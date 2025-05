content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

2024年12月時点で明らかになったのは、仮想通貨市場で大きな利益を得る鍵は、極端に怪しいプロジェクトを除くあらゆるミームコインやトークンを購入するというシンプルな戦略だったということだ。この年は全面的な強気相場(ブルラン)に支えられていた。

しかし、2025年においては、市場全体がパラボリック(放物線的)な上昇を見せない限り、価格がすでに高騰していることから、大半の仮想通貨は控えめなリターンしか得られない可能性がある。

それでもなお、多くの通貨が引き続き上昇し続けると予想されており、特にBitcoin(ビットコイン、BTC)やXRPのような主要通貨は、価格が強気予想の25万ドル(約3,900万円)や48ドル(約7,500円)に到達すれば、多くのミリオネアを生み出すこともあり得る。

2025年も強い年になると仮定した場合、目立たない銘柄に目を向けた投資家がより大きな富を築くチャンスを見出す可能性がある。Finboldはその観点から、新年に注目すべき2つの有望な取引対象を選出した。

以下が、100ドルの投資で1,000ドルを狙える2つのアルトコインである。

Solaxyは、Solana(ソラナ)エコシステムの性能を最大化するために設計された専用のレイヤー2ネットワークにより、ブロックチェーンのスケーラビリティを再定義している。これにより、混雑やダウンタイム、遅延が削減され、Solana本来の速度と効率性がこれまでにないレベルへと引き上げられている。

Introducing: Igniter Protocol 🔥

We’re excited to officially announce Igniter — Solaxy’s native token launchpad protocol. Igniter gives $SOLX holders the power to create, launch, and bootstrap their own tokens directly on the Solaxy rollup.

This is more than a launchpad. It’s… pic.twitter.com/DhNIguaPct

— SOLAXY (@SOLAXYTOKEN) May 22, 2025