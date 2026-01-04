Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

2026年1月の第1週が始まり、ソラナ（SOL）はイーサリアムの高ベータ代替という位置付けを超え、世界の機関投資家向け暗号資産経済の中核としての地位を確立した。

年初特有の調整局面が市場全体に広がる中でも、ソラナは強気のシグナルを示している。3日には、米ステーブルコイン発行企業サークル（Circle）のトレジャリーが、USDCで7億5000万ドル（約1125億円）という過去最大規模の流動性をネットワークに供給した。

この資金流入により、大規模な資本移動を担う基盤としてのソラナの役割が一段と強化された。価格面では128ドル水準を回復して以降、上昇トレンド継続の兆しが見られる。

市場では心理的節目となる150ドル付近、さらには史上最高値更新の可能性も意識され始めている。高速レイヤー1分野で優位性を保つ中、投資家の関心は新たな成長機会にも向かっている。

次の強気相場を見据える動きの中で、Bitcoin Hyper（HYPER）が新たな投資先として注目を集め始めている。

ソラナ価格予測

ソラナは日曜から月曜にかけて大きな値動きを見せた後、124～125ドル付近で落ち着いた。市場参加者はこの価格帯を、短期・長期の両面で重要なサポート水準とみている。

実際に価格はこの水準を維持し、支持帯としての重要性が確認された。その後、ソラナは125ドルを明確に上抜け、一部に懐疑的な見方が残る中でも強気ブレイクアウトを示した。

この動きにより上昇モメンタムが再び強まり、現在は最初の主要目標である30日移動VWAP（出来高加重平均価格）に向かって推移している。

この水準は先月のVWAPや前四半期のバリューエリア下限とも重なり、強いレジスタンス帯を形成している。そのため、短期的には上抜けに苦戦する可能性がある。

それでも、現在のシグナルが維持される限り、全体的な見通しは依然として前向きだ。次の上値目標は136ドル付近で、ここは先月のバリューエリア上限と昨年の下限が重なる重要水準となる。

12月31日には祝日による流動性低下を背景に急激な変動も見られた。バイナンスでは顕著な価格スパイクが発生し、他の取引所でも比較的小幅ながら動きがあった。

こうした中でも、132ドル水準は依然として技術的に重要な価格帯とされる。構造的には強気を維持しているが、130ドル付近には厚い上値抵抗が存在する。

出来高は中程度にとどまり、積極的な買いが入っているとは言い難い。短期的な上昇余地はあるものの、130ドルを明確に突破する展開は現時点では限定的とみられる。

むしろ125ドル付近までの押し目が現実的であり、この水準で強い支持が確認されれば、その後の上放れ期待が高まる。

サークルのUSDC発行が示す2026年の好発進

サークルは2026年1月、ソラナブロックチェーン上で7億5000万ドル（約1125億円）相当のUSDCを新規発行し、年初から強い流動性流入を示した。

USDCトレジャリーは3回に分けて発行を完了し、年内初となる大規模ステーブルコイン供給として、ソラナの存在感を改めて浮き彫りにした。

この資金注入は、トレーダーや開発者の注目を即座に集め、サークルの運用規模とソラナ高速基盤への需要拡大を同時に示す結果となった。

🔥JUST IN: Circle minted $750M USDC on Solana, adding fresh stablecoin liquidity for the first time in 2026. pic.twitter.com/mjdGzkSfN3 — Coin Bureau (@coinbureau) January 3, 2026

低コストかつ高速なブロックチェーンへの資金移動が進む中、今回の発行は機関投資家からの明確な信任投票といえる。

ソラナのDeFi（分散型金融）エコシステムでは、これらの資金が重要な余力資金として機能し、レンディングや分散型取引所（DEX）に深い流動性を提供する。

これによりスリッページが抑制され、高頻度取引にも耐えうる環境が整う。さらに、USDC流入はサブ秒での最終確定というソラナの特性を維持したまま、大量取引処理を可能にする。

結果として、ソラナは2026年の消費者向け決済レイヤーとしての地位を固めつつある。

ソラナ級の高速性が支えるビットコインL2の成長

市場が2026年に入る中、2025年を通じて観測されてきたトレンドが最新の業界調査で裏付けられた。レイヤー2はオンチェーン価値の獲得を拡大し、手数料やアプリ活性度でレイヤー1を上回るケースが増えている。

こうした変化は、基盤層から経済活動が離れ、主要資産の価値捕捉が弱まるのではないかという課題を浮かび上がらせる。Bitcoin Hyperはこの問題の解決を目指すプロジェクトだ。

The $HYPER L2 is the spaceship that will take Bitcoin… Out of this world. 🔥🚀https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/fWiQl5k2vu — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) January 3, 2026

同プロジェクトは、ビットコインを経済活動の中心に据えた高性能レイヤー2として設計されている。すでにプレセールで3000万ドル（約45億円）以上を調達しており、市場の高い期待がうかがえる。

実行環境にはソラナ仮想マシン（SVM）を採用し、高速かつ低コストな取引を実現する一方、最終決済はビットコインが担う構造となっている。

高スループット処理はレイヤー2が担当し、セキュリティはビットコインに依存することで、基盤層に負荷をかけずに決済、取引、ゲームなどの高度なアプリ開発を可能にする。

HYPERトークンは現行プレセールで0.013525ドル（約2円）に設定され、次段階では価格引き上げが予定されている。需要の拡大を背景に、2026年有力新興暗号資産の一つとして注目されている。

また、年利39％のボーナスステーキング報酬も提供されている。早期参加を希望する投資家は、公式サイトからETH、USDT、BNB、またはクレジットカードで購入可能だ。

同プロジェクトは暗号資産ウォレット「Best Wallet」の利用も推奨している。

Bitcoin Hyper のプレセールに参加する