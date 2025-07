2025年6月21日午前9時40分(米東部時間)時点で、Sei(SEI)の価格は過去24時間で6%上昇し、0.2119ドル(約33.3円)に到達した。取引高も109%増の3億6,200万ドル(約570億円)と急増している。

CoinMarketCapによると、SEIは主要な仮想通貨の中で最も大きな上昇率を記録した。今後もこの勢いを維持できるだろうか。

SEI/ドルのチャートでは、50日単純移動平均線(SMA)が0.211ドルに位置し、現在の価格と一致しており、強い抵抗線となっている。

一方、200日SMAは0.28015ドル(約44円)で下降傾向にあり、中長期的には弱気な見通しを示唆している。しかし、直近のSEIの急騰は、その流れに抗う動きだ。

SEIは下降チャネルを上抜けし、典型的なブレイクアウト(上昇転換)を示した。相対力指数(RSI)は58.87で中立圏に位置しており、買われすぎ水準に近づいているものの、さらなる上昇余地はある。

移動平均収束拡散法(MACD)では、MACDラインがシグナルライン(オレンジ)を上回る強気クロスが確認されており、ヒストグラムも拡大傾向にある。勢いはSEIに味方しており、トレーダーにとっては好材料といえる。

短期的には、0.280ドル(約44円)の200日SMAが次の主要な抵抗水準となる。これを突破すれば、心理的節目である0.50ドル(約78円)に向けた上昇も視野に入る。

一方、0.1750ドル(約27円)のサポートを下回った場合、弱気相場への転換となり、0.13039ドル(約20円)までの下落リスクもある。

現時点では、SEIは6%の上昇とテクニカル面での強気シグナルにより、有力な銘柄として注目されている。ただし長期的には依然として不確実性が残る。

特に、ワイオミング州の関連ニュースが追い風となり、最大で32%の追加上昇も期待されている。今後の重要な価格帯に注視する必要がある。

SEIの急騰と並行して、投資家たちはSnorter Token(SNORT)にも注目している。これはSolana(ソラナ)基盤のテレグラム専用トレーディングボットで、現在のプレセールではすでに110万ドル(約1億7,300万円)以上を調達している。

PEPEやWIFのようなミームコインの急騰を見て、「もっと早く買っていれば」と感じたことのある投資家にとって、Snorterはその悔しさを解消するプロジェクトとなる可能性がある。

このボットはSolanaの高速ブロックチェーン上に構築されており、サブセカンド(1秒未満)でのトークン取引を自動化する。SNORT保有者の取引手数料は0.85%と低く、BonkBotやBanana Gunといった競合他社よりも有利だ。

最大の特徴は、テレグラム上で完結するネイティブ設計だ。ブラウザや複雑なダッシュボードは不要で、アプリを開くだけで即座に取引が可能となる。コピー取引機能により、初心者でもトップトレーダーの動きをリアルタイムで模倣できる。また、「ラグプル(資金持ち逃げ)」や「ハニーポット(出金不可の罠)」を検出する安全機能も搭載されている。

ベータ版テストでは、スマートコントラクトの挙動や流動性の変化を分析し、リスクの高いトークンを検出してテスターの資金を保護した実績もある。

登録者数56,000人以上の仮想通貨系YouTuber「Jacob Crypto Bury」氏も、このプロジェクトを「100倍銘柄の可能性がある」と評価している。

早期投資家にはガバナンス権も付与され、将来的なチェーン統合(イーサリアムやBNBチェーンなど)について投票できる。

SNORTトークンは0.0957ドル(約15円)で購入可能で、SOL、ETH、USDT、銀行カードによる決済に対応している。また、保有トークンをステーキングすることで、年率275%という高利回りを得ることもできる。

価格が上昇するまで48分を切っており、現在の価格で購入するには急ぐ必要がある。

詳細はSnorter Token公式サイトを参照。

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.