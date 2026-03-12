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Las tensiones en el Estrecho de Ormuz han disparado los precios del petróleo y generado una serie de dolores de cabeza para los operadores financieros de todo tipo. Con informes sobre rutas de navegación interrumpidas y mayores riesgos militares en la región, los índices de referencia del crudo han subido agresivamente, superando repetidamente los $100 y despertando una vez más las preocupaciones sobre la inflación.

Bitcoin, por otro lado, se ha mantenido relativamente estable a pesar de la volatilidad económica general, con los alcistas presionando continuamente para romper el nivel de los $70,000.

BTC está demostrando nuevamente por qué muchos inversores todavía lo ven como una reserva de valor en tiempos de incertidumbre, pero la presión de estos eventos macroeconómicos es implacable y podría empujar fácilmente a la criptomoneda original a territorio bajista en cualquier momento.

Dada toda la incertidumbre, muchos analistas han especulado que la preventa de Bitcoin Hyper (HYPER) podría ser el movimiento más inteligente si se buscan ganancias reales al alza.

La tecnología de Capa 2 de Bitcoin del proyecto ya está generando un gran interés, y los expertos pronostican fuertes ganancias para el token HYPER tras su lanzamiento como nueva criptomoneda.

Las tensiones en el Estrecho de Ormuz impulsan el petróleo y ponen a prueba la resiliencia de Bitcoin

La estratégica vía marítima del Estrecho de Ormuz (ubicada entre Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Omán) sigue bajo una presión significativa debido al conflicto en curso en la región. Las amenazas a los buques comerciales, incluidos ataques confirmados a barcos de carga e informes de que Irán está colocando minas en el estrecho, han ralentizado drásticamente el tráfico a través de uno de los puntos de estrangulamiento energético más críticos del mundo.

Esto ha alimentado un fuerte repunte en los precios de la energía y ha recordado a todos con qué rapidez los choques geopolíticos pueden repercutir en los mercados financieros.

Bitcoin ha logrado mantenerse firme (a pesar de que muchos bajistas predijeron que se produciría una caída para este momento), pero todavía siente los efectos derivados de la crisis de Irán. Aunque no se ha desplomado, el activo sigue moviéndose en línea con el sentimiento de riesgo del sector cripto mientras los operadores ajustan sus posiciones.

En X, el trader KillaXBT ha delineado el panorama técnico actual, señalando que se han acumulado liquidaciones de bajo apalancamiento alrededor de los niveles de $64,000 a $66,000 y de $74,000 a $76,000. KillaXBT también observó que, en el actual entorno de rango lateral, el mercado parece centrado en barrer los pools de liquidez cerca de niveles clave, como las aperturas mensuales y semanales.

https://x.com/KillaXBT/status/2031538776573440052

Eventos como los mencionados anteriormente han llevado a muchos seguidores de Bitcoin de larga data a buscar formas de obtener más utilidad de sus tenencias, y eso los está conduciendo directamente a nuevos proyectos de infraestructura.

Bitcoin Hyper (HYPER) se encuentra en una posición verdaderamente excepcional en este momento, ya que su preventa de tendencia permite a ballenas y minoristas invertir en una Capa 2 que podría catapultar a BTC a un nuevo nivel de utilidad, flexibilidad y velocidad.

Expertos de Web3 como Borch Crypto incluso han considerado objetivos de precio de 100x para HYPER este año, lo que lo sitúa muy por delante de Bitcoin en términos de ganancias potenciales.

Bitcoin Hyper ofrece funcionalidad mejorada para Bitcoin durante la incertidumbre del mercado

El equipo de desarrollo detrás de Bitcoin Hyper (HYPER) está construyendo una red de Capa 2 para Bitcoin que podría convertirse en la opción más rápida para los holders de BTC que buscan una solución a los problemas históricos de su criptomoneda favorita.

Al aprovechar la potente Máquina Virtual de Solana (SVM), Bitcoin Hyper ofrecerá transacciones casi instantáneas y comisiones mínimas, manteniéndose firmemente anclado a la seguridad de Bitcoin mediante pruebas de conocimiento cero (zero-knowledge proofs) y liquidaciones de estado periódicas en la cadena principal.

Un puente descentralizado permitirá a los usuarios transferir BTC a la L2 sin ceder la custodia de sus monedas, abriendo también la puerta a pagos rápidos, staking y aplicaciones DeFi completas.

Esto aborda directamente las limitaciones de velocidad y costo que han frenado la adopción masiva de Bitcoin y su uso cotidiano. En un entorno donde los activos tradicionales se sienten vulnerables, la capacidad de poner a trabajar a Bitcoin de manera más eficiente tiene un atractivo evidente.

El token HYPER será la única forma de pagar las comisiones de transacción de la L2, hacer staking para asegurar la red y ganar recompensas, y tener voz en las decisiones de gobernanza.

El suministro de 21,000 millones de HYPER es un guiño al límite de 21 millones de BTC de Bitcoin, mientras que el plan de tokenomics del proyecto incluye distribuciones que cubren el desarrollo de la L2, recompensas para la comunidad, listados en exchanges y más.

La preventa ha avanzado rápidamente y está a punto de alcanzar el hito de los $32 millones (con $31.92 millones recaudados hasta ahora), mientras que los compradores pueden comenzar a hacer staking con sus tokens inmediatamente después de la compra para obtener un APY del 37%.

Cómo participar en la preventa de Bitcoin Hyper antes de que suban los precios

Participar en la preventa de HYPER implica unos pocos pasos sencillos. Tras visitar el sitio oficial de Bitcoin Hyper, puede conectar su billetera cripto de inmediato y comenzar a canjear ETH, SOL, BNB, USDC o USDT por tokens HYPER.

Si prefiere utilizar una tarjeta bancaria para realizar su compra en lugar de pasar por el proceso de intercambio, puede hacerlo; y para los usuarios de móviles, también existe la opción de comprar y hacer staking de HYPER a través de la aplicación Best Wallet (disponible en Google Play y la Apple App Store).

Nuestra guía sobre cómo comprar Bitcoin Hyper describe el proceso paso a paso.

Descargo de responsabilidad: Este artículo es sólo para fines informativos y no debe considerarse como asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos de alta volatilidad y conllevan un riesgo significativo.