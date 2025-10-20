Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Jack Dorsey, de oprichter van Twitter, liet gisteren via zijn voormalige social media platform weten dat Bitcoin geld is. In zijn tweet legde hij zijn statement niet verder uit, maar hij volgde het later op met de woorden “Bitcoin is not crypto”. Waarom vindt hij Bitcoin beter dan andere crypto? Wat betekent dit voor de toekomst van de blockchain?

Bitcoin nieuws: Twitter oprichter plaatst BTC boven andere crypto’s

De rol van Bitcoin lijkt volgens Jack Dorsey superieur te zijn aan andere cryptomunten. Hij reageerde gisteren op een post van Jamie Selects die Bitcoin betalingen via Square op de lokale markt aan het promoten was. Dorsey’s reactie hierop was: “Bitcoin is money”.

Square is een onderdeel van Dorsey’s bedrijf Block en zit momenteel in een testfase voor Bitcoin-betalingen zonder transactiekosten. De uitrol van deze update wordt verwacht in 2026. Dit is volgens Dorsey ook precies waar Bitcoin ooit voor bedoeld was, namelijk geen speculaties, maar directe peer-to-peer betalingen. Waar traditionele betaalsystemen nog hoge marges gebruiken, kan Bitcoin de betalingen volgens Dorsey globaal en gratis maken.

Niet lang na zijn reactie op Jamie Selects stuurde Dorsey nog een post uit met de woorden “Bitcoin is not crypto”. Hij is voorstander van de oorspronkelijke visie van Satoshi Nakamoto, zonder experimenten met DeFi en NFT’s. Bitcoin is digitaal geld, geen crypto.

bitcoin is not crypto — jack (@jack) October 19, 2025

Bitcoin verwachting – Wat betekent dit voor de toekomst van de blockchain?

Zijn opmerkingen passen bij de mening die Dorsey al jaren heeft, namelijk dat Bitcoin niet in hetzelfde hokje als andere cryptomunten past. Zelfs niet in het hokje van de beste altcoins. Volgens hem draait het bij andere tokens om risicovolle innovaties en rendementen. Aan de andere kant is Bitcoin de enige die volledig werkt met een decentraal geldsysteem en zonder tussenpersoon.

Dorsey laat hiermee duidelijk aan de wereld zien waar zijn voorkeur ligt. Hij ziet de cryptowereld als een plek voor hype en centralisatie, waarin projecten afhankelijk zijn van de liefhebbers die willen investeren. Waar andere cryptomunten gepaard gaan met een bedrijf met een CEO en een bestuur, heeft Bitcoin dit niet.

Dit is ook precies de aantrekkingskracht van Bitcoin en daarmee domineert BTC nog altijd de markt. Momenteel is BTC verantwoordelijk voor 58,8% van de markt. Als Dorsey het inderdaad voor elkaar krijgt om de gas fees via Square op te heffen, dan krijgt Bitcoin niet alleen een sterkere positie op de cryptomarkt, maar kan het ook een geduchte concurrent worden van traditionele betaalsystemen als Visa en Mastercard.

Bitcoin koers – Wat gaat Bitcoin doen?

Op het moment van schrijven handelt Bitcoin op een waarde van $111.169. Hiermee daalde het de afgelopen maand met 4%. Gezien de hevige crash van anderhalve week geleden, valt de schade nog mee en heeft de crypto momenteel ruimte om aan te sterken in een periode van consolidatie.

De verwachting is dat de Bitcoin koers na deze periode weer gaat stijgen en voor het einde van het jaar nog de all-time high van $126K zal doorbreken.

Om Bitcoin meer als geld te gaan zien en minder als crypto, zal het iets meer moeten gaan vloeien. Op dit moment zijn er nog veel HODLers die BTC als waardeopslag gebruiken. Dat is uiteraard niet erg, want de waarde van BTC stijgt daarmee ook, maar als Square komend jaar helpt om BTC transacties aantrekkelijker te maken, dan kan de droom van Satoshi Nakamoto eindelijk uitkomen, namelijk dat Bitcoin echt als betaalmiddel gezien wordt.

Projecten als Bitcoin Hyper ($HYPER) werken mee om van deze droom werkelijkheid te maken.

Een layer-2 op Bitcoin – De kracht van BTC versterkt

Volgens Dorsey hoeft er niet zo nodig met NFT’s en DeFi geëxperimenteerd te worden en tot nu toe leent het mainnet van Bitcoin zich daar ook niet echt voor. Maar Bitcoin Hyper brengt hier toch verandering in. Bitcoin staat bekend om de veiligheid, maar het is ook een vrij traag netwerk met hoge fees. Deze fees worden op Square komend jaar weggehaald, maar Bitcoin Hyper brengt lagere fees en hogere snelheden naar de blockchain zelf.

Dit nieuwe project heeft namelijk de Solana Virtual Machine (SVM) geïntegreerd in de layer-2 solution. Op die manier brengt Bitcoin Hyper schaalbaarheid, snelheid en smart contracts naar Bitcoin. Met de Canonical Bridge kan BTC Hyper ook direct interacteren met Bitcoin’s netwerk om bijvoorbeeld BTC gemakkelijk om te zetten in $HYPER en andersom.

Uiteraard werkt Bitcoin Hyper wel gewoon met het oude vertrouwde Proof-of-Work protocol van Bitcoin. Dit doet het alleen wel met de snelheid en efficiëntie van Solana.

De presale van dit nieuwe project loopt nog en er is al meer dan $24 miljoen opgehaald. Als deze veelbelovende crypto straks gelanceerd wordt op de exchanges, dan kan $HYPER wel eens gaan exploderen. Wees er dus op tijd bij en koop de token vandaag nog voor $0,013145 per stuk.

