パイネットワーク 価格は8日、50日指数平滑移動平均線（EMA：価格傾向を示す指標）を下回る動きを続け、PIトークンは0.2200ドル（約34円）前後で取引された。モバイルマイニングを特徴とする暗号資産だが、メインネットへの移行増加に伴い、中央集権型取引所（CEX：中央管理者が運営する取引所）への供給量が増えつつある。

供給圧力の高まりにより、市場では売りの優勢が続く。大きな需要が生まれない限り、パイネットワーク 価格は短期的に下落圧力が強まりやすい状況にある。市場の抵抗線を突破できず、弱含みの展開が継続している。

パイネットワーク価格は24時間で1.4％下落

9日のパイネットワーク 価格は0.2209ドル（約35円）で、24時間比1.4％下落した。同日は0.218ドルから0.2241ドルのレンジで推移し、方向感に欠ける展開となった。

時価総額は18億4000万ドル（約2860億円）、全面希薄化後の評価額は28億3000万ドル（約4400億円）に到達した。24時間取引高は1568万ドル（約24億円）で、価格調整局面にもかかわらず一定の売買活動が続いている。

供給圧力の増加が市場の重荷に

供給増加がパイネットワーク 価格の重しとなっている。PiScanのデータでは、24時間でCEXウォレットに17万7867枚のPIが流入し、合計残高は4億3788万枚に増加した。

要因の一つは、テストネットからメインネットへの移行増加だ。KYC（Know Your Customer：本人確認）を完了したユーザー数は1750万人に達し、これがCEXへの供給増加を後押しした。さらに、AI統合によりKYC処理が50％短縮されたことで、メインネットへの移行数が一段と増加した。

12月だけで642万枚以上のPIがメインネットへ移行し、市場を圧迫する供給が継続している。実需が伴わない場合、投資家心理の悪化と売り加速につながる可能性がある。

テクニカル見通し：0.1919ドルが強力な下値目標に

8日のパイネットワーク 価格は下落後に安定したが、テクニカル面では0.1919ドル（10月11日の安値）が主要支持帯として意識される。この水準を割り込むと、10月10日に記録した過去最安値0.1533ドル（約24円）までの下落も想定される。

日足チャートでは上値圧力が優勢となり、相対力指数（RSI：価格の強弱を示す指標）は43でセンターライン50を下回った。指数が下向きである点から、弱気継続の可能性が示唆される。

一方、移動平均収束拡散手法（MACD：トレンド転換を示す指標）も売りシグナルを継続し、ゼロライン下でMACD線とシグナル線が並行して下落している。上昇に転じるには、PIが50日EMAの0.2394ドル（約37円）を明確に上抜き、安定的に維持する必要がある。

市場テーマが転換する中で注目されるBitcoin Hyper

パイネットワーク 価格が下落傾向を強める一方、市場の一部では新たな資金流入先が浮上している。その中でBitcoin Hyperが注目を集める。同プロジェクトはビットコインのレイヤー2基盤を構築し、DeFi機能やスマートコントラクト実装を可能にする仕組みを目指す。

Bitcoin HyperはSolana Virtual Machine（SVM：高速処理が特徴の仮想環境）を採用し、高速決済やステーキング報酬を提供する設計を導入している。BTC資本をDeFi、NFT、ミーム銘柄取引へ活用できる点が支持を集め、実需に基づくエコシステム形成を推進する。

プレセール調達額は2900万ドル（約45億円）を突破し、参加者数は5万5000人以上となった。初期購入者には年利40％相当のステーキング報酬が付与される仕組みで、リスク回避と収益確保の両立を図る設計が特徴だ。

CoinsultやSpywolfによる審査も通過し、セキュリティ面でも信頼性が高い。公式サイトではクレジットカード、デビットカード、主要暗号資産による購入が可能で、新規投資家の参入障壁を大幅に下げている。

ビットコイン市場が強含む中で、Bitcoin Hyperは「BTC資本の新たな活用先」として注目度を高める。短期変動にも強い設計と実用性の高さが評価され、資金の受け皿として存在感を増している。

