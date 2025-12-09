Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Solana trekt al weken opvallend veel kapitaal aan via Solana ETF producten, terwijl grote Bitcoin ETF en Ethereum ETF fondsen juist uitstroom laten zien. Ondanks circa 500 miljoen euro aan instroom sinds eind oktober blijft een echte prijsrally uit. Voor beleggers die zich afvragen welke crypto gaat stijgen, zoeken marktanalisten naar structurele redenen achter dit opmerkelijke contrast.

Solana ETF ziet 20 dagen instroom, terwijl Bitcoin ETF en Ethereum ETF leegbloeden

Volgens marktdata noteerden Solana ETF’s ongeveer 20 handelsdagen op rij netto-instroom. In dezelfde periode zagen meerdere grote Bitcoin ETF en Ethereum ETF producten per saldo uitstroom, wat wijst op een rotatie van kapitaal richting alternatieve layer-1’s. Toch weerspiegelt de SOL koers dit ETF-enthousiasme nog niet volledig.

Tijdens de correctie in oktober daalde Solana van rond 220 dollar naar ongeveer 147 dollar. Dat komt neer op een daling van circa 35 procent, tegenover ongeveer 17,5 procent voor Bitcoin in dezelfde fase. De recente ETF-instroom compenseert die eerdere klap slechts gedeeltelijk.

Solana koers, 9 december 2025 – Bron: CoinMarketCap

Analisten benadrukken dat ETF-cijfers hierdoor snel indrukwekkend kunnen lijken, terwijl de absolute impact op een volatiele spotmarkt beperkt blijft. De huidige instroom stabiliseert vooral het orderboek en dempt verkoopdruk, in plaats van direct een nieuwe parabool te starten.

Waarom instroom in de Solana ETF niet één-op-één in de SOL koers terechtkomt

Experts leggen uit dat instroom in een Solana ETF niet automatisch betekent dat er meteen evenveel SOL op de open markt wordt gekocht. Market makers kunnen de onderliggende tokens halen uit bestaande voorraden, OTC-deals of hedgingstrategieën met derivaten.

Daar komt bij dat de totale hoeveelheid SOL in ETF-structuren nog steeds een klein deel van de volledige marktkapitalisatie vertegenwoordigt. Institutionele interesse is daarmee meer een signaalfunctie dan een directe prijsmotor. De ETF-instroom kan de neerwaartse druk verminderen, maar is op zichzelf niet genoeg om eerdere winsten volledig uit te wissen of een nieuwe bullrun te forceren.

Macro-economie en marktsentiment spelen bovendien een doorslaggevende rol. In een fase van risk-off sentiment gebruiken beleggers ETF’s soms juist om posities gecontroleerd op te bouwen of af te bouwen, zonder dat dit meteen zichtbaar is als agressieve koopdruk op de spotmarkt.

Base bridge, ecosysteemgroei en de middellange termijn Solana verwachting

Waar de ETF-cijfers vooral iets zeggen over institutioneel vertrouwen, draait de middellange termijn Solana verwachting volgens analisten steeds meer om ecosysteemgroei. De introductie van een Base-Solana bridge, gekoppeld aan grote infrastructuurspelers, wordt gezien als belangrijke stap om liquiditeit tussen Solana en EVM-omgevingen te vergroten.

Tegelijk blijft het on-chain gebruik hoog. DeFi, memecoins en gaming zorgen voor een constante stroom aan transacties tegen lage kosten. Ontwikkelaars zien Solana daardoor als interessant platform voor schaalbare applicaties, terwijl institutionele partijen de combinatie van hoge activiteit en professionele ETF-structuren waarderen.

Deskundigen wijzen er echter op dat Solana door de markt als “high beta” wordt behandeld. Bij positieve risicobereidheid kan SOL harder stijgen dan Bitcoin, maar in correcties is de daling eveneens scherper. Dat maakt het koersverloop gevoelig voor sentimentsschommelingen, ongeacht solide fundamentele groei.

Wat gaat Solana doen en welke rol speelt Bitcoin Hyper?

De vraag “wat gaat Solana doen” wordt door experts vooral beantwoord in scenario’s. In het basisscenario volgen nog enkele fases van consolidatie, waarin Solana ETF’s stap voor stap posities opbouwen terwijl een deel van de markt winst neemt na eerdere sterke stijgingen. Een meer bullish scenario vergt duidelijk herstel van het algemene risicosentiment in crypto.

Tegelijk signaleren analisten dat een deel van het kapitaal verschuift naar presales en nieuwe infrastructuurprojecten rond Bitcoin. Voor beleggers die breder willen kijken naar dit segment is een overzicht van de beste crypto presales in Nederland een logisch startpunt.

Binnen die trend wordt Bitcoin Hyper genoemd als opvallende presale, gepositioneerd als schaaloplossing bovenop het Bitcoin-ecosysteem, met snellere transacties en ruimte voor smart contracts. Hierdoor speelt het project in op dezelfde institutionele narratief als Bitcoin zelf, maar dan met groeipotentie van een vroege infrastructuurlaag.

Volgens marktcommentaar fungeert Bitcoin Hyper daarmee als aanvullende exposure naast bestaande posities in Solana en andere grote munten. Voor sommige professionele beleggers past een beperkte allocatie in een dergelijke presale in een bredere strategie waarin gevestigde assets (zoals SOL via een Solana ETF) worden gecombineerd met hoogrisico, hoogpotentieel infrastructuurplays.

Bekijk de Bitcoin Hyper presale