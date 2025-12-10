Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

パイネットワーク 価格は投資損失を巡る新たな詐欺訴訟により市場心理が悪化し、強気予測が揺らいでいる。1000万ドル（約15億6000万円）の損害賠償請求が提起され、同プロジェクトの信頼性に大きな疑問が生じた。

訴状では無許可取引、20億PIの秘密裏な売却、そしてネットワーク移行の意図的な遅延が指摘され、アルトコインは5％下落した。

訴えを起こしたハロ・モーエン氏は、2024年4月10日に自身の確認済みウォレットから5137PIが不明アドレスへ移転されたと主張する。同氏はこれをユーザー資産20億PIの売却計画の一部と位置づけている。

🚨 Is a lawsuit really going to be filed against #PiNetwork? I don't know if this is true or false, but I do know that its value will soon decrease, and people's trust in it will also diminish.@PiCoreTeam needs to respond now. pic.twitter.com/fMDQj5ouCD — The Times of PiNetwork (@PiNetwork24X7) December 7, 2025

同氏はさらに、残る1403PIがパイネットワークのメインネットへ移行されなかった点を問題視し、大きな未実現損失を抱えたと訴えた。

訴状では、分散型を標榜しながら実際にはわずか3つのバリデータノードのみで集中運用されていたと指摘している。

こうした疑惑は、パイネットワーク 価格の最大の弱点とされる採用停滞に追い打ちをかける。長期的成長を支えるユースケースが乏しい中、今回の訴訟は開発者の離反を招き、レイヤー1基盤としての存在感を弱めかねない。

さらに流動性のひっ迫も深刻化しており、短期的な投機取引がデフレ圧力を増幅している。PIのアンロックは1日平均610万PIで進み、供給増が価格を圧迫する状態が続く。

パイネットワーク 価格予測：反転の余地は残されているか

パイネットワーク 価格は現在、2カ月間続く上昇型三角持ち合いの下限と0.5フィボナッチリトレースメントが重なる重要サポートをテストする展開にある。

RSIは売られ過ぎ水準付近から反発しており、調整局面での底打ちシグナルに近い形となった。MACDもシグナルラインへの接近が進み、強気転換の可能性を示唆する。

このサポート帯が維持されれば、パターン上のターゲットである0.40ドル（約62円）まで上昇する余地があり、現在値から約8％の反発が見込まれる。

一方、訴訟による投資家心理の悪化が続けば下落シナリオも現実味を帯びる。サポートを割り込めば最初の目標は0.15ドル（約23円）の過去最安値で、約30％の下落余地がある。

その下には出来高が薄いギャップ帯が広がっており、1.618フィボナッチに位置する0.075ドル（約12円）まで最大65％の急落が視野に入る危険な領域となる。

Bitcoin Hyper：別の理由で注目を集めるレイヤー2

パイネットワークを主要レイヤー1の代替と評価してきた投資家の一部は立場を見直しつつある。市場ではビットコインエコシステムが最大の課題である拡張性に本格的に向き合い始めたとの見方が強まっている。

Bitcoin Hyper（HYPER）は、ビットコインの高いセキュリティとソラナ級の高速処理を組み合わせた新たなレイヤー2で、従来のビットコインでは不可能だったスケーラブルなユースケースを実現しようとしている。

同プロジェクトはプレセールで約3000万ドル（約47億円）を調達しており、上場後にビットコイン取引量の一部でも取り込めば評価額が急伸する可能性がある。

HYPERの購入を希望する場合は、公式サイトにアクセスし、Best Walletなどのウォレットを接続すればよい。暗号資産スワップやカード決済によって数秒で購入できる。

