De Ripple (XRP) koers consolideert al een tijdje onder de psychologische grens van $3, maar volgens crypto analist Nick Anderson komt daar binnenkort verandering in. In een aflevering van Bullrunners vergelijkt hij de XRP koers met die van Amazon (AMZN) en wijst op een mogelijk explosieve groei voor XRP. Kan Ripple met 200% stijgen door de institutionele adoptie?

XRP koers – Crypto analist voorspelt crypto bull run

Anderson wijst op de beweging van de Amazon koers vanaf het jaar 2000. Het begon met een lange periode van consolidatie die wel 3800 dagen duurde. In 2010 maakte de Amazon koers een explosieve groei door, ondersteund door een enorm cup-and-handle patroon. De AMZN koers steeg van 2010 tot 2025 van $5 naar $200. Dit is een stijging van 3900%.

De consolidatieperiode van Amazon voor de explosie in 2010 vergelijkt Anderson met de huidige consolidatieperiode van XRP. Hij zet de grafieken onder elkaar en hij wijst naar eenzelfde beweging. Ook ziet hij een cup-and-handle waarin de XRP koers nu op vergelijkbare hoogtes zit als voorgaande pieken.

Als XRP de $5 grens bereikt, waar de altcoin volgens hem niet ver vandaan zit, kan de explosieve groei volgens hem echt gaan beginnen. Dit is ook de waarde waar Amazon op zat toen de pump in 2010 begon.

XRP naar $5 tijdens altseason

Op dit moment handelt XRP op $2,83, maar op de korte termijn zal XRP richting de $5 gaan volgens Anderson. De crypto analist wijst echter met name op de mogelijkheid dat XRP op de lange termijn kan exploderen. De altcoin beweegt volgens hem de komende 15 jaar richting de $100 en $200.

Daarnaast waarschuwt de crypto analist investeerders voor een mogelijke correctie rond een XRP waarde van $30. Correcties zijn belangrijk voor groei op de lange termijn. Anderson ziet het dan ook als een gezonde reset, waarna de adoptie van de crypto vervolgens weer toeneemt en de koers voormalige hoogtepunten doorbreekt en verder groeit.

Ripple koers stijging aangedreven door institutionele adoptie

Het vergelijken van XRP met Amazon lijkt niet voor de hand liggend, maar er is wel degelijk reden om te geloven dat XRP een dergelijke explosieve groei zal doormaken de komende jaren.

Een belangrijke reden achter deze voorspelling, is de verwachting dat de institutionele adoptie flink zal groeien de komende tijd. Ripple zet zich namelijk in om als cryptobedrijf een plek te krijgen in de traditionele financiële wereld. Zo deed het een aanvraag om een bank te worden en biedt het een snel en goedkoop alternatief voor cross-border betalingen. Dit is voor institutionele partijen erg interessant en de verwachting is dat Ripple de komende jaren enkel verder zal innoveren.

De rechtszaak met de SEC is sinds 2020 echter een hekelpunt geweest. Zo durfden institutionele partijen niet in te stappen vanwege de juridische risico’s en kon Ripple zelf niet volledig focussen op de toekomst van het project. Nu de rechtszaak echter voorbij is, kunnen de remmen los.

