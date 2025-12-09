Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

XRPやドージコインは人気のある暗号資産です。しかし、その価値は急激に増えているのが問題です。数百億ドル以上の価値を持つ場合、短期間で10倍以上上がるのは難しいです。

大きなリターンを求める人は、XRPやDOGEに投資することが難しいです。小さな銘柄が急に値上がりする一方で、大きな銘柄は動きが少ないのです。そうした中で、Maxi Doge（MAXI）への関心が高まっています。

MAXIは新しいミームコインで、すでに420万ドルを集めました。初期段階のプロジェクトに対する需要が高いことがわかります。アナリストは、MAXIを仮想通貨として推奨しています。

デジェントレーダー向けの“ロックイン型”ミームコイン、Maxi Doge

Maxi Dogeはデジェントレーダー向けに作られたミームコインです。かわいい犬系トークンではありません。むしろ、筋肉質のキャラクターが「怠けるな」と叫ぶイメージがあります。

このプロジェクトが注目されている理由は、ブランド戦略が機能しているからです。チームは毎週、MAXI保有者が報酬を得るトレーディングコンペティションを開催します。

さらに、MAXIを先物取引プラットフォームと連携し、最大1,000倍のレバレッジ取引を可能にする予定です。

週間コンテストと先物統合は、リスク許容度の高いトレーダーを中心とした好循環を生み出します。JRCRYPTEXやBorch Cryptoなどの大規模なフォロワーを持つ暗号資産インフルエンサーもMAXIを取り上げています。

MAXIトークンのプレセールに早期参加する方法

MAXIトークンのプレセールは注目を集めています。プレセールはステージごとに価格が上がります。現在、1トークンは数ドル未満で購入できます。

暗号資産市場でも、すでに420万ドル以上が集まりました。購入は簡単で、公式サイトにウォレットを接続するだけです。クレジットカードも使えます。

このプレセールは「今コミットして、後で受け取る」方式です。購入したMAXIはTGEまでロックされます。

プレセール終了後、チームはUniswapでの取引を計画しています。総供給量の15％が確保されます。中央集権型取引所への上場も検討中です。

アナリストがXRPやDOGEよりMAXIを「最適な購入候補」と評価する理由

アナリストはMAXIをXRPやDOGEより推奨しています。XRPやDOGEは既存の市場です。XRPは5ドルを目指し、DOGEはイーロン・マスクの発言で影響を受けます。

大きな上昇を期待するのではなく、安定した投資を求めるのがMAXIです。大型アルトコインに資金が流れることもあります。

大きな上昇を求める投資家にとって、Maxi Dogeが最適な選択肢かもしれません。仮想通貨 おすすめ として、小型銘柄に資金が波及する傾向があります。

MAXIは約2,000万ドル未満で始まる見込みです。XRPやDOGEと違って、リスクとリターンがバランスが取れません。でも、個人投資家にとっては大きな魅力があります。

Maxi Dogeは、トレーディングコンペティションや先物取引を統合する計画です。これで、使われることが多い「継続的な」エコシステムを作りたいと考えています。

プレセールで供給が一部ロックされますが、ドージコインは供給が増え続ける仕組みです。MAXIは価格が上がりやすいと考えられています。