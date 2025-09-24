Podľa prieskumu Forbes dnes 60 až 75 % objemu obchodovania na hlavných burzách a trhoch prebieha pomocou obchodných algoritmov, trading botov či nástrojov s využitím AI. Ešte väčšie percento využitia týchto prostriedkov nájdeme pri obchodovaní s kryptomenami.
Už dnes tak oblasť trading botov disponuje hodnotou cez 1,3 miliardy dolárov, pričom aj tá sa má do konca tejto dekády zvýšiť na 1,8 miliardy. Silný rozmach obchodných nástrojov pritom pozorujeme najmä na platforme Telegram.
Objem ochodovania s kryptomenami rastie. S ním aj využívanie trading botov
Trh s kryptomenami prešiel len za posledné dva roky obrovským rastom. Sféra decentralizovaných mien sa postupne etablovala aj medzi inštitucionálnymi investormi a správcami majetku.
No spolu s rozširujúcou sa ponukou rastie aj zložitosť obchodovania a volatilita, ktorá od obchodníkov vyžaduje neustále prispôsobovanie stratégií. Aby dokázali držať krok s rýchlymi zmenami na trhu, čoraz viac traderov využíva automatizované trading boty.
Tieto nástroje dokážu vykonávať obchody 24/7, analyzovať obrovské množstvo dát a rozhodovať sa v zlomkoch sekundy. Vďaka tomu odstraňujú z obchodovania napríklad emocionálne rozhodnutia, ktoré často vedú k stratám. Trading boti a AI obchodné nátroje sa totiž riadia výhradne algoritmami a historickými dátami, čo umožňuje konzistentnejší a racionálnejší prístup.
Okrem toho prinášajú aj pridanú hodnotu v podobe dátovo riadených insightov, ktoré obchodníkom pomáhajú odhaliť nové kryptomeny, skryté vzorce a príležitosti. No popri zvyšovaní prepracovania samotných botov musia ich tvorcovia riešiť tiež otázku ich dostupnosti. Práve tu prichádzajú na rad rozšírenia pre platformu Telegram.
Ako fungujú Telegram trading boty?
Telegram trading boty spájajú populárnu chatovaciu aplikáciu s API kryptobúrz, vďaka čomu môžu používatelia obchodovať priamo cez príkazy ako buy, sell či price. Výhodou je okamžitá dostupnosť, keďže trader dostáva notifikácie priamo na mobil či desktop o každom obchode, cenovom pohybe alebo nastavenom signále stratégie.
Tieto boty dokážu:
- Realizovať automatické obchody podľa vopred nastavených pravidiel alebo technických indikátorov
- Sledovať portfólio a navrhovať rebalansovanie aktív
- Poskytovať signály a analýzy pre vhodné nákupné či predajné príležitosti
- Zabezpečiť arbitráž využitím cenových rozdielov medzi burzami
Hoci Telegram boty prinášajú rýchlosť a odbúravanie manuálnych chýb, vyžadujú precízne nastavenie aj bezpečnostné opatrenia. Správne nastavenie však ponúka výraznú efektivitu a konkurenčnú výhodu.
Pre Gen Z sú AI obchodné nástroje novým štandardom
Podľa najnovšej správy burzy MEXC patrí generácia Z medzi najväčších priekopníkov v používaní umelej inteligencie na obchodovanie s kryptomenami. Výskum ukázal, že v druhom štvrťroku 2025 až 67 % traderov vo veku 18 až 27 rokov využilo aspoň jeden AI trading bot. Tento trend jasne naznačuje, že mladí investori dôverujú technológiám, ktoré im prinášajú rýchlosť, disciplínu a zníženie emocionálnych chýb pri rozhodovaní.
Kým staršie generácie často uprednostňujú tradičnú technickú analýzu či grafické indikátory, Gen Z siaha po flexibilných a interaktívnych riešeniach. Vidno to aj na výsledkoch obchodovania. Správa MEXC totiž odhaľuje, že panické výpredaje medzi AI používateľmi klesol o 47 % v porovnaní obchodníkmi, ktorí svoje portfólio spracujú manuálne. Mladí tak dokážu lepšie zvládať volatilitu, ktorá je typická pre kryptomeny ako Bitcoin či Ethereum.
Výskum tiež predpokladá, že do roku 2028 sa AI stane jadrom obchodných platforiem a pokryje komplexné funkcie od automatizovaného rebalansovania portfólia až po daňové stratégie.
