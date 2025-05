Докато XRP китовете търсят следващата голяма възможност, всички погледи са насочени към Solaxy (SOLX) – първият Layer 2 проект на Solana, който обещава революционни промени в мащабируемостта и оперативната съвместимост, както и възможността за нов 100x алткойн. С вече събрани над 35,2 милиона евро в предварителна продажба и APY за стейкинг до 150%, Solaxy се позиционира като потенциален наследник на успеха на BNB от 2018 година.

Solaxy е първият Layer 2 проект, изграден върху Solana, предназначен да решава проблеми като претоварване на мрежата и мащабируемост. Чрез използването на “rollup” архитектура, Solaxy позволява по-бързи и по-евтини трансакции, като по този начин подобрява ефективността на цялата мрежа. Проектът вече е събрал над 35,2 милиона евро в предварителна продажба, с цел достигане на около 68,5 милиона евро преди края на предварителната продажба.

Текущата цена на SOLX токена в предварителната продажба е приблизително 0,0016 евро, а анализаторите предвиждат ръст до 0,0296 евро до края на 2025 година, което представлява потенциална възвръщаемост от 3,100%.

Докато XRP запазва своята позиция на пазара, китовете търсят нови възможности за диверсификация на портфолиото си. Solaxy, със своя иновативен подход и висок потенциал за растеж, привлича вниманието на големите инвеститори. Инвестициите в SOLX токена по време на предварителната продажба показват доверие в дългосрочната устойчивост и успеха на проекта.

BNB стартира като utility токен с отстъпки от таксите, а днес е сред топ 10 криптовалутите по пазарна капитализация. Solaxy, с подобен подход и иновации, има потенциала да последва подобен път на растеж. Способността му да решава реални проблеми в блокчейн екосистемата го прави сериозен кандидат за следващия голям успех.

Освен Solaxy, друг проект, който привлича вниманието на крипто инвеститорите, е DTX Exchange. Това е хибридна борса, която комбинира централизирани и децентрализирани функции и позволява търговия с хиляди финансови инструменти в рамките на едно крипто приложение. Въпреки че все още е в ранен етап, DTX вече е събрал над 10 милиона евро в предварителна продажба и е постигнал ръст от 500%, което го прави интересен проект за тези, които търсят ранен вход в проекти с потенциал за растеж.

Все пак Solaxy остава първият избор сред алткойните за 2025 г., особено поради ролята си на първото Layer 2 решение за Solana, регулаторното съответствие и силния институционален интерес.

Докато Solaxy (SOLX) остава водещ кандидат за 100x растеж благодарение на ролята си на първото Layer 2 решение на Solana, друг проект, който предизвиква интерес у големите инвеститори, е DTX Exchange (DTX). Тази иновативна платформа комбинира най-доброто от централизираните и децентрализираните борси, предоставяйки на потребителите достъп до хиляди традиционни и крипто активи от едно приложение.

В текущата фаза на предварителна продажба DTX вече е събрал повече от 10 милиона евро, а цената на токена е нараснала от 0,018 евро на 0,106 евро – което представлява ръст от почти 500%. Мнозина сравняват тази борса с ранните дни на Binance поради нейния потенциал за масово приемане и уникален технически подход.

Ако се интересувате от закупуване на DTX или други криптовалути, кликнете тук Как да закупите криптовалути.

Въпреки че все още е рисков, както всички проекти в ранен етап, комбинацията на DTX от on-chain книга на поръчките, смарт договори, стейкинг и права за управление го прави ценен проект за тези, които търсят допълнителни възможности освен Solaxy.

SOLX токени можете да закупите чрез официалния уебсайт Solaxy или чрез приложението Best Wallet. Приложението е достъпно за Android и iOS устройства и позволява лесно закупуване на SOLX токени с помощта на ETH, USDT, BNB или дори банкови карти.

Повече за този портфейл и други Web3 портфейли можете да научите в нашите статии: Best Wallet ревю и Web3 портфейл България.

Solaxy е първият Layer 2 проект, изграден върху Solana, предназначен да решава проблеми като претоварване на мрежата и мащабируемост. Чрез използването на “rollup” архитектура, Solaxy позволява по-бързи и по-евтини трансакции, като по този начин подобрява ефективността на цялата мрежа. Мнозина смятат, че това е нов 100x алткойн.

SOLX токени можете да закупите чрез официалния уебсайт Solaxy или чрез приложението Best Wallet. Приложението е достъпно за Android и iOS устройства и позволява лесно закупуване на SOLX токени с помощта на ETH, USDT, BNB или дори банкови карти.

Solaxy предлага високи награди за стейкинг, с APY до 150%, което го прави привлекателна опция за пасивни доходи. Проектът е съвместим с Ethereum, позволявайки лесно прехвърляне на активи между основните блокчейни. Способността му да решава реални проблеми в блокчейн екосистемата го прави сериозен кандидат за следващия голям успех.

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.