Fin du flou : la SEC et la CFTC viennent de clarifier les règles. Leur message est simple : les bourses déjà enregistrées peuvent, sous certaines conditions, proposer du trading spot crypto sur des crypto-actifs classés comme commodities. Pas de révolution instantanée ni de feu vert généralisé, mais un signal fort qui rouvre le jeu aux États-Unis, jusque-là dominé par l’offshore.

Concrètement, les investisseurs auront plus d’options locales, avec un cadre plus sûr : surveillance de marché, KYC/AML, garde et transparence renforcée. La vraie question, désormais, c’est quels tokens seront retenus, comment les plateformes vont s’aligner, et à quelle vitesse les premiers tests vont se lancer. Pas une refonte totale, mais clairement une avancée majeure.

Ce qui est acté, et ce qui reste à définir

Le message des équipes SEC et CFTC est clair : rien dans la loi actuelle n’empêche les bourses déjà enregistrées d’ouvrir du trading spot sur certains actifs non considérés comme des titres. Mais attention, ce n’est pas open bar : chaque listing, chaque solution de garde ou de market making doit d’abord être validé avec les régulateurs.

The SEC & CFTC just issued a joint staff statement on crypto spot markets. For the first time, both agencies confirm: registered exchanges can facilitate trading of spot crypto asset products — including those with margin, leverage, or financing. — Gerald Gallagher (@thatgerald) September 2, 2025

Pas d’automatisme, mais une marche à suivre. L’idée, au fond, c’est d’élargir les options régulées sans attendre un grand texte de loi. Un pas pragmatique, qui ouvre le jeu tout en gardant la main sur la conformité.

Plus d’accès mais aussi plus d’exigences

Pour les investisseurs, c’est simple : le retour d’options “onshore” avec des règles de risque qu’ils connaissent déjà : surveillance, cadre de marché, garde plus sécurisée. Pour les plateformes, en revanche, la marche s’élève : transparence totale, KYC/AML béton, sécurité renforcée et contrôle accru.

Les analystes s’attendent d’abord à un pilote restreint sur quelques actifs triés sur le volet, avant un déploiement plus large si l’essai est concluant. Notamment sur les meilleurs memecoins du moment. Le signal est clair : les régulateurs veulent stabiliser le marché US, poser un cadre solide, mais sans étouffer l’innovation qui fait vivre l’écosystème.

“Market participants should have the freedom to choose where they trade spot crypto assets. The SEC is committed to working with the CFTC to ensure that our regulatory frameworks support innovation and competition in these rapidly evolving markets,” said SEC Chairman Paul Atkins — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) September 2, 2025

Conclusion

La clarification SEC/CFTC ne bouleverse pas la donne d’un coup, mais elle ouvre la voie à un spot crypto régulé aux États-Unis : plus d’accès pour les investisseurs, plus de garde-fous pour l’écosystème, et un potentiel d’adoption institutionnelle si les projets pilotes tiennent la route. Le message est clair : utilité, sécurité et conformité seront les clés.

