強い機関投資家の関心がRipple（XRP）を押し上げ、価格形成にも直接影響している。規制対象のデジタル資産取引所であるOSL香港は、最近XRPをサポート資産として追加した。これにより、プロ投資家は安全かつ法令遵守の環境で、世界でも確立されたデジタル資産のひとつを取引できる。

現物型XRP ETF（上場投資信託）は、上場以来、総純資産が約8億9,735万ドル（約1,350億円）に達し、流出は発生していない。資産が着実に増加していることは、機関投資家の継続的な関心を示している。

この機関投資家の意欲は、XRPの実需の急増とも一致している。直近3か月間で、支払い量、決済件数、総取引ス度が晩夏と比較して約400％増加している。

これらの増加は、XRPが投資対象であるだけでなく、活発に利用される決済ネットワークとしても機能していることを示している。

機関投資家へのアクセス拡大、資金流入、実需の増加が同時に進む中、重要な問いが浮かぶ。変動の大きい市場環境で、これがXRP価格にどのような影響を与えるのか。

複数の要因が同時に強まるなか、XRPはどこまで上昇できるのか。そして需要とユーティリティの増加は、次の大規模な市場ラリーを主導できるのか。

一方、XRPがユーティリティ決済領域で「今買うべき暗号資産」として存在感を高める一方、機関投資家の資金は、市場最大の課題である「Bitcoinのスケーリング」を解決しようとする資産にも流れている。

その中心となっているのがBitcoin Hyper（HYPER）である。

OSL香港、規制下の暗号資産アクセス需要拡大に伴いXRPを追加

OSL香港は、自社の取引プラットフォームでRipple（XRP）をサポートするようになった。投資家はXRPの入出金が可能で、Flash TradeまたはOTC（店頭取引）サービスを通じて取引できる。

XRPは次の3つの取引ペアで利用できる：

XRP/HKD

XRP/USD

XRP/USDT

香港の規制により、これらの取引ペアはプロ投資家のみが取引可能である。XRPの追加により、投資家の選択肢が広がり、サポート資産リストも強化される。

Rippleは高速かつ効率的な国際送金で知られており、速度と安全性を求める多くの投資家が関心を示す可能性が高い。

香港はデジタル資産の規制を整備し続けており、特定のトークンはプロおよび機関投資家限定となっている。OSLはこれらのルールに準拠し、すべての取引が規制当局の要件を満たすように管理している。

XRP is now available at OSL HK — secure, compliant access to one of the world’s most established digital assets. 🚀

— OSL HK (@OSL_HK) December 5, 2025

この厳格な基準により、OSL香港は認証されたプロ投資家のみがサービスを利用できる。プラットフォームは各投資家の資格を確認し、利用許可を付与する仕組みを取ることで、安全で信頼性の高い市場を維持している。

XRP価格予測

市場全体が弱含むなか、Ripple（XRP）は過去24時間で2.91％上昇し、2.09ドル（約310円）に達した。XRPは依然として長期的な下落トレンド内にあり、その動きは停滞している。これは、抵抗線で苦戦しているBitcoin（BTC）を追随する傾向があるためだ。

結果として、XRPは狭い価格帯に留まっている。支持線は2.00ドル（約300円）付近にあり、売りが強まる場合は1.90〜1.95ドル（約282〜290円）が次の支持となる。一方、回復を示すためには、2.20〜2.50ドル（約327〜372円）のゾーンを取り戻す必要がある。

アナリストのAli氏は、XRPが現在、大きなシンメトリカル・トライアングルの中で取引されていると指摘している。このパターンは、価格がトレンドラインを上下どちらかに抜けた際、強い動きにつながることが多い。

— Ali (@ali_charts) December 8, 2025

チャートでは、高値が切り下がり、安値が切り上がる形で価格が収束し、変動が縮小している。この収束がブレイクアウトの圧力を高めている。

Ali氏は、トライアングルのブレイク後に約16％の値動きが起こると見込んでいる。上方ブレイクとなれば強気トレンドが確認され、急速な上昇につながる可能性がある。下方ブレイクの場合は逆に、さらに下落の余地を開く。

この技術的な状況は、XRPのファンダメンタルズ改善とも一致している。特にOSL香港での上場や強いETF資金流入が、需要を下支えしている。

XRPが上方へブレイクした場合、こうした機関要因が、Ali氏が予測する16％の上昇を引き起こし、維持するための燃料になり得る。

一方、高いリスク・リターンを求める投資家は、Bitcoin Layer-2分野へ移行している。この流れがBitcoin Hyper（HYPER）を際立たせ、現在「買うべき暗号資産」のひとつとして位置付けている。

XRPのオンチェーン成長とETFの強さが強気トレンドを示す中、Bitcoin Hyperが台頭

Bitcoin Hyperは、Bitcoinの使い勝手を向上させることを目指している。これは、EthereumにおけるLayer-2ネットワークが果たした役割と近い。

Bitcoinは1秒あたり約9件の処理能力しかなく、取引手数料は0.30〜2ドル以上（約45〜300円）になることがある。この制約により、DeFiや高速取引での利用が難しい。

Bitcoin Hyperは、SVM技術を使ってオフチェーンで取引をまとめ、信頼不要のブリッジを介してBitcoin上で決済する。中央管理者は存在せず、資金は分散管理される。これにより、ほぼ即時の承認と低コストを実現し、Bitcoin本体のネットワーク混雑を回避できる。

— Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) December 8, 2025

この改善は大きな変化につながる可能性がある。Bitcoinは約1兆7,800億ドル（約270兆円）の価値を持つが、多くの保有者は単に保管しているだけで利用は限定的だった。Bitcoin Hyperを通じて、保有者はステーキング、取引、dApps利用、さらにはミームコイン市場にも参加できる。

HYPERトークンは、ネットワーク手数料とステーキング報酬を支える。ARBやOPと同様に、多くの投資家は将来性への賭けとして位置付けている。

Bitcoin Hyperのトークンプレセールはすでに2,900万ドル（約43億円）を突破し、今年注目される暗号資産のひとつとなっている。プレセールは5月に開始され、現在の販売価格は0.013385ドル（約2円）だ。

HYPERの価格は数日ごと、またはステージ完売時に上昇するため、早期購入者ほど低価格で参加できる。プレセール購入分は最大40％の年利（APY）でステーキングが可能である。

プレセール終了後は、DEX（分散型取引所）での上場を予定している。その後、状況が整えばCEX（中央集権型取引所）での上場を目指す方針だ。

