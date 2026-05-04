Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Dogecoin les ha recordado a los traders por qué las meme coins siguen teniendo fuerza. El principal token temático de perro subió más de un 14% durante la última semana. Ese movimiento ha contribuido a impulsar la capitalización del mercado de meme coins en general casi un 12% en los últimos 30 días.

Un impulso para la preventa de Maxi Doge (MAXI) ya ha recaudado $4,75 millones, mientras que su combinación de filosofías de trading con alto apalancamiento y sólidas mecánicas comunitarias apunta a un fuerte potencial tras el lanzamiento.

La mezcla del proyecto de utilidad real y energía enfocada en los degens también le da una capacidad de permanencia genuina en un sector que premia la velocidad y la convicción.

Dogecoin gana impulso mientras las meme coins siguen subiendo

La última ruptura alcista de Dogecoin llegó con un fuerte volumen y señales técnicas claras, ya que el precio salió de una consolidación de varias semanas, superando a Bitcoin mientras los traders volvían a rotar hacia activos de beta alta. El interés abierto en los futuros de DOGE alcanzó su nivel más alto en 12 meses, lo que señala una convicción renovada tanto institucional como minorista.

El analista cripto CW compartió una publicación en X ayer por la tarde, señalando que la última corrida alcista de Dogecoin podría estar apenas comenzando, y destacando un patrón técnico de largo plazo que muestra a DOGE rebotando desde el nivel de soporte de $0.10.

The rally for $DOGE is beginning. A large bullish candle is forming at the bottom line of the channel. However, this is just the beginning. pic.twitter.com/UsTmgWwDz2 — CW (@CW8900) April 30, 2026

Las mejores memecoins han respondido en la misma línea, registrando ganancias de casi un 12% en todo el sector durante el último mes. Los tokens temáticos de perro, en particular, han captado una atención renovada, creando una marea ascendente que eleva tanto a los nombres consolidados como a los nuevos participantes.

Ese impulso ahora ha puesto el foco en proyectos que siguen en preventa, especialmente Maxi Doge, cuyo posicionamiento temprano podría ofrecer resultados desproporcionados una vez lleguen sus principales listados en exchanges.

Maxi Doge capitaliza el renovado interés por las memecoins

Maxi Doge (MAXI) ha llamado la atención tras recaudar $4,75 millones en su preventa en curso, con más inversores entrando a medida que se desarrolla el repunte de DOGE.

ONLY 1 TOP DOG THIS CYCLE. pic.twitter.com/IUDUZlpUH0 — MaxiDoge (@MaxiDoge_) April 21, 2026

El token MAXI se sitúa en $0,00028160 en su fase actual, con el 40% de su suministro total reservado para los participantes de la preventa. Más allá del evidente atractivo meme, los holders obtienen acceso a recompensas por staking (65% APY) distribuidas a diario desde un pool dedicado.

Además de acceso a concursos comunitarios posteriores al lanzamiento que recompensarán con tokens adicionales a quienes consigan el mayor ROI. Un Maxi Fund también respaldará un marketing agresivo y alianzas con plataformas de futuros, mientras la hoja de ruta avanza rápidamente desde el cierre de la preventa hasta los listados en DEX y CEX.

Esta combinación de cultura de trading degen y mecánicas prácticas del token le da a Maxi Doge una conexión clara con el impulso liderado por DOGE que ahora recorre el sector. Con la preventa acercándose a su objetivo de $5 millones y el próximo aumento de precio a solo unos días, el timing se alinea perfectamente para cualquiera que busque subirse al siguiente tramo del ciclo de las meme coins.

¿Cómo participar ahora mismo en la preventa de Maxi Doge?

Primero, ve directamente al sitio oficial de la preventa de Maxi Doge para asegurar tokens MAXI antes del próximo aumento de precio. El proceso es sencillo: conecta una wallet (como Best Wallet) al widget de inversión del sitio y realiza tu pago con ETH, BNB, USDT o USDC. Los compradores que prefieran fiat pueden completar la compra directamente con una tarjeta bancaria.

También puedes comprar MAXI directamente a través de la app de Best Wallet (en su pestaña “Upcoming Tokens”), que puede descargarse gratis desde la Apple App Store o Google Play.

Leer más: