XRPは足元のテクニカルな弱さと、実需拡大を示す指標の間で評価が分かれる中、4時間足で1.88ドル（約280円）付近を推移している。急反発後も直近安値を上回っている一方、主要レジスタンス付近では売りが継続し、市場全体には慎重姿勢が残っている。

XRP価格、主要レジスタンス下で上値重い

XRPは1.77～1.80ドル（約265～270円）の需要ゾーンから反発し、その後は安定した値動きを見せている。これらの水準では買いが強く入ったが、上方向への進展は限定的となっている。

価格は依然として主要移動平均線をすべて下回っており、それらは1.91～2.05ドル（約285～305円）に集中している。この配置が下押し圧力を維持する要因となっている。

また、ボラティリティバンドでは下限から中間付近で推移しており、強い上昇モメンタムは確認できない。短期レジスタンスは1.89～1.91ドル（約282～285円）で、過去の下抜け水準と重なり、戻り局面では売りが入りやすい。

さらに、1.97～2.00ドル（約295～300円）は供給ゾーンとして意識され、2.03～2.05ドル（約303～305円）にはフィボナッチ水準が重なる強い壁が存在する。1.86ドル（約278円）を割り込むと、1.80ドル（約270円）近辺までの下押しリスクが高まる。

デリバティブと現物フローが警戒感示す

デリバティブ市場では、トレーダー行動の変化が明確に表れている。直前の上昇局面で急増したXRP先物の建玉残高は、その後一貫して減少し、現在は約34億ドル（約5100億円）水準まで低下している。

この減少は、レバレッジ解消と投機的関心の後退を示唆する。加えて、現物市場では取引所からの純流出が継続しており、直近では約370万ドル（約5億5000万円）の流出が確認された。反発局面での売却が優勢で、積極的な買い集めは限定的となっている。

リップルCTO、価格より採用状況を重視

一方、リップルのデビッド・シュワルツCTOは、XRPを価格変動だけで評価すべきではないと主張している。同氏は、実際の採用状況は短期的な相場ではなく、利用データに表れると指摘した。

シュワルツ氏によると、XRP Ledgerはこれまでに40億件を超える取引を処理している。取引は数秒で完了し、コストもほぼゼロに近い水準だという。深い流動性により、大口資金の国際送金を効率的に実行できる点を強みとし、XRPを実用的な金融ツールと位置付けている。

XRP価格のテクニカル見通し

XRPは急落後の調整局面で1.88ドル（約280円）近辺に落ち着き、重要な分岐点に差しかかっている。上位時間軸では弱気構造が続く一方、短期では値幅が圧縮され、ブレイク時の変動拡大を示唆する形となっている。

上値目標としては、まず1.89～1.91ドルが直近の抵抗帯となる。これを明確に上抜ければ、1.97～2.00ドル、さらに2.03～2.05ドルが視野に入る。2.05ドルを回復できれば、2.09～2.18ドル（約313～325円）が次の上値ゾーンとなる。

下値では、1.87～1.86ドルが当面の支持線として機能している。この水準を割ると、1.82～1.80ドル、さらに1.77ドルが重要な防衛ラインとなる。特に1.77ドルはサイクル安値として買い手が守る必要のある水準だ。

1.97～2.05ドルに集中するEMA群は、中期的な強気転換に向けて超えるべき天井となっている。

XRPは上昇に転じるのか

短期的な方向性は、1.86ドルを維持しつつ、1.97～2.05ドルのレジスタンス帯に挑戦できるかにかかっている。建玉残高の減少や現物流入の弱さから、現時点では慎重姿勢が優勢だ。

一方で、2.05ドルを明確に突破すれば、参加者の回帰とセンチメント改善につながる可能性がある。逆に1.86ドルを割り込めば、再び1.80ドル、さらには1.77ドルが意識される展開となる。

