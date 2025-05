Miközben az XRP bálnák új, nagy lehetőségek után kutatnak, minden figyelem a Solaxy-ra (SOLX) irányul – ez az első Layer 2 projekt a Solana blokkláncon, amely forradalmasítani kívánja a skálázhatóságot és az interoperabilitást.

A projekt potenciálisan a következő 100-szoros altcoin lehet, hiszen előértékesítés során már több mint 35,2 millió eurót gyűjtött össze, és akár 150%-os éves hozamot is kínál staking révén. A Solaxy tehát esélyes lehet arra, hogy a BNB 2018-as sikerét megismételje.

A Ripple jelenleg 2,22 dolláron forog, de az XRP bálnák elkezdték diverzifikálni portfóliójukat új lehetőségekkel – ezek egyike a Solaxy (SOLX). A projekt iránt egyre nagyobb az érdeklődés, hasonlóan ahhoz, ahogyan a Binance Coin (BNB) iránt volt a kezdetekben, sok befektető robbanásszerű növekedési potenciált lát benne.

A Solaxy az első Layer 2 megoldás a Solana blokkláncon, melynek célja a hálózati túlterheltség és a skálázhatósági problémák megoldása. A platform roll-up technológiát használ, amely lehetővé teszi a gyors és olcsó tranzakciókat a fő láncon kívül, majd azokat visszarögzíti a főhálózatra.

A SOLX token előértékesítése meghaladta a 35 millió eurót, és a befektetői érdeklődés tovább nő. Bár egyes források hibásan 0,12 eurós árról számolnak be, a jelenlegi előértékesítési ár körülbelül 0,001724 USD.

Ez azt jelenti, hogy a token még mindig korai fázisban van, és jelentős növekedési potenciállal rendelkezik a tőzsdei bevezetés után.

A projekt egyúttal bevezeti az Igniter protokollt is, amely lehetővé teszi a SOLX token tulajdonosok számára, hogy saját tokeneket hozzanak létre és indítsanak a Layer 2 hálózaton belül.

Emellett akár évi 150%-os hozamú staking lehetőséget is kínál, ezzel vonzva a passzív jövedelemre vágyó befektetőket.

A Solaxy azonban nem hibrid tőzsde – nem kombinálja a centralizált és decentralizált megoldásokat. Ez egy tisztán DeFi megközelítésű projekt, amely a Solana második rétegű modern blokklánc-architektúrájára épül.

A technológiai újításoknak, az erős közösségi bázisnak és a dinamikus előértékesítésnek köszönhetően a Solaxy az egyik legígéretesebb DeFi projektként körvonalazódik 2025-ben.

A Solaxy (SOLX) projekt útja emlékeztet a Binance Coin (BNB) kezdeti szakaszára, amely kedvezményes díjakhoz nyújtott utility tokenként indult, majd bekerült a tíz legnagyobb kriptovaluta közé a piaci kapitalizáció alapján. Ma a BNB körülbelül 673 USD-n forog – hasonló növekedést sokan a Solaxy-tól is várnak.

A Solaxy hasonló növekedési potenciállal rendelkezik, köszönhetően innovatív Layer 2 technológiájának a Solana blokkláncon. A token tulajdonosok számára olyan előnyöket kínál, mint a governance jogok, staking jutalmak, valamint a lehetőség saját tokenek létrehozására és elindítására az egyedi Igniter protokollon keresztül. Ezáltal a SOLX nem csupán egy befektetés – belépőjegy az újonnan kialakuló ökoszisztémába.

A Solaxy többrétegű megközelítése a hasznosság és innováció terén markánsan megkülönbözteti más projektektől. A platform megoldást kínál a skálázhatóságra, alacsony tranzakciós díjakra és egy bővíthető architektúrát a DeFi alkalmazásokhoz.

Több ezer eszköz támogatásával egyetlen tárcában és gyors tranzakciófeldolgozással a Solaxy újradefiniálni kívánja a felhasználói élményt nemcsak a lakossági, hanem az intézményi befektetők számára is.

E technológiai kifinomultság és közösségi támogatás kombinációja miatt sokan úgy vélik, hogy a Solaxy lehet a kriptopiac következő „BNB pillanata” – és a bevezetés után akár 50-szeres értéknövekedést is elérhet.

Az XRP bálnák Solaxy (SOLX) felé való elmozdulása jól mutatja a piac átalakulását: a befektetők elfordulnak a spekulatív eszközöktől, és olyan utility tokeneket keresnek, amelyeknek valódi felhasználási lehetőségük van.

Míg a hagyományos projektek, mint az XRP vagy a BNB még mindig erősek, növekedési potenciáljuk korlátozott az olyan új platformokhoz képest, mint a Solaxy, amelyek technológiai újításokat és magasabb hozamlehetőségeket kínálnak.

A Solaxy az első Layer 2 megoldás a Solana blokkláncon, amely a skálázhatósági problémákat, hálózati túlterhelést és magas díjakat célozza megoldani.

Governance jogokat, magas hozamú stakinget kínál, és az Igniter protokoll révén lehetővé teszi saját tokenek létrehozását ezen a rétegen belül. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően a Solaxy piaci rést tölt ki, és új szintet teremt a DeFi szektorban.

Bár a Solaxy óriási potenciállal rendelkezik, korai fázisú kriptoprojektként kockázatokat is hordoz. A kriptopiac rendkívül volatilis, és még az erős projektek is szembesülhetnek váratlan kihívásokkal. A befektetőknek ezért alaposan meg kell vizsgálniuk és mérlegelniük a kockázatokat, mielőtt előértékesítésben részt vennének.

A Solaxy (SOLX) gyorsan az egyik legfelkapottabb projekté válik a DeFi térben, és már az XRP bálnák figyelmét is felkeltette. Több mint 35 millió euró előértékesítési bevétellel, egyedi Layer 2 megoldással a Solana blokkláncon, és növekvő közösséggel a Solaxy komoly eséllyel pályázik a következő altcoin áttörés címére.

Az olyan technológiáknak köszönhetően, mint az Igniter protokoll, a magas staking hozamok és a tokenlétrehozási lehetőségek, a Solaxy valódi eszközöket és felhasználást nyújt a befektetőknek. A Binance Coinhoz való hasonlítás nem véletlen – a Solaxy komolyan befolyásolhatja a decentralizált pénzügyek jövőjét.

Hogy a Solaxy valóban a következő „BNB pillanat”-e a kriptopiacon, azt az idő dönti el. Egyvalami azonban biztos – a projekt komoly eséllyel rendelkezik arra, hogy kulcsszereplővé váljon, amely áttörést hozhat nemcsak a skálázhatóságban, hanem a tokenizáció és a digitális eszközök kezelése terén is.

További információért látogass el a Solaxy hivatalos weboldalára, ahol a közösséghez is csatlakozhatsz, vagy még az előértékesítési szakaszban beszerezheted a SOLX tokeneket.

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.