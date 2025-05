XRPは今週末に3ドルを超えるかもしれない。機関投資家の支援が価格を上げている。2つのXRP先物ETFが新しく始まった。

BTCブルトークンのプレセールも注目されている。610万ドル以上の資金を集めた。

暗号資産市場では、時には「待つこと」が最良の戦略。積み立てて保有し続けることが大切。MicroStrategyが実践している方法だ。

多くの成功したトレーダーや投資家もこの戦略を採用している。

ビットコイン(BTC)が11万ドルを超え、新たな史上最高値を記録。質の高いアルトコイン、特にSolana(ソラナ)を基盤とするミームコインもこれに続く可能性が高い。

XRPは多くのアルトコインの中で最も注目されている。

ステーブルコインを除くと、XRPは時価総額で3番目に価値の高いパブリックコイン。売り圧力を吸収しながらも、3ドルの壁を超えるのに苦戦している。

XRPUSDTの日足チャートを見ると、5月初旬に始まった上昇トレンドは維持されている。5月8日のラリーが現在の強気相場の起点。買い手はさらなる上昇を目指す必要がある。

2.60ドルと2025年5月の高値を終値で突破できれば、新たな高値更新の波が引き起こされ、XRPが3ドルに達する可能性がある。

このブレイクアウトは今週末にも起こり得る。2025年第2四半期の終わりまでには確実にこの水準を突破すると見られている。

数日のボラティリティが高まり、買い手に有利に働けば、XRPは急騰する可能性がある。主要なサポートラインである約2.30ドルは維持されなければならない。

リップルの市場センチメントを高める重要な要因として、機関投資家の支援が挙げられる。

昨日、Volatility SharesはCFTC(米商品先物取引委員会)が規制するCME取引所で、2つのXRP先物ETFを新たに上場した。

XRPIはレバレッジなしの商品である一方、XRPTは2倍のレバレッジを提供し、積極的な取引戦略を持つトレーダーに対応している。両ETFはXRP先物価格を積極的に追跡する仕組みだ。

これらのETFは参入障壁を下げ、プライベートキーを管理する必要なく直接的な暗号資産投資を可能にしている。

一方で、複数の取引所で市場センチメントは改善傾向にあり、多くの個人投資家がXRP価格の上昇を期待している。

バイナンス(Binance)ではロング/ショート比率が3.1、OKXでは2.5となっている。強気のポジションが優勢なため、ファンディングレート(資金調達率)はプラスであり、XRPを保有する投資家がショート(売り)ポジションの投資家に支払いを行っている。ファンディングレートがプラスになるのは市場の楽観ムードが高い時に一般的である。

XRPが注目を集める一方で、賢明な投資家は別の有力プロジェクトであるBTCブルに目を向けている。

ビットコインが史上最高値を更新する中、投資家はこの上昇を活かしてBTCブルトークン(BTCBULL)を積極的に購入している。BTCBULLは今買うべき仮想通貨おすすめ銘柄の一つだ。

BTCブルプロジェクトは、BTCUSDT(ビットコインと米ドルのペア)が特定の価格に到達するたびに、トークン保有者に報酬を与える仕組みを持つ。

例えば、ビットコインが15万ドル(約2,025万円)に達した際には、無料でビットコインがエアドロップされる予定だ。

BTCBULL保有者は、BTC価格が5万ドル(約675万円)上昇するごとにエアドロップを受け取れる。これはBTCUSDTが100万ドル(約1億3,500万円)に到達するまで続く。

さらに、BTCBULLはデフレトークンである。ビットコインが12万5,000ドル(約1,687万円)に達すると、プロジェクトは総供給量の一部をバーン(焼却)する。このバーンはビットコイン価格が2万5,000ドル(約337万円)上昇するごとに実施される。

現在進行中のプレセールでは、BTCブルは610万ドル(約8億2,580万円)以上の資金を調達している。

BTCBULLは現在1トークンあたり0.002525ドル(約0.34円)で取引されており、公式サイトまたはBest Walletを通じてETH、USDT、銀行カードで直接購入できる。

価格は30時間以内に上昇する見込みだ。今参加して2025年の最も注目されるミームコインICOの一つに参加する投資家は割引を受けられる。

プレセールの投資家はステーキングも可能で、年利67%(APY)を獲得できる。現在、15億以上のBTCBULLトークンがステーキングされており、仮想通貨おすすめの一つとして評価されている。

