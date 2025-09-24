Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

비트코인이 8월 초 사상 최고치인 12만4500달러에서 최근 10% 하락하면서 이것이 건전한 조정인지 아니면 시장 고점의 시작인지에 대한 추측이 일고 있다.

유명 분석업체 글래스노드가 최신 보고서를 발표하며 현재 비트코인 시장 사이클의 ‘역사적으로 늦은 단계‘를 목격하고 있을 가능성을 제기했다.

보고서는 이번 사이클에서 장기 보유자들이 과거 한 차례를 제외한 모든 사이클보다 더 많은 수익을 실현했다고 지적했으며, 이는 자본 유입 약화와 함께 강한 매도 압력을 시사한다고 분석했다.

보고서에서 가장 흥미로운 부분은 비트코인의 최근 사이클을 2018-2022년과 2015-2018년 강세장과 비교한 내용이다.

두 사례 모두에서, 그리고 현재 단계에서도 동일한 지표들이 유사한 신호를 보내고 있다.

두 경우 모두 비트코인은 이후 2-3개월 내에 사상 최고가를 기록했으며, 이는 해당 사이클의 시장 정점을 나타냈다.

딥시크의 도움을 받아 비트코인의 최신 펀더멘털 신호를 분석해본다. 미리 말하자면 모든 것이 부정적이지는 않다. 실제로 긍정적인 신호가 상당히 많다.

이와 함께 현재 매수하기 좋은 최고의 알트코인들도 소개한다.

단기 축적, 거래소 유출, 그리고 비트코인의 향후 전망

기관투자자와 장기 비트코인 보유자들이 사상 최고가 수준에서의 매수에 대해 점점 더 신중한 모습을 보이고 있는 가운데, 단기 보유자들은 디지털 금을 자신들의 포트폴리오에 적극적으로 추가하고 있다.

크립토퀀트에 따르면, 생성된 지 1개월 미만인 신규 비트코인 보유자들이 9월 한 달 동안에만 총 73,702 BTC를 추가 매수한 것으로 나타났다.

장기 보유자에서 단기 보유자로의 매수 압력 이동은 강력하고 지속적인 강세장에서 자주 관찰되는 현상이다.

더욱 고무적인 것은 지난 30일 동안 거래소 잔고가 31,000 BTC 이상 감소했다는 점으로, 이는 즉각적인 매도 압력을 줄이는 순효과를 가져오고 있다.

전반적으로 비트코인이 현재 민감한 위치에 있는 것으로 보인다. 금리 인하와 암호화폐 규제 명확성 증대 같은 거시경제적 요인들이 유리하게 작용하고 있는 반면, 거래소 지표와 온체인 데이터는 반등 전 더 깊은 조정이 나타날 가능성을 시사하고 있다.

어떤 경우든 비트코인과 암호화폐 전반이 더 밝은 미래로 향하고 있다는 점에 대해 반박하기는 어렵다.

단기 조정이나 변동성에 휘말리지 않고 특정 상승 흐름을 타고자 한다면, 단순한 화제성뿐만 아니라 장기적 비전까지 실현할 수 있는 저시가총액의 고성장 잠재력을 지닌 종목을 선택하는 것이 유리하다.

딥시크 AI의 전문 분석을 바탕으로 한 상위 3개 추천 항목이다.

1. 비트코인 하이퍼($HYPER) – 빠른 속도, 저비용, 웹3 지원으로 비트코인을 강화하는 새로운 레이어-2 솔루션

비트코인 하이퍼($HYPER)가 현재 시장에서 가장 주목받는 암호화폐 사전판매로 평가받고 있다. 불과 몇 주 만에 초기 투자자들로부터 약 1,800만 달러에 가까운 자금을 모집한 상황이다.

더욱 주목할 점은 이번 사전 판매에 고래 투자자들의 참여가 활발하다는 것이다. 실제로 어제 두 건의 대규모 고래 매수가 약 10만 달러 상당의 $HYPER를 매집했다.

비트코인 성장의 원동력은 무엇인가? 솔라나와 같은 속도, 확장성, 프로그래밍 가능성으로 비트코인 블록체인을 강화하려는 판도를 바꿀 혁신적 시도가 그 배경이다.

비트코인 하이퍼는 인기 있는 이더리움 가상머신(EVM)을 버리고 솔라나 가상머신(SVM)과 통합되는 레이어-2 솔루션으로, 수천 건의 거래를 동시에 실행하여 비트코인의 오랜 숙제인 느린 속도 문제를 효과적으로 해결한다.

더욱 중요한 점은 비트코인 개발자와 사용자들이 하이퍼의 초고속 실행 기능을 활용하면서도 비트코인 고유의 보안성을 포기할 필요가 없다는 것이다.

비트코인 하이퍼가 모든 거래 결과를 일괄 처리하여 비트코인 메인체인에 요약본을 제출하기 때문이다.

또한 SVM은 비트코인 상에서 완전히 새로운 웹3 애플리케이션 세계를 열어준다. 여기에는 디파이 거래 앱, NFT 마켓플레이스, DAO와 거버넌스, 대출, 스테이킹, 심지어 블록체인 게임까지 포함된다.

비트코인 하이퍼의 비수탁형 탈중앙화 정식 브리지를 통해 레이어-1 비트코인을 래핑된 레이어-2 호환 $BTC 토큰으로 변환하면 이러한 애플리케이션과 상호작용할 수 있다.

비트코인 하이퍼 가격 예측에 따르면, 해당 토큰은 2025년 말까지 0.32달러에 도달할 수 있으며, 현재 투자할 경우 2,300%의 대규모 수익률을 기대할 수 있다는 분석이 나왔다.

$HYPER는 현재 0.012965달러에 거래되고 있으며, 비트코인 하이퍼 구매 방법 가이드를 따라하면 5분만에 간단하게 HYPER를 매수할 수 있다.

비트코인 하이퍼의 공식 웹사이트에서는 정식 브리지가 비트코인의 새로운 웹3 환경에 원활한 접근을 보장하는 방식에 대한 자세한 정보를 제공하고 있다.

2. 맥시 도지($MAXI) – 최고의 밈 코인 자리에서 도지코인을 몰아내려는 강력한 시바 이누

많은 이들이 맥시 도지($MAXI)를 장기 암호화폐 포트폴리오 구성 시 다소 무리한 선택으로 여길 수 있지만, 딥시크는 도지코인 테마와 급속한 관심이 이를 차세대 1000배 수익 암호화폐로 만들 가능성이 있다고 지적한다.

맥시의 잠재력을 완전히 이해하려면 그의 배경을 파악해야 한다.

맥시와 도지코인은 모두 시바견 가문에 속하지만, 원조 암호화폐의 명성으로 인해 맥시는 가족으로부터 사랑과 인정을 받지 못하고 있다.

이는 그의 내면에 불을 지폈고, 그는 체육관과 차트에서 이를 연마해 이제 도지의 궁극적 라이벌로 부상하고 있다.

맥시는 밈 코인 시장을 장악하고, 시가총액과 수익률 모두에서 도지코인을 넘어서는 것을 목표로 한다. 이러한 목표는 바이럴리티에 중점을 둔 로드맵을 통해 추진되고 있다.

개발진은 전체 토큰 공급량의 40%라는 상당한 비중을 홍보 활동에 할당했다. 여기에는 PR 캠페인, 인플루언서 파트너십, 소셜미디어 집중 마케팅 등이 포함된다.

$MAXI는 선물 플랫폼 출시도 계획하고 있어 제약 없는 밈코인 거래자들에게 레버리지를 활용하여 소매 포트폴리오에서 늘 놓쳐왔던 고래급 수익률을 노릴 완벽한 기회를 제공할 예정이다.

해당 토큰은 올해 말까지 0.0024달러에 도달할 가능성이 있으며, 맥시 도지 토큰 가격 예측에 따르면 820%라는 놀라운 수익률을 기록할 전망이다.

현재 맥시 도지 사전 판매에서 초기 투자자들로부터 240만 달러 이상이 모집된 상태이며, 각 토큰은 0.000259달러에 구매할 수 있다. 본지가 준비한 가이드에서 $MAXI 구매 방법을 4단계로 소개하고 있다.

맥시 도지의 공식 웹사이트에서 도지코인에 대한 반감 정서, 로드맵, 토큰 이코노믹스에 관한 상세한 정보를 확인할 수 있다.

3. 바이낸스 코인 ($BNB) – 세계 5위 암호화폐, 100% 상승 준비 중

바이내스 코인이 최근 사상 최고치를 경신하며 상승세를 보이고 있는 가운데, BTC, ETH, SOL, XRP 등 다른 주요 토큰들이 이달 들어 하락세를 보이거나 간신히 상승세를 유지하고 있어 BNB가 현재 주목받는 암호화폐 중 하나로 떠오르고 있다.

기존 투자 상식에서는 사상 최고가에서의 진입을 권하지 않지만, BNB가 투자자들이 기다리는 조정을 보이지 않을 가능성이 높다.

2021년 5월부터 2025년 5월까지 4년간 지속된 횡보 구간을 막 벗어났기 때문이다.

이번 돌파 이후 BNB는 50% 이상 상승했으며, 이러한 거래 패턴에 따르면 향후 몇 주 내에 토큰이 2,000달러를 향해 상승할 것으로 예상된다.

기술적 분석 방법론에 따라 횡보 구간의 폭을 측정하고 이를 돌파 수준에 투영해 해당 목표가를 도출했다.

관심이 있다면 바이낸스나 기타 주요 암호화폐 거래소에서 $BNB 구매가 가능하다.

요약: 비트코인이 현재 사이클의 마지막 단계에 있을 가능성이 높은 가운데, 비트코인 하이퍼($HYPER), 맥시 도지($MAXI), BNB($BNB)와 같이 장기적으로 진지한 잠재력을 가진 알트코인에 집중하는 것이 바람직하다는 분석이 제기되고 있다.

면책조항: 이 기사는 투자 조언이 아니다. 암호화폐 시장은 변동성이 매우 크므로 투자 전 충분한 조사가 필요하다.