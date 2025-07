今週は、新しく有望な暗号資産(仮想通貨)が注目を集めている。これらのアルトコインは一般的な注目を浴びていない一方で、著しい成長と可能性を示しており、一部の投資家の間で関心が高まりつつある。以下では、今週の注目上位パフォーマンスを記録した3つのアルトコインを紹介する。

Snorter Token(スノーター・トークン)は、プレセール開始から24時間以内に17万5,000ドル(約2,740万円)を超える資金を調達し、累計で40万ドル(約6,260万円)を突破するなど、早期から注目を集めている。プロジェクトは、Solana(ソラナ)ブロックチェーン上で動作するTelegram(テレグラム)専用のトレーディングボットを開発中で、ミームコイン取引におけるスナイピングやスキャム検出に特化している。

ユーザーは、Telegram内でトークンの交換、スナイプ、コピー取引、ポートフォリオの監視まで一括して操作可能である。Solanaベースにより高速な取引実行を実現しており、MEVボットやフロントラン取引に対抗する設計がなされている。

SNORTトークン保有者は、取引手数料の割引(保有者:0.85%、非保有者:1.5%)、年利1,000%超のステーキング報酬、コミュニティ向けエアドロップ(全体の25%が割り当て)などの特典を享受できる。

Snorter Tokenの注目ポイント:

Hyperliquid(ハイパーリキッド)は過去1か月間で約66%の上昇を見せ、直近半年ではおよそ75%の成長を記録するなど、継続的な上昇トレンドを維持している。直近1週間でも25%の急騰があり、市場参加者の強気姿勢が確認された。

現在の価格帯は21.20ドル(約3,320円)から42.08ドル(約6,590円)のレンジで推移しており、主なサポートラインは9.73ドル(約1,520円)、レジスタンスは初期で51.47ドル(約8,060円)、次の水準で72.35ドル(約11,320円)となっている。強気の流れは継続しているが、市場の過熱感に注意が必要である。戦略としては、サポート付近での押し目買いやレジスタンス突破時の動向監視が有効と考えられる。

Fartcoin(ファートコイン)は先月6.82%の下落を記録したが、これは中間レンジでの価格調整と見られており、過去6か月では19.31%の上昇を果たしている。短期的な変動はあるものの、全体的には上昇傾向を保っている。

現在の価格は0.78ドル(約120円)から1.51ドル(約240円)の間で推移し、下値サポートは0.49ドル(約76円)、最初のレジスタンスは1.94ドル(約300円)、次のレジスタンスは2.66ドル(約420円)に位置する。モメンタム指標は0.29、RSIは51.65付近で推移しており、買い手・売り手の力関係は拮抗している。

今週の価格上昇率は27.58%に達しており、強気の動きが見られるものの、明確なトレンドの形成は見られていない。サポート付近での戦略的購入やレジスタンス付近での売買判断が求められる。

今週は、Snorter Token(SNORT)、Hyperliquid(HYPE)、Fartcoin(FARTCOIN)が市場で注目を集めた。いずれも知名度はまだ高くないが、大幅な価格上昇と投資家の関心を背景に注目が集まっている。それぞれ独自の機能や特典を備えており、今後の市場動向においてさらなる存在感を示す可能性がある。今回の事例は、暗号資産市場が常に変化し、新たな機会を生み出し続けていることを示している。

免責事項:本記事は情報提供のみを目的としており、法律、税務、投資、金融、またはその他の助言を意図したものではない。

