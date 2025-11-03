Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Những meme coin tiềm năng một lần nữa đang chiếm sóng trong thị trường tiền điện tử, khi Shiba Inu (SHIB) và các dự án mới đang khuấy động không khí đầu tư. Làn sóng ETF mới đang tạo kỳ vọng lớn, mở ra cơ hội cho SHIB bước lên “sân chơi của những ông lớn”. Và song song với đó, một cái tên mới – PEPENODE (PEPENODE) – đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ nhờ vào đợt presale bùng nổ của mình.

Presale của PEPENODE: Cơn sốt mới trong thế giới meme coin

Cộng đồng crypto đang bàn tán sôi nổi – PEPENODE presale đã chính thức ra mắt, và các nhà đầu tư sớm đang nhanh chóng tham gia. Với hơn 1,9 triệu USD huy động được chỉ trong vài tuần, dự án đang nổi lên như một trong những meme coin có tiềm năng nhất năm 2025.

Khác với các token chỉ dựa vào hype, PEPENODE xây dựng một hệ sinh thái thực tế với cơ chế “Mine-to-Earn” – nơi người dùng có thể mua và nâng cấp “Meme Nodes” để khai thác token và nhận phần thưởng on-chain. Mỗi hành động trong game đều gắn liền với hệ thống kinh tế thật, biến việc giải trí thành một mô hình tạo thu nhập thực tế.

Điểm đặc biệt nhất là 70% số token PEPENODE dùng để nâng cấp sẽ bị đốt vĩnh viễn, tạo ra cơ chế giảm phát mạnh mẽ. Càng nhiều người chơi, nguồn cung lưu hành càng giảm – điều này có thể kích hoạt đợt tăng giá lớn khi nhu cầu ngày càng tăng.

“PEPENODE mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố vui nhộn của meme coin và cơ chế kiếm thưởng thật – một xu hướng mới mà thị trường đang rất khát,” một nhà phân tích trên X (Twitter) nhận định.

Tính năng nổi bật: Cộng đồng, staking và quản trị phi tập trung

Bên cạnh yếu tố giải trí, PEPENODE còn khuyến khích nhà đầu tư gắn bó lâu dài thông qua staking với lãi suất APY lên tới 649%. Ngoài ra, người nắm giữ token còn có quyền tham gia bỏ phiếu cho các quyết định quan trọng như tỷ lệ burn, chiến dịch marketing, hay quan hệ đối tác mới.

Điều này biến PEPENODE thành một dự án do cộng đồng định hướng thực sự, khác biệt so với phần lớn meme coin chỉ chạy theo trào lưu.

“Không chỉ là sở hữu token – mà là sở hữu quyền ảnh hưởng,” nhóm phát triển PEPENODE chia sẻ.

Dự đoán giá Shiba Inu 2025: Liệu ‘chú chó’ có giữ được ngôi vương?

Shiba Inu vẫn là tâm điểm sau khi có tin đồn ETF mới có thể bao gồm SHIB bên cạnh Bitcoin và Ethereum. Giá hiện tại quanh mức $0.00001015, và nhiều nhà phân tích dự báo nếu dòng tiền ETF trở lại, SHIB có thể tăng lên $0.0000222 vào cuối năm 2025.

Tuy nhiên, sự nổi lên của các meme coin mới như PEPENODE cho thấy thị trường đang dần dịch chuyển sang những dự án có yếu tố tương tác, tiện ích và cộng đồng mạnh.

Kết luận

Shiba Inu vẫn giữ vai trò dẫn đầu trong thị trường meme coin, nhưng làn sóng mới như PEPENODE đang tạo ra hướng đi khác – kết hợp giữa trò chơi, phần thưởng và cơ chế giảm phát thông minh.

Presale của PEPENODE vẫn đang diễn ra, mở ra cơ hội cho những ai muốn sở hữu sớm trước khi token chính thức niêm yết. Với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, PEPENODE được xem là một trong những đồng coin tiềm năng nhất quý 4/2025, sẵn sàng trở thành “ngôi sao mới” của thế giới meme coin.

