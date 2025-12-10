Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

先週、XRPに連動する上場投資信託（ETF）は、すべてのアルトコインの中で最も多い資金流入を記録し、機関投資家の関心が高まっていることが示された。

現在、XRP関連ETFには合計約9億ドル（約1,400億円）が割り当てられており、投資家の間では「この勢いが2026年に向けたXRP価格予測にどう影響するのか」が議論されている。

SoSo Valueのデータによれば、XRP ETFは市場下落が続く中でも16日連続で資金流入が続いている。その結果、これらの金融商品が保有する資産総額は9億3,500万ドル（約1,440億円）に拡大した。

一方、CoinSharesのデータでは、店頭取引型（OTC）ファンドを含むXRP ETPは先週だけで2億4,500万ドル（約380億円）の資金が流入した。

同時期に、EthereumとSolanaのETPに入った資金は合計でわずか3,500万ドル（約54億円）にとどまり、XRPが明確な勝者となった。

米国証券取引委員会（SEC）に対する訴訟で複数の勝利を収めて以降、XRPはRipple USD（RLUSD）やRipple Primeなど、エコシステムの拡大が加速している。

こうした機関投資家による採用が進むことで、特に価格が2ドル（約310円）の重要な水準に到達している現在、反発が起きる可能性がある。

XRP価格予測：FOMC会合を前にXRPは調整局面へ

本日、トークン価格は2%下落したが、取引量は減少している。相対力指数（RSI）は明確な横ばい局面を示しており、明日のFOMC会合を控えた価格調整と見られる。

この会合は今月の市場ムードを決定する可能性が高い。FOMC後に価格が2.20ドル（約340円）を上抜ければ、下落トレンドは反転し、まず2.50ドル（約380円）、その後3ドル（約450円）を目指す展開が想定される。

逆に、2ドルを下回る場合は、1.65ドル（約250円）までの調整が視野に入る。

