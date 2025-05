Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Tokeny takie jak Pepe i Bitcoin BULL rzeczywiście odnotowały znaczące wzrosty, co u wielu inwestorów wywołało żal, że nie skorzystali z tych okazji. Obecnie pojawia się nowa szansa – token, o którym eksperci twierdzą, że może przynieść znaczne zyski. Może się okazać kolejną wielką rzeczą w świecie aktywów cyfrowych. Dowiedz się, czym ten token jest wyjątkowy i jak może zaoferować bezprecedensowe zyski.

Solaxy: Rewolucja w zarządzaniu aktywami cyfrowymi z potencjałem 100-krotnego wzrostu

Solaxy to nie jest kolejny memecoin. Jako innowacyjny token nowej generacji, ma na celu zrewolucjonizowanie sposobu, w jaki użytkownicy zarządzają swoimi aktywami cyfrowymi, oferując jednocześnie ulepszone bezpieczeństwo, doświadczenie użytkownika i integrację z protokołami DeFi.

Dzięki zaawansowanej architekturze i skupieniu na użyteczności, Solaxy ($SOLAXY) wzmacnia ekosystem i otwiera nowe możliwości dla inwestorów.

Przedsprzedaż: Wczesna okazja dla inwestorów

Przedsprzedaż tokenu $SOLAXY jest w pełnym toku i już przekroczyła granicę 2 milionów EUR. Aktualna cena tokenu wynosi około 0,005 EUR, przy czym w poszczególnych fazach przedsprzedaży cena nieustannie rośnie. Analitycy przewidują, że do końca roku 2025 cena mogłaby osiągnąć 0,50 EUR, co oznaczałoby wzrost o 9 900 % w stosunku do obecnej wartości.

Silna społeczność i wsparcie influencerów

Solaxy zdobywa uwagę nie tylko dzięki swoim innowacjom technologicznym, ale także dzięki silnej społeczności. Na platformie X (dawniej Twitter) projekt śledzi ponad 70 000 użytkowników, a oficjalna grupa na Telegramie liczy ponad 10 000 członków. Znany krypto-influencer CryptoGuru (prawie 600 000 obserwujących) określił Solaxy jako „okazję dekady”, którą warto obserwować.

Innowacje technologiczne i plan rozwoju

Solaxy planuje uruchomienie publicznej sieci testowej, która zapewni przejrzysty wgląd w działanie jego unikalnych funkcji. Ponadto przygotowywany jest zaawansowany moduł bezpieczeństwa, integracja z wiodącymi platformami DeFi oraz kompleksowa dokumentacja. Celem jest osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i przyjazności dla użytkownika, czym Solaxy znacząco przewyższyłby obecne możliwości wielu portfeli.

Nadal jest czas, aby dołączyć do wzrostu

Za medialnym szumem wokół Solaxy stoją solidne fundamenty. Tokenomika projektu została zaprojektowana z myślą o długoterminowej stabilności i wzroście:

25 % przeznaczone na płynność dla płynnego uruchomienia i niskiej zmienności.

20 % zarezerwowane na airdropy dla społeczności i bonusy, co wzmacnia zaangażowanie użytkowników.

15 % przeznaczone na stopniowe spalanie tokenów, co tworzy presję deflacyjną i potencjalny wzrost wartości.

Społeczność na pierwszym miejscu: Nowy Program Ambasadorski i strategiczne partnerstwo

Solaxy buduje lojalną bazę użytkowników. Nowo uruchomiony Program Ambasadorski pozwala fanom zdobywać darmowe tokeny za rozpowszechnianie informacji o projekcie. Jednocześnie trwają negocjacje z kluczowymi postaciami ze świata technologii i finansów w celu rozszerzenia zasięgu marki.

Projekt ogłosił również partnerstwo z wiodącą platformą do bezpiecznego przechowywania kryptowalut, co przynosi realne zastosowanie tokenu $SOLAXY. Posiadacze tokenów zyskują ekskluzywne korzyści, takie jak obniżone opłaty i dostęp do funkcji premium, co zwiększa atrakcyjność dla nowych użytkowników.

Połączenie innowacji i krypto: Nowy gatunek na horyzoncie?

Solaxy łączy pasję entuzjastów technologii z innowacjami świata kryptowalut, tworząc unikalny segment na rynku. Społeczność rośnie, przedsprzedaż jest w pełnym toku, a plan rozwoju obiecuje funkcje, które mogą zmienić zasady gry.

Czy Solaxy może być kolejnym przełomowym tokenem?

Z gwałtownie rosnącą przedsprzedażą, wsparciem społeczności i silnym planem rozwoju, Solaxy ma wszelkie predyspozycje, aby stać się jednym z najbardziej udanych projektów roku 2025. Ta szansa nie będzie trwać wiecznie — dla tych, którzy szukają potencjalnego 100-krotnego zysku, być może właśnie teraz jest odpowiedni czas, aby dołączyć.

Bitcoin BULL (BTCBULL)

W ciągu ostatniego tygodnia Bitcoin BULL (BTCBULL) odnotował wzrost ceny o 5,30 %. Ten pozytywny trend utrzymuje się również w horyzoncie miesięcznym, gdzie moneta zyskała 12,80 %. Patrząc na ostatnie sześć miesięcy, odnotowano znaczący wzrost o 155 %, co wskazuje na silne zainteresowanie inwestorów.

Obecnie BTCBULL jest notowany w przedziale od 0,000022 USD do 0,000028 USD, czyli około 0,000020 EUR do 0,000026 EUR.

Najbliższy poziom oporu znajduje się na 0,000030 USD (0,000028 EUR), a jeśli moneta go pokona, może przesunąć się do drugiego oporu na poziomie 0,000035 USD (0,000032 EUR), co zaoferowałoby potencjalny zysk. Z drugiej strony, najbliższe wsparcie znajduje się na 0,000020 USD (0,000018 EUR), a drugie wsparcie na 0,000017 USD (0,000016 EUR), co mogłoby ograniczyć ewentualne straty.

Wskaźniki techniczne wskazują na głównie pozytywne perspektywy. Wskaźnik siły względnej (RSI) wynosi 60,50, co oznacza, że moneta nie jest ani wykupiona, ani wyprzedana, ale wykazuje siłę. Stochastic osiąga 68,70, co sugeruje, że rynek może być bliski strefy wykupienia, ale wciąż z miejscem na wzrost. MACD jest pozytywny, co sygnalizuje bycze momentum. 10-dniowa średnia krocząca (SMA) jest powyżej 100-dniowej SMA, co wskazuje na możliwy krótkoterminowy i średnioterminowy wzrost. Ogólnie rzecz biorąc, BTCBULL może w krótkim okresie kontynuować wzrost, ale inwestorzy powinni obserwować oznaki możliwej korekty ze względu na bliskość strefy wykupienia.

Catslap (SLAP)

Catslap (SLAP) odnotował w ciągu ostatniego tygodnia wzrost ceny o 12,50 %. W ciągu ostatniego miesiąca zyskał 5,15 %, jednak w ciągu ostatnich sześciu miesięcy jego wartość spadła o 30,70 %. Oznacza to, że pomimo krótkoterminowego wzrostu, moneta wciąż odrabia straty po dłuższym spadku.

Aktualny przedział cenowy wynosi od 0,00000300 USD do 0,00000450 USD, czyli około 0,00000275 EUR do 0,00000415 EUR.

Najbliższy poziom oporu znajduje się na 0,00000500 USD (0,00000460 EUR), a po jego przekroczeniu cena mogłaby zmierzać do drugiego oporu na poziomie 0,00000620 USD (0,00000570 EUR) – co stanowiłoby wzrost o około 35-40 %. Z drugiej strony, najbliższe wsparcie znajduje się na 0,00000250 USD (0,00000230 EUR), a drugie wsparcie na 0,00000180 USD (0,00000165 EUR), co mogłoby oznaczać spadek o nawet 40 %.

Wskaźniki techniczne są mieszane. RSI znajduje się na poziomie 48,50, co wskazuje na neutralny rozwój. Stochastic ma wartość 55,20, co sugeruje, że moneta nie znajduje się w ekstremalnych warunkach. 10-dniowa SMA wynosi 0,00000380 USD (0,00000350 EUR), a 100-dniowa SMA 0,00000410 USD (0,00000377 EUR) – są więc bardzo blisko, co może oznaczać konsolidację ceny. MACD jest lekko negatywny (-0,000000005), co może wskazywać na możliwość dalszej konsolidacji lub niewielkiego spadku. Jeśli SLAP przebije opór, może dalej rosnąć, ale należy zachować ostrożność – cena może również spaść do niższych poziomów wsparcia.

Podsumowanie

PEPE i Bitcoin BULL były imponujące, ale Solaxy może być kolejnym wielkim graczem – łącząc innowacyjne podejście z silną społecznością, celuje we wzrost o nawet 20 000 % podczas tej hossy. Bitcoin BULL i Catslap również prezentują interesujące dynamiki na swoich rynkach.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie Solaxy, odwiedź jego oficjalną stronę internetową, grupę na Telegramie i profil na platformie X.