XRPが再び2ドル付近まで下落し、市場全体に新たな不安が広がっている。しかし、こうした極端なセンチメントは、しばしば市場参加者の予想とは反対の動きを示唆し、強気のXRP価格予測につながる可能性がある。

Santimentのデータでは、ソーシャルセンチメントが「極度の恐怖」に落ち込み、CoinMarketCapのFear and Greed Indexも16まで低下した。

水曜日から金曜日にかけてXRPは2.20ドルから2ドルまで下落し、3日間にわたる売り圧力を受けた形だ。

しかし裏側では、投資家の関心が高まっているように見える。

SoSo Valueによると、XRPに連動するETFは15日連続で純流入を記録しており、流入額は合計でおよそ9億ドル（約1,400億円）に達している。

これらのファンドの運用資産残高は現在8億6,100万ドル（約1,340億円）となり、個人投資家と機関投資家の双方が反発局面を狙ってポジションを取っている状況だ。

恐怖が高まり、大口資金が流入している現在は、大きな反転局面の初期段階である可能性がある。

XRP価格予測：XRPは強気の「下降チャネル」パターンを形成中

XRPは1.95ドルのサポートゾーンから反発し、高値と安値が切り上がる動きが続いている。これはトレンド反転の兆候を示唆している。

次に注目すべき重要な水準は2.20ドルだ。この抵抗線を突破し、その後に再テストが成功すれば、強気の反転パターンが確定し、3ドル以上に向けた上昇余地が生まれる。

直近24時間ではXRPが3.3％上昇し、取引量はほぼ90％増加した。勢いが高まるなか、トークンは大きなブレイクアウトに向けてポジションを整えている可能性がある。

