シバイヌ（SHIB）は過去24時間で5％上昇し、FOMC 会合を控えた市場全体の反発に伴い短期的な改善を示す。米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げに踏み切るとの観測が広がり、数カ月続いた弱気ムードが和らいでいる。

SHIB の焼却量は過去24時間で248％増加し、ネットワーク活動の活性化を示す。これによりシバコイン 今後 の価格反発期待が高まる。

シバコイン 今後：市場は失望ムードだがチャート形状は大幅反発の可能性を示唆

Shibburn のXアカウントによれば、過去1週間で7,570万SHIB、直近24時間で1,430万SHIBが焼却された。これはFOMC 会合前の市場活性化を示すポジティブな兆候となる。

価格チャートでは、SHIB は数週間の売られ過ぎ圏から回復を開始した。RSI（黄色）は50突破間近で、MACD（オレンジ・青）も上向きに転じ、数日以内にプラス圏に入る可能性がある。利下げが実施されれば、上方ブレイクは短期で発生する可能性もある。

長期的には、大手資産運用会社 T.Rowe のマルチクリプトETF構想が追い風になる可能性がある。SHIB が対象資産に含まれる場合、投資家関心を大きく引き上げる要因となる。

ただし、SHIB は過去12カ月で71.5％下落しており、十分な投資流入が続いていない。Layer2 の Shibarium（2023稼働）による強化もあるが、直近24時間のトランザクションは2,635件に留まる。

来年のアップグレード次第では利用拡大が進み、シバコイン 今後 の長期改善材料になる可能性がある。

短期的には年末に0.000010ドル、2026年第2四半期に0.0000250ドル到達が見込まれる。

230万ドル調達の PEPENODE プレセールが30日後に終了：上場前に購入する方法

SHIB の短期反発が期待される一方、投資家は新規プレセールにも注目している。プレセールは十分な勢いを得れば、上場直後に大きく急騰するケースが多い。

現在注目されているのが PEPENODE（$PEPENODE）で、ERC-20 トークンとして既に230万ドル以上を調達している。

販売終了まで残り約30日となり、割安価格で購入できる期間は限られている。PEPENODE は「仮想マイニング」プラットフォームを提供し、ユーザーは物理的な高額ハードウェアを必要とせず、トークンを使って仮想ノードを構築・拡張できる。

ノードの増強により報酬が増加し、報酬はFartcoin や Pepe など外部資産で支払われる仕組みだ。

この構造により需要増が期待され、トークン価値の大幅上昇余地がある。さらにステーキング機能により定期的収入も得られる。

遅れて参加する投資家も公式サイトから購入可能だが、販売は30日以内に終了予定である。

現在の最終プレセール価格は0.0011873ドルで、上場後の価格上昇が見込まれる。

