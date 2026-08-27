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양자 컴퓨터 리스크를 해결할 수 있는 솔루션이 공개되었다. 블록체인 기업 스타크웨어 연구진은 비트코인 메인넷에서 프로토콜 변경 없이 양자저항 거래를 성공적으로 실행하고 채굴까지 완료했다고 밝혔다.

이번 거래는 실제 비트코인이 오가는 메인넷 블록 964,199에서 최종 확정되었으며, 10,000사토시를 안전하게 이전했다. 그동안 양자 보안 기술에 대한 이론이나 테스트 연구는 많았지만, 실제 네트워크 위에서 완벽하게 작동한 사례는 처음이라 업계의 이목이 쏠리고 있다.

해시 장벽으로 구현한 성공 공식

미래에 등장할 양자 컴퓨터는 비트코인이 사용하는 타원곡선 암호체계를 순식간에 무력화할 수 있다. 이를 테면, 공격자는 사용자 공개키를 통해 개인키를 역산해 낼 수 있게 되며, 그에 따라 업계에서는 양자 컴퓨터에 대항하기 위한 노력이 이미 몇년전부터 시작된 상태다.

비트코인은 평소에는 해시화된 주소에 보관되어 안전하지만, 진짜 문제는 자금을 전송하는 순간에 발생한다. 비트코인을 송금하려면 소유권 증명을 위해 공개키를 멤풀에 노출해야 하는데, 거래가 신청된 후 확정되기까지 보통 10~20분 정도가 걸린다. 이렇게 노출된 공개키는 양자 컴퓨터 시대에서 해커들의 먹잇감이 될 수 있다.

스타크웨어 연구진은 이 취약점을 해결하기 위해 타원곡선 공개키를 아예 사용하지 않거나 숨기는 방식을 고안했다. 대신 양자 컴퓨터로도 해독이 불가능한 ‘일방향 해시 함수’를 수천 번 엮은 복잡한 수학 미로를 만들었다. 이 방식에 의하면, 거래 신청 시 양자 컴퓨터가 풀어낼 수 있는 공개키 대신 역산이 불가능한 해시 파편들만 노출되므로, 대기실을 지켜보던 양자 컴퓨터는 제한 시간 동안 암호문에 전혀 손을 대지 못하게 된다.

Quantum-safe Bitcoin, mined on mainnet, Today. Designed by @avihu28 – the first ever quantum-safe Bitcoin transaction was built in collaboration with @MARAFoundation_ and our own @giladi_tom85141. Every chain faces the same quantum deadline. Today we took a huge step to move… — StarkWare 🥷 (@StarkWareLtd) August 26, 2026

특히 이번 테스트는 비트코인 네트워크의 규칙을 전면 수정하는 대규모 합의 규칙 변경 없이, 기존 스크립트 규격 내에서 즉시 구현된다. 즉 현존하는 기본 규칙만으로 양자 공격에 대항할 수 있는 솔루션이 실전 환경에서 증명된 셈이다.

업계에 던진 강력한 보안 시그널

이번 성과를 이끈 스타크웨어는 본래 이더리움 생태계의 스타크넷을 개발한 암호학 전문 기업이다. 이들은 비밀번호를 노출하지 않고도 소유권을 증명하는 영지식증명 분야에서 STARK 체계를 직접 발명하고 확립한 권위자들이다.

이번 프로젝트는 스타크웨어의 아비후 레비 제품 부사장의 주도하에, 연구팀의 암호학 전문가들이 직접 코딩하고 실행한 결과물이다. 이들 연구진의 자발적인 탐구와 스타크웨어의 전폭적인 기술 지원이 결합하면서 메인넷 최초의 성공 사례로 이어진 것이다.

덕분에 비트코인은 미래 대재앙 시나리오에 대비한 확실한 백업 플랜을 마련하게 되었다. 설령 네트워크 전체가 완전한 양자 내성 프로토콜로 업그레이드되지 않더라도, 고액 자산가나 기관들이 자금을 긴급하게 대피할 수 있는 메커니즘이 마련된 셈이다.

또한 이론에만 머물던 양자 저항 기술을 실전 영역으로 끌어내려, 비트코인 개발자들 사이에서 상당한 영감을 불어넣을 것으로 기대된다.

특히 대규모 기관 자금이 적극적으로 유입되는 오늘날, 이번 성공은 블록체인 생태계가 기술적 위협을 스스로 통제하고 해결할 수 있음을 입증한 셈이다. 이처럼 제도권 금융 시장에 긍정적인 신뢰 시그널을 제공했다는 측면에서 이번 성공은 의미가 매우 크다.

비트코인 강세… 7만 9천 달러선 안착

현재 비트코인 시장 역시 견조한 상승세를 이어가고 있다. 비트코인은 최근 24시간 동안 1.28% 상승한 79,387달러를 기록하며 전체 시가총액의 일일 상승폭(1.2%)을 상회했다. 이번 상승은 전통 금융 시장과의 높은 동조화에 기인한 매크로 중심의 움직임으로 분석된다. 실제로 비트코인은 S&P 500 지수와 73%의 강한 상관관계를 보이며 증시 호조와 발을 맞추었다.

앞으로 주목해야할 분수령은 기술적 지지선인 76,749달러(피보나치 23.6% 되돌림 수준)의 사수 여부다. 현재 비트코인은 상대강도지수가 80.86에 도달해 단기 변동성 확대 가능성이 큰 상태다.

만약 비트코인이 76,749달러 위에서 일봉 종가를 안정적으로 안착시킨다면, 향후 83,000달러 선까지 추가 상승에 나설 가능성이 높다. 반면 ETF 유입세가 둔화되거나 76,749달러 지지선이 무너질 경우, 73,000달러 선까지 밀릴 수 있으므로 리스크 관리가 필요하다.

최근 시장 전체에 긍정적인 분위기가 고조되면서, 신규 코인에 대한 관심도 빠르게 급증하고 있다. 만약 살펴보기 좋은 신규 코인을 확인하고 싶다면, 전문가들이 집필한 신규코인 가이드를 참고하기 바란다.

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