보다 플레이어들이 가져가는 돈이 더 많았다는 것이다. 누구나 계속 보상만 받아 가니 게임 경제가 버티지 못하고 무너진 것이다.

무엇보다 근본적인 문제는 게임플레이가 재미 없었다는 점과 지속 불가능한 토크노믹스였다.

플레이어는 “게임이 재미있어서”가 아니라 “돈을 벌기 위해” 접속했다. 그러나 “게임 자체로 재미있는 구조”는 전혀 갖추지 못했다.

반면 팩토리오(Factorio)와 같은 전략 게임은 보상 없이도 플레이어들이 계속 찾는다. P2E는 이와 반대로 보상을 먼저, 게임성을 나중에 두었고, 토큰 공급이 늘어날수록 가치가 희석되는 구조였다.

이 문제에 제대로 된 해결책을 제시한 프로젝트는 페페노드 이전까지 존재하지 않았다.

액시 인피니티, 스테픈도 못 해낸 일, 페페노드가 나섰다

페페노드는 과거 모델의 허점을 부분적으로 고치는 것이 아니라 설계 자체를 완전히 새로 짠 P2E 3세대 프로젝트로 평가된다.

가장 큰 차별점은 게임의 핵심이 ‘채굴’이라는 점이다. 단순 터치나 미니게임으로 축소한 것이 아니라, 실제 채굴을 전략 게임처럼 구현한 시뮬레이션에 가깝다. 이 때문에 팩토리오와 종종 비교되기도 한다.

플레이어는 빈 서버룸에서 시작해 PEPENODE 토큰으로 ▲어떤 노드를 구매할지 ▲어떤 조합이 효율적일지 ▲언제 확장할지 ▲어떤 업그레이드를 먼저 할지 ▲나중에는 발열·전력·효율까지 관리할지 등을 결정해야 한다. 이는 마치 실제 채굴 농장을 운영하는 것과 유사한 몰입감을 제공한다.

특히 노드들은 각기 다른 특성을 가진 만큼, 좋은 조합은 막대한 보상을 가져오지만 잘못된 선택은 뒤처지는 구조다. 이 때문에 게임은 단순 노가다가 아닌, 판단력과 전략성이 핵심인 게임으로 자리 잡게 된다.

이 점만 보더라도, 페페노드는 롤러코인(RollerCoin)과 전혀 다른 성격을 지닌다. 롤러코인은 미니게임 모음에 가까웠지만, 페페노드는 “결정이 곧 결과를 만드는 실제 시뮬레이션” 경험을 추구한다.

이제 남는 문제는 이전 세대 P2E 몰락의 결정적 원인이었던 토크노믹스다.

페페노드의 지속 가능한 토크노믹스

페페노드는 PEPENODE 토큰에 실제 유틸리티를 부여함으로써 기존 P2E와 완전히 다른 구조를 만들었다.

게임 내 모든 주요 활동인 ▲노드 구매 ▲시설 업그레이드 ▲채굴 세팅 최적화 모두 PEPENODE 토큰을 소비하도록 설계되어 있다.

즉, 토큰이 즉시 매도되는 것이 아니라 게임 플레이를 통해 자연스럽게 재투자되도록 유도하는 구조다.

또한 P2E 붕괴의 핵심 원인이었던 무제한 공급 확대 문제를 해결하기 위해 사용된 토큰의 70%를 영구 소각하는 강력한 디플레이션 메커니즘을 도입했다.

재투자가 늘수록 공급은 줄고, 공급이 줄수록 희소성이 높아지는 장기 가치 엔진을 구축한 셈이다. 이는 액시 인피니티, 스테픈을 비롯해 여타 텔레그램 기반 토큰들이 과잉 발행과 제로 소각 구조로 붕괴한 것과 정반대다.

초기 보유자는 시간이 지날수록 희소성과 실제 수요가 결합되는 구조에서 강력한 가격 상승 잠재력을 갖게 된다.

PEPENODE 구매, 앞으로 28일만 가능

페페노드의 잠재력을 조기에 잡고 싶다면 지금이 마지막 진입 시기다. 프리세일 참여는 공식 페페노드 웹사이트에서 가능하며 ETH, BNB, USDT(ERC-20/BEP-20), 신용·직불카드 모두 지원된다.

프로젝트는 업계에서 높은 평가를 받는 베스트월렛(Best Wallet) 사용을 권장한다. 베스트월렛은 높은 잠재력을 갖춘 신규 프로젝트를 선별하는 “출시 예정 토큰(Upcoming Tokens)” 섹션에 페페노드를 등록해 두어 구매·추적·클레임을 모두 앱에서 처리할 수 있다.

프로젝트의 스마트 컨트랙트는 코인설트(Coinsult)와 스파이울프(Spywolf)에서 검증을 완료해 보안 안정성도 확보했다.

최신 소식은 X(트위터)와 텔레그램에서 확인 가능하다.

페페노드 프리세일 바로가기

※ 본 기사는 투자 권유가 아닌 정보 제공을 목적으로 작성되었습니다. 암호화폐 투자는 높은 변동성과 위험을 수반하므로, 투자 전 충분한 조사가 필요합니다.