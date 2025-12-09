Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

シバコイン 今後の価格は0.00000851ドル付近で推移し、4時間足チャートでは三角保ち合い内に収まっている。下降トレンドライン下に価格が抑えられる一方、買い手は0.00000833ドル付近の上昇基点を維持しようとしている。

買い手はトレンドライン抵抗下で苦戦

シバコイン（SHIB）は11月初旬以降、上昇を阻まれた下降トレンドラインの下で取引を続けている。直近の0.00000885ドル付近での試みも失敗し、売り手が100日・200日EMA（指数平滑移動平均線）で防衛した。EMAの傾きは下向きで、反発の勢いは上限に達する前に失速している。

構造の下限は上昇しており、短期的なボラティリティは圧縮される。0.00000833ドルのサポートは複数回維持されたが、0.00000885ドルを突破できないことは、買い手の勢力がまだ十分でないことを示す。シバコイン 今後の価格はこの範囲内で調整的な動きが続く。

パラボリックSARは複数の弱気シグナル後に中立に転じ、安定化の試みがあるが、確定的なトレンド転換ではない。トレンド反転には下降トレンドライン突破が必要となる。

ホエール送金急増と取引所供給の上昇

Santimentのデータでは、1日で10万ドル以上の大口取引が400件以上確認され、6月以降で最高値となった。同時に、取引所に保管されるSHIBは24時間で1兆枚以上増加した。

😼🐳 Shiba Inu has seen the highest amount of whale transfers since June 6th today, happening in tandem with a +1.06T net change to the amount of $SHIB on exchanges. The #24 market cap in crypto is likely to see high volatility in the coming days. pic.twitter.com/64slL6tGVw — Santiment (@santimentfeed) December 9, 2025

供給が増加する中、ネットフローは依然としてマイナス傾向が続く。Coinglassのデータでは、過去24時間で約35万1000ドルの流出が発生し、流入よりも流出が支配的となっている。短期的には流動性が不足し、価格回復の勢いは弱くなる。

短期チャートはレンジ内推移

30分足チャートでは、SHIBは軽度の上昇チャネル内で動き、サポートは0.00000842ドル、レジスタンスは0.00000860ドルに位置する。スーパートレンドは赤のままで、買い手に有利な動きはまだ確認されない。RSIは51付近で、方向性よりも均衡を示す。指標は3セッション連続で60を超えられず、買い圧力の持続力が乏しい。

0.00000860ドルを上抜ければ短期構造が転換し、上限チャネルを再度テストする動きとなる。0.00000842ドルを割り込むと、レンジは広い三角保ち合いの下限再テストに傾く。

今後の見通し：シバコインは上昇するか

次の動きは、買い手が0.00000885ドルの下降トレンドラインを回復できるかに依存する。出来高増加を伴う突破があれば短期強気モメンタムが回復し、0.00000905ドル、0.00000930ドルへの道が開かれる。ホエール活動は上昇ブレイクの追い風となる可能性がある。

一方、0.00000833ドルの上昇サポートを割ると、複数週の三角保ち合いからの明確な下落が確認され、次の流動性ゾーン0.00000810ドル付近が意識される。取引所供給の増加が続く場合、構造はさらに修正的な局面に移行する。

シバコイン 今後と並行して注目されるMaxi Doge（$MAXI）

シバコイン 今後の市場が停滞する中、Maxi Doge（$MAXI）は新興プレセールとして投資家の注目を集める。$MAXIはすでに400万ドル（約6.2億円）以上を調達し、初期段階のミームコインとして急速に存在感を高めている。

同プロジェクトは高エネルギー型コミュニティを軸に、リアルタイムの取引共有や競技形式のイベントを展開しており、早期参加者の期待が高まっている。プレセール資金の最大25％をYOLOトレードへ投入する攻撃的戦略も特徴で、成功すればマーケティング効果が大きく拡大する設計だ。

購入手順は公式サイトでBest Walletなどを接続し、USDTまたはETHをスワップするだけで参加可能だ。次の上昇サイクルを狙う投資家にとって、$MAXIは最も注目されるミームコインとして浮上している。

