暗号資産全体の時価総額は過去24時間で0.85％増加し、3兆8,600億ドル（約584兆円）に達した。9月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ観測が高まる中、市場は勢いを取り戻しつつある。

EthereumとXRPは横ばいだったが、Bitcoinは1.3％上昇した。さらにSui、Bitcoin Cash、Hederaといった主要アルトコインも約2％上昇している。しかし最も大きな伸びを示したのは、これらのレイヤー1ではなく、ゲーム関連トークンである。

AriaAIは本日22％上昇し、DecentralandやIMXといった有名プロジェクトもそれぞれ6％、2.5％の上昇を記録した。その中で新たに登場した「ミーム化」されたゲームトークンが注目されており、一部のアナリストは100倍の利益をもたらす可能性があると見ている。

PEPENODEは世界初の「Mine-to-Earn（マイン・トゥ・アーン）」型ゲーミファイド暗号資産であり、プレセール開始から間もないにもかかわらず、すでに60万ドル（約9億円）以上を調達している。勢いが加速する中で、PEPENODEはWeb3ゲーマーにとって最良の暗号資産となり得るのか、という問いが浮上している。

その答えは「はい」となる可能性がある。なぜなら、このプロジェクトは革新的なユースケースを提供しているからだ。高額な初期投資、専門知識、膨大な電気代といった従来のマイニングの欠点を排除し、ハードウェア不要で収益性の高いバーチャルマイニングを実現している。

PEPENODEの仕組み

PEPENODEは完全にオンチェーンで稼働するバーチャルマイニングアプリかつゲームであり、ユーザーは実際のミームコイン報酬を得ることができる。得られるのはPEPENODEトークンだけでなく、ゲーム内リーダーボードを上位に進めばPepeなどの有力ミームコインも獲得できる。

仕組みは次の通りだ。ユーザーは空のサーバールームからスタートし、バーチャル「Miner Node（マイナーノード）」を購入してマイニングパワーを生成し、ミームコインを報酬として獲得する。ノードには複数の種類があり、それぞれ異なる特性を持ち、他のノードとの組み合わせによって効率が変化するため、アップグレードや戦略的配置によって報酬を最大化できる。

さらに、アップグレードやノード購入に使われたトークンの70％はバーンされるため、PEPENODEはデフレ型の仕組みを持ち、長期保有者にとってより有利な環境が整っている。

また、ユーザーはいつでもマイナーノードを売却して換金できるため、単なるトークン保有とは異なる新しい投資手段としても注目されている。

PEPENODEが「買うべき暗号資産」とされる理由

PEPENODEのデフレ型メカニズムは、価格上昇の明確な根拠の一つである。実際のミームコイン報酬が提供されることで需要が高まり、エコシステムの活動が増えればバーンが進む。その結果、流動性は限られたトークンに集中し、価格上昇を後押しする。

さらに、戦略性を伴うゲーミファイド設計はコミュニティ参加を促し、拡散力の強さにつながる。

加えて、Pepeなど既存の人気ミームコインと関連している点も注目材料だ。これらのトークンは過去に爆発的な上昇を見せてきた。たとえばPepeはCoinMarketCapでの追跡開始以来、90,942,697％の上昇を記録しており、Brettは42,207％、Turboは24,669％の上昇を見せた。

これらの要素を総合すると、アナリストはPEPENODEに対して強気な見方を示している。CryptonewsのYouTubeチャンネルでは、PEPENODEが取引所に上場すれば10倍から100倍の利益を生み出す可能性があると指摘している。

プレセールで最大の報酬を確保する方法

PEPENODEのプレセールは公平で開かれているが、早期参加者ほど大きな利益を享受できる。価格面での割引を得られるだけでなく、より高性能なバーチャルマイニング装置にアクセスできるからだ。

プレセール参加者は安価でマイナーノードを購入し、強力なマイニングパワーを確保できる。それによって強固なマイニング環境を構築し、ゲーム進行に伴ってより多くの報酬を獲得できる。

初期段階ならではの魅力、拡散力の高さ、実用性を兼ね備えたPEPENODEは、現在の市場で最も有望なプロジェクトの一つといえる。実際、60万ドルを超える資金調達は急速なコミュニティ拡大を示しており、アナリストの予測通り100倍の成長を実現する可能性も十分にある。

