Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Większość z nas pewnie pamięta, jak celebrowała początek 2025 roku, lecz w mgnieniu oka znaleźliśmy się już w jego drugiej połowie. Za rogiem sierpień, który będzie wyśmienitą okazją, aby zainwestować w poszczególne altcoiny. Ale które są warte naszej uwagi?

Rynek kryptowalut nie zwalnia tempa. Bitcoin utrzymuje się w okolicach 118 000 dolarów, Ethereum przebija kolejne opory, a altcoiny wracają na celownik. Sierpień 2025 może okazać się kluczowym miesiącem dla mniej znanych projektów, które mają szansę na dynamiczne wzrosty. Oto parę z nich, które naszym zdaniem warto obserwować w przyszłym miesiącu.

Ethereum, czyli klasyk w nowym wydaniu

Ten altcoin nie potrzebuje większego wprowadzenia. Ethereum to druga co do wielkości kryptowaluta na świecie, znana z tego, że stanowi fundament dla większości projektów Web3. W ostatnich tygodniach jest o nim szczególnie głośno, gdyż odnotowuje on rekordowe napływy kapiału chociażby ze strony funduszy ETF.

Na koniec lipca 2025 roku cena ETH utrzymuje się w okolicach 3 900 dolarów, a analitycy wskazują na potencjał przebicia granicy 4 000 USD i dalszego wzrostu. Co prawda nie jest to rezultat bliski ATH, osiągniętemu w 2021 roku, ale wciąż imponujący wzrost. Tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, iż jeszcze w kwietniu tego roku Ethereum zaliczyło dołek okolic 1 500 USD.

Nie zmienia to faktu, że Ethereum pozostaje jednym z najpewniejszych altcoinów na rynku. Jest on w miarę stabilny, ma rozwinięty ekosystem i przede wszystkim, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. To idealna opcja dla osób, które szukają dynamicznej, ale mało ryzykownej inwestycji w sierpniu.

Wall Street Pepe, czyli memiczny duch rynków

Altcoiny, a co za tym idzie memecoiny, zyskują dzięki rozgłosowi w sieci, a taki ostatnimi czasy zdobywa WEPE. To coin isnpirowany kulturą traderów z Reddita i legendarną już postacią Pepe the Frog. Projekt nieustannie zdobywa rozgłos w social mediach, a użytkownicy już od jakiegoś czasu dzielą się swoimi inwestycjami i zyskami.

W przeciwieństwie do Ethereum, WSPP to propozycja znacznie bardziej ryzykowna. Cena tokena cechuje się wysoką zmiennością, a jego kapitalizacja rynkowa wciąż pozostaje na niskim poziomie. Jednak to właśnie ten etap rozwoju może dawać największy potencjał wzrostu.

Patrząc w przyszłość istotne są zapowiedzi, które ostatnio pojawiły się ze strony twórców Wall Street Pepe. Mówią one o działaniach marketingowych, airdropach czy rozwoju tokenomiki, która będzie jeszcze bardziej oparta na aktywnej społeczności. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to inwestycja w $WEPE może się sowicie opłacić.

Odwiedź teraz stronę Wall Street Pepe

TOKEN6900, czyli najgorętszy nowy memecoin

Wspomnieliśmy już o jednym memecoinie, czas skupić uwagę na innym, który robi prawdziwy szum w świecie altcoinów i kryptowalut od momentu swojej premiery pod koniec czerwca. Mowa tutaj, rzecz jasna, o TOKEN6900.

To nowy projekt z pogranicza memecoina i eksperymentu społecznościowego, który stara się być tak świadomy, jak to tylko możliwe. Jego z pozoru absurdalna nazwa przyciąga uwagę i prędko jest zapamiętywana przez użytkowników social mediów.

Nie mniej, TOKEN6900 to obecnie projekt niszowy, który dopiero co wchodzi na radar inwestorów. Brakuje mu obecnie notowań na dużych agregatorach danych, chociaż to może się zmienić, według optymistycznych prognoz nawet w sierpniu.

T6900 to potencjalnie memecoin, który jest najbardziej oddany swojemu przesłaniu. Nie ma tutaj ambitnych planów podpinania się pod najnowsze technologie czy rozwiązywania światowych problemów. Głównym i jedynym celem jest wywołanie jak największego szumu w mediach społecznościowych, a patrząc na jego specyfikację, jest to cel jak najbardziej możliwy do zrealizowania. Obecnie TOKEN6900 znajduje się w etapie przedsprzedaży.

Odwiedź teraz stronę Token6900

Altcoiny podbiją wakacyjne inwestycje?

Okres wakacyjny często jest postrzegany jako moment, w którym istnieje zastój w świecie kryptowalut. Nie ma w tym nic dziwnego, wszak każdy jednak potrzebuje kiedyś odpocząć, dzięki czemu inwestycje odrobinę zwalniają.

Z drugiej strony, jeszcze niedawno posiadacze Bitcoina mogli świętować rekordowe notowania coina, a nowe kryptowaluty pojawiły się na rynku. Pokazuje to, że każdy moment jest odpowiednim do tego, aby zainteresować się potencjalnymi okazjami. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie i jakich szukać, a także w przypadku altcoinów, co robi obecnie największy szum w sieci.

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej. Kryptowaluty to aktywa o wysokim stopniu zmienności, a inwestycje w tym obszarze zawsze wiążą się z ryzykiem.