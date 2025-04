Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Die globalen Finanzmärkte erleben derzeit eine wilde Phase. Das kommt vor allem durch die Ankündigung umfassender Importzölle durch US-Präsident Donald Trump. Während traditionelle Aktienmärkte große Verluste verzeichnen, zeigt Bitcoin eine bemerkenswerte Stabilität.

Trumps Zollpolitik und ihre unmittelbaren Folgen

Am 2. April 2025 kündigte Präsident Trump weitreichende Zölle auf nahezu alle Importe an, mit spezifischen Sätzen von 34% für China, 20% für die Europäische Union und 24% für Japan. Diese Maßnahmen zielten darauf ab, das Handelsdefizit der USA zu reduzieren und die heimische Produktion zu fördern. Die Ankündigung löste jedoch eine massive Verkaufswelle an den Aktienmärkten aus. Der S&P 500 verzeichnete einen Verlust von 6%, der Nasdaq Composite fiel um 6,1%, und der Dow Jones erlitt mit einem Rückgang von 5,5% den größten Tagesverlust seit Juni 2020. ​

Im Gegensatz zu den traditionellen Märkten zeigte Bitcoin eine wirklich interessante Widerstandsfähigkeit. Nach einem kurzen Rückgang auf 81.500 US-Dollar erholte sich die Kryptowährung schnell und stabilisierte sich über der Marke von 83.000 US-Dollar. Das deutet darauf hin, dass Bitcoin möglicherweise beginnt, sich von den Bewegungen der Aktienmärkte zu entkoppeln. ​

Adam Back, CEO von Blockstream, äußerte die Ansicht, dass die vorherige Korrelation zwischen Bitcoin und traditionellen Märkten möglicherweise auf Marktmechanismen zurückzuführen war, bei denen Liquiditätsbedingungen ausgenutzt wurden. Er betonte, dass die aktuelle Entwicklung auf eine echte Entkopplung hindeuten könnte. ​

Arthur Hayes, Mitbegründer von BitMEX, sieht in den Zöllen einen potenziellen Katalysator für das Wachstum von Bitcoin. Er argumentiert, dass die wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Zölle die Zentralbanken dazu veranlassen könnten, erneut Geld zu drucken, was letztlich den Wert von Bitcoin steigern würde. Hayes prognostiziert, dass Bitcoin bis Ende 2025 einen Wert von 250.000 US-Dollar erreichen könnte, falls diese Bedingungen eintreten.

Deshalb könnten Kryptowährungen ein sicherer Hafen sein

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit suchen viele Anleger nach Möglichkeiten, ihr Vermögen abzusichern. Traditionell greifen Investoren in Krisenzeiten auf Werte wie Gold zurück. Gold gilt als sicherer Hafen, weil es unabhängig von politischen Entscheidungen oder Währungssystemen Bestand hat. In den letzten Jahren wird jedoch zunehmend Bitcoin als Alternative zu Gold betrachtet. Der Grund liegt in den Eigenschaften, die Bitcoin einzigartig machen.

Bitcoin ist dezentral organisiert. Keine Regierung und keine Zentralbank können direkt eingreifen. Das Netzwerk funktioniert unabhängig und basiert auf festen Regeln, die öffentlich einsehbar sind. Diese Unabhängigkeit macht Bitcoin besonders attraktiv, wenn das Vertrauen in politische Entscheidungen oder klassische Finanzsysteme schwindet.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Begrenzung des Bitcoin-Angebots. Maximal 21 Millionen Bitcoin werden jemals existieren. Diese feste Obergrenze schützt Bitcoin vor Inflation, wie sie bei klassischen Währungen durch das Drucken von neuem Geld entstehen kann. Wenn Regierungen in wirtschaftlichen Krisen immer mehr Geld in Umlauf bringen, verlieren traditionelle Währungen an Wert. Bitcoin hingegen bleibt knapp.

Hinzu kommt, dass Bitcoin weltweit handelbar ist. Wer Bitcoin besitzt, kann sein Vermögen schnell und unabhängig von Banken oder Landesgrenzen bewegen. Gerade in Phasen wirtschaftlicher Instabilität ist diese Mobilität ein Vorteil, den klassische Vermögenswerte oft nicht bieten.

Wo bieten sich derzeit Chancen für Anleger?

Momentan könnte Solaxy (SOLX) spannend für Investoren sein, die auf der Suche nach neuen Chancen im Kryptomarkt sind. Solaxy ist ein neues Projekt, das eine Layer-2-Lösung für die Solana-Blockchain entwickelt. Ziel ist es, die bekannten Probleme von Solana wie Überlastungen und gescheiterte Transaktionen zu lösen. Dabei setzt Solaxy auf moderne Rollup-Technologien, die schnellere und günstigere Transaktionen ermöglichen sollen. Zuletzt gab es beim Launch des Melania Memecoins große Probleme und viele Transaktionen konnten nicht bestätigt werden. Diese Probleme sollen der Vergangenheit angehören.

Derzeit befindet sich Solaxy noch in der Presale-Phase. Bis jetzt wurden bereits über 29 Millionen US-Dollar eingesammelt. Frühzeitige Investoren haben die Möglichkeit, SOLX-Token zu einem vergünstigten Preis zu kaufen und zusätzlich hohe Staking-Belohnungen zu erhalten.

