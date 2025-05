Zatímco se XRP velryby poohlížejí po další velké příležitosti, veškerá pozornost se soustředí na Solaxy (SOLX) – první Layer 2 projekt na Solaně, který slibuje revoluci v oblasti škálovatelnosti a interoperability. S potenciálem stát se dalším 100x altcoinem, Solaxy již v předprodeji získal přes 35,2 milionu EUR a nabízí APY až 150 % za staking. Solaxy se tak rýsuje jako možný nástupce úspěchu BNB z roku 2018.

Ripple se aktuálně obchoduje za 2,22 USD, ale XRP velryby začínají diverzifikovat svá portfolia novými příležitostmi – jednou z nich je i Solaxy (SOLX). Tento projekt budí stále větší zájem, podobně jako Binance Coin (BNB) ve svých začátcích, přičemž mnozí investoři vidí v Solaxy potenciál pro explozivní růst.

Solaxy je první Layer 2 řešení postavené na blockchainu Solana, které má za cíl řešit přetížení sítě a zlepšit škálovatelnost. Platforma využívá roll-up technologii, která umožňuje rychlé a levné transakce mimo hlavní řetězec s následným záznamem na hlavní síti.

Předprodej SOLX tokenu překročil 35 milionů EUR a zájem investorů stále sílí. Přestože některé zdroje mylně uvádějí cenu 0,12 EUR, aktuální cena v předprodeji činí přibližně 0,001724 USD. To znamená, že token je stále v rané fázi a nabízí značný potenciál pro růst, jakmile vstoupí na burzy.

Projekt rovněž zavádí Igniter protokol, který umožní držitelům SOLX tokenů vytvářet a spouštět vlastní tokeny přímo v rámci Layer 2 sítě. Dále nabízí staking s ročními výnosy až 150 %, čímž cílí na investory hledající pasivní příjem.

Na rozdíl od jiných projektů však Solaxy není hybridní burzou – nespojuje centralizované a decentralizované výměny. Je čistě DeFi řešením postaveným na moderní architektuře druhé vrstvy blockchainu Solana.

Díky technickým inovacím, silnému komunitnímu základu a dynamickému předprodeji se Solaxy rýsuje jako jeden z nejvýznamnějších DeFi projektů roku 2025.

Cesta projektu Solaxy (SOLX) připomíná počátky Binance Coinu (BNB), který se z utility tokenu se slevami na poplatky postupně vypracoval mezi deset největších kryptoměn podle tržní kapitalizace. Dnes se BNB obchoduje kolem 673 USD – a právě podobný růst nyní mnozí očekávají i od Solaxy.

Solaxy má podobný růstový potenciál díky své inovativní Layer 2 technologii na blockchainu Solana. Nabízí držitelům tokenů výhody jako jsou governance práva, stakingové odměny a možnost vytvářet a spouštět vlastní tokeny prostřednictvím unikátního Igniter protokolu. To činí z SOLX mnohem více než jen investici – jde o vstupenku do nově vznikajícího ekosystému.

Vícevrstvý přístup Solaxy k užitečnosti a inovacím ho výrazně odlišuje od ostatních projektů. Platforma přináší řešení škálovatelnosti, nízké transakční poplatky a rozšiřitelnou architekturu pro DeFi aplikace. S podporou tisíců aktiv v jediné peněžence a rychlým zpracováním transakcí se Solaxy snaží předefinovat uživatelský zážitek nejen pro retailové, ale i institucionální investory.

Díky této kombinaci technické vyspělosti a komunitní podpory mnozí spekulují, že by se Solaxy mohl stát dalším “BNB momentem” kryptotrhu – a po spuštění dosáhnout až 50x zhodnocení.

Přesun XRP velryb k Solaxy (SOLX) ukazuje na výrazný trend na trhu: investoři opouštějí spekulativní aktiva a obracejí se k utility tokenům s reálným využitím. Zatímco zavedené projekty jako XRP a BNB si stále drží silnou pozici, jejich růstový potenciál je omezený ve srovnání s novými platformami jako je Solaxy, které přinášejí technologické inovace a vyšší možnosti zhodnocení.

Solaxy je první Layer 2 řešení na blockchainu Solana, které řeší zásadní problémy škálovatelnosti, přetížení sítě a vysokých poplatků. Nabízí funkce jako governance práva, staking s vysokými výnosy, a prostřednictvím protokolu Igniter umožňuje uživatelům vytvářet a spouštět vlastní tokeny přímo na této vrstvě. Díky těmto vlastnostem Solaxy vyplňuje mezery na trhu a vytváří prostor pro zcela nový standard v DeFi sektoru.

Přestože má Solaxy obrovský potenciál, nese s sebou také rizika spojená s ranou fází vývoje kryptoměnových projektů. Trh s kryptoměnami je extrémně volatilní a i silné projekty mohou čelit nečekaným výzvám. Investoři by proto měli provést vlastní průzkum a důkladně vyhodnotit rizika předtím, než se rozhodnou investovat do tokenů v předprodeji.

Solaxy (SOLX) se rychle stává jedním z nejdiskutovanějších projektů v DeFi prostoru a přitahuje pozornost velkých hráčů, včetně XRP velryb. S více než 35 miliony EUR získanými v předprodeji, unikátním Layer 2 řešením na blockchainu Solana a rostoucí komunitou se Solaxy profiluje jako vážný kandidát na příští altcoinový průlom.

Díky technologiím jako je Igniter protokol, vysokým stakingovým výnosům a možnosti vytvářet vlastní tokeny přináší Solaxy investorům nejen nástroje, ale i skutečné využití. Srovnání s Binance Coinem (BNB) nejsou bezdůvodná – Solaxy má potenciál zásadně ovlivnit způsob, jakým vnímáme decentralizované finance.

Zda se Solaxy skutečně stane dalším „BNB momentem“ kryptotrhu, ukáže čas. Jedno je však jisté – projekt má našlápnuto stát se klíčovým hráčem, který může přinést průlom nejen v oblasti škálovatelnosti, ale i v přístupu k tokenizaci a správě digitálních aktiv.

Více informací najdete na oficiálních stránkách Solaxy, kde se také můžete zapojit do komunity nebo si zajistit SOLX tokeny ještě v rámci předprodeje.

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.