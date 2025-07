Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Die Stimmung am Kryptomarkt ist gedrückt. Bitcoin ist am Freitagabend auf unter 103.000 Dollar gefallen und droht damit, die psychologisch wertvolle 100.000 Dollar Marke zum ersten Mal seit über einem Monat zu unterschreiten. Noch deutlich härter hat es Altcoins getroffen. Einige der 100 größten Kryptowährungen zeigen in den letzten 24 Stunden zweistellige Kursverluste. Schon das ganze Jahr über zeigt sich, dass Altcoins nicht mehr mit Bitcoin mithalten können, was in erster Linie auf die Spot Bitcoin ETFs zurückzuführen ist. Nun könnten sich die Umstände aber bald ändern.

Weitere Krypto-ETFs geplant

Die Zulassung der Bitcoin Spot ETFs war für viele Marktbeobachter der Startschuss für eine neue Ära im Kryptomarkt. Seitdem fließt institutionelles Kapital in großem Stil in die führende Kryptowährung und hat innerhalb kürzester Zeit für neue Höchststände gesorgt. Experten gehen davon aus, dass dieser Trend langfristig anhalten wird und Bitcoin perspektivisch Kurse jenseits der Million erreichen könnte.

Nach der Zulassung von Ethereum Spot ETFs ist der Weg nun auch für andere Kryptowährungen geebnet. Über 70 ETF-Anträge befinden sich derzeit bei der US-Börsenaufsicht SEC in Prüfung. Unter anderem für Solana, XRP oder Cardano. Laut Einschätzung von Bloomberg-Analysten steigen die Chancen, dass viele davon in naher Zukunft grünes Licht erhalten.

Institutionelle Investoren greifen bevorzugt über regulierte Anlageprodukte wie ETFs auf Kryptowährungen zu. Zwar dürfte sich die Kapitalflut nicht sofort entfalten, doch mittel- bis langfristig könnten diese Produkte erheblichen Einfluss auf die Kurse haben.

Werden Altcoins aufholen?

Die Erwartung, dass Altcoins in der nächsten Phase den Markt outperformen, ist weit verbreitet. Bisher zeigt sich dieses Szenario allerdings nicht. Bitcoin dominiert mit einer Marktdominanz von über 64 %, während viele Altcoins nach wie vor weit unter ihren Allzeithochs notieren.

Auch wenn die ETF-Zulassungen kurzfristige Kurssprünge auslösen könnten, dürfte es noch dauern, bis sich die volle Wirkung entfaltet. Bei Ethereum war die anfängliche Nachfrage nach dem ETF geringer als bei Bitcoin und je kleiner die Marktkapitalisierung eines Coins, desto weniger Interesse zeigen institutionelle Investoren wahrscheinlich.

Als besonders vielversprechend gilt derzeit Solana, für das die meisten ETF-Anträge vorliegen. Dennoch könnte die Kursentwicklung nach der Zulassung ähnlich wie bei Ethereum sein. Ethereum notiert heute deutlich tiefer als am Tag der ETF-Zulassung. Langfristig dürften die börsengehandelten Fonds aber positive Auswirkungen auf den Kurs haben. Wer jedoch nicht so lange warten möchte, könnte mit Solaxy ($SOLX) einen Altcoin in Erwägung ziehen, der jetzt enormes Potenzial hat.

Jetzt mehr über Solaxy erfahren.

Solaxy kurz vor dem Launch

Während viele Altcoins aus früheren Zyklen ihren Glanz verloren haben, rücken neue Projekte mit innovativen Lösungen in den Vordergrund. Solaxy könnte sich als einer der spannendsten Newcomer des Jahres erweisen. Das Projekt bringt die erste Layer-2-Lösung für das Solana-Ökosystem auf den Markt, mit dem Ziel, die bisherigen Probleme bei Überlastung dauerhaft zu lösen.



($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Durch die Auslagerung von Transaktionen auf eine zweite Schicht soll die Solana-Blockchain entlastet und gleichzeitig schneller und stabiler werden. Niedrigere Gebühren, schnellere Abwicklung und ein zukunftsfähiges Fundament für Entwickler machen Solaxy für viele Investoren besonders attraktiv.

Im Mittelpunkt steht der $SOLX-Token, der sich derzeit noch im Vorverkauf befindet. Schon jetzt sind mehr als 55 Millionen Dollar in das Projekt geflossen, noch bevor der Token überhaupt an den Börsen gelistet ist. Viele Analysten gehen davon aus, dass Solaxy nach dem Launch zum nächsten Milliardenprojekt aufsteigen könnte. Das Potenzial für eine Kursvervielfachung in kurzer Zeit ist also vorhanden. Allerdings endet der Vorverkauf in 2 Tagen, danach könnte der Einstieg deutlich teurer werden.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SOLX im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.