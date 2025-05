Bitcoin baru saja mencetak sejarah lagi. Untuk pertama kalinya sejak awal tahun, harga BTC secara resmi menembus level $111.372 atau sekitar Rp1,81 miliar, menandakan dimulainya fase akumulasi massal di seluruh pasar kripto.

Dalam waktu 24 jam, nilai kapitalisasi pasar Bitcoin melonjak menjadi $2,21 triliun, dan volume perdagangan meledak lebih dari 75%, mencapai $90,71 miliar.

Sentimen pasar berubah seketika — dari hati-hati menjadi haus risiko. Para whale kembali aktif. Investor retail memburu posisi. Dan di balik sorotan itu, para insider diam-diam melirik 3 altcoin sebagai langkah awal sebelum bull run berikutnya dimulai.

Mereka bukan hanya mencari altcoin dengan teknologi canggih. Mereka mencari presale kripto dan altcoin undervalued yang:

Dan dari ratusan proyek yang beredar, Hyperliquid, Monero, dan BTC Bull Token muncul sebagai kandidat paling diperhatikan.

Sejarah selalu menunjukkan bahwa setiap reli besar Bitcoin akan diikuti oleh “gelombang altcoin”. Investor yang melewatkan kenaikan BTC akan mencari alternatif yang lebih murah tapi masih terkoneksi dengan momentum utama pasar. Dan momen ini sedang berlangsung sekarang.

Kondisi Bitcoin saat ini:

Dengan suplai maksimum 21 juta BTC dan sirkulasi saat ini 19,86 juta BTC (94,61%), tekanan suplai mendorong harga makin agresif. Belum lagi peluncuran xBTC di jaringan Sui oleh OKX, yang memperluas utilitas Bitcoin ke dalam ekosistem BTCfi.

Para analis memperkirakan bahwa angka $125.000 akan tercapai dalam beberapa minggu ke depan, dan lonjakan ini akan menjadi bahan bakar untuk altcoin yang memiliki presale aktif, sistem staking, dan narasi kuat di komunitas.

Baca juga: Daftar Proyek yang Akan Membuat Anda Kaya dari Crypto di Tahun 2025

Hyperliquid muncul sebagai alternatif serius bagi DEX tradisional seperti Uniswap atau dYdX. Bedanya? Semua transaksi di Hyperliquid bisa diamati secara real-time on-chain. Ini menjadikannya salah satu DEX paling transparan dalam sejarah kripto — dan membuatnya disukai oleh trader besar dan institusi.

Fitur unggulan Hyperliquid:

Transparansi ini bukan hanya gimmick. Ini adalah lompatan teknologi yang memungkinkan siapa pun mengakses data pasar real-time seperti hedge fund. Dan itulah yang membuat insider memasukkan HYPE ke daftar altcoin terbaik untuk investasi 2025.

Tapi karena harga sudah menyentuh hampir $500.000 per koin (dalam rupiah), banyak investor pemula mencari opsi yang lebih murah namun berpotensi tumbuh seperti Hyperliquid. Dan di sinilah BTC Bull Token mulai mendominasi percakapan.

Baca juga: Daftar Koin Micin Potensial 2025 – Tren, Potensi, dan Risiko yang Perlu Anda Ketahui

Di tengah tren pengawasan global dan regulasi data yang makin ketat, privasi finansial menjadi kebutuhan mendesak. Dan di sektor ini, tidak ada yang lebih unggul dari Monero.

Dengan fitur seperti:

Monero bukan hanya pionir altcoin privasi, tapi juga satu-satunya proyek besar yang terus mengembangkan fungsinya secara aktif. Upgrade FCMP++ baru-baru ini meningkatkan efisiensi dan memperkuat keamanan, sekaligus memicu rumor relisting XMR di sejumlah exchange besar AS.

Dan yang paling penting? Harga Monero saat ini masih jauh dari rekor tertinggi. Artinya, ada peluang besar untuk rebound. Insider yang mencari stabilitas privasi dan performa historis menjadikan XMR sebagai bagian penting dari portofolio 2025.

Baca juga: Daftar Trending Crypto yang Bisa Bikin Kamu Kaya di 2025 | Siap-Siap Cuan Besar!

Jika Hyperliquid adalah wajah masa depan DEX, dan Monero adalah benteng privasi digital, maka BTC Bull Token adalah altcoin yang menjadikan Bitcoin sebagai alat distribusi kekayaan. Bukan dengan membeli BTC secara langsung, melainkan dengan mendapatkan BTC melalui airdrop — hanya dengan menyimpan token ini.

BTC Bull Token bukan sekadar meme coin. Ini adalah:

Baca juga: Cara Investasi Kripto Tanpa Ribet di Tahun 2025 | Panduan Lengkap untuk Pemula!

BTC Bull Token mengubah cara kita melihat meme coin. Ini bukan hanya alat spekulasi. Ini adalah mekanisme partisipasi terhadap pertumbuhan Bitcoin. Inilah beberapa alasan utama insider dan komunitas kripto menyebutnya sebagai presale kripto terbaik 2025:

Setiap kali harga BTC mencapai milestone baru ($150K, $200K, $250K), pemilik $BTCBULL akan mendapatkan airdrop dalam bentuk Bitcoin langsung ke wallet mereka.

Airdrop akan diberikan secara otomatis ke pengguna yang:

Token supply akan dikurangi secara otomatis setiap kali harga BTC naik:

Investor yang ingin reward harian bisa melakukan staking langsung di smart contract melalui Best Wallet atau MetaMask.

Detail staking:

Staking bisa dilakukan tanpa ribet, cukup dari dashboard aplikasi Best Wallet.

Baca juga: ICO Crypto Terbaik untuk Dibeli pada Tahun 2025 – Daftar Coin ICO Teratas

BTC Bull Token menyusun roadmap berdasarkan kenaikan harga BTC. Ini bukan spekulasi — ini sistem yang menghargai pertumbuhan nyata Bitcoin:

Total supply $BTCBULL adalah 21.000.000.000 token. Setiap fase akan memangkas supply dan meningkatkan permintaan, sehingga memberi tekanan naik terhadap harga.

Distribusi token telah dirancang untuk memastikan pertumbuhan komunitas dan utilitas proyek:

Token ini bukan token yang dilempar ke pasar begitu saja. Setiap bagian dari alokasi memiliki fungsi dan manfaat langsung bagi komunitas — termasuk Anda.

Baca juga: Koin yang akan Listing di Binance 2025 – Daftar Koin dan Ulasan

Salah satu kekuatan utama dari $BTCBULL adalah kemudahan untuk membeli dan ikut presale. Bahkan pengguna baru sekalipun bisa ikut serta hanya dengan beberapa langkah sederhana. Tidak perlu pengalaman DeFi yang kompleks. Hanya perlu waktu 5 menit.

Mari bicara angka. Banyak investor yang menyesal tidak membeli Dogecoin di bawah $0,01 atau tidak masuk ke Pepe Coin saat presale. Tapi bagaimana jika Anda mendapatkan peluang berikutnya hari ini?

Dengan strategi burn setiap $25K kenaikan harga BTC, supply token akan terus berkurang dan memberi tekanan harga naik. Ini bukan mimpi — ini adalah struktur desain yang dikodekan ke dalam smart contract.

Baca juga: AI Agent Coin: Ulasan Lengkap Daftar Coin AI Terbaik di Tahun 2025

Nadia – Bandung, 26 tahun:

“Saya dulu masuk Shiba Inu telat, cuma dapet 2x lipat. Sekarang saya ambil $BTCBULL dari presale, dan setiap hari saya cek staking-nya. Reward-nya jalan terus, dan saya nunggu BTC 150K buat dapet airdrop!”

Rian – Jakarta, 31 tahun:

“Gue investor jangka panjang. Waktu liat ada token yang bisa kasih airdrop BTC langsung, gue langsung beli. Presalenya gampang, apalagi kalo pakai Best Wallet. Tinggal klik-klik doang!”

Ayu – Denpasar, 29 tahun:

“Baru pertama ikut presale dan ternyata semudah itu. Gue udah staking juga. Yang bikin beda: ini token yang kasih reward dalam bentuk BTC asli. Bukan janji, tapi langsung kirim!”

Antusiasme ini bukan dibayar. Komunitas BTC Bull berkembang secara organik karena value-nya terasa jelas: beli token murah, dapat reward harian, dan saat BTC naik, kita dapet Bitcoin beneran.

Saat ini harga token masih sangat murah. Tapi jika target $7,13 juta tercapai atau presale berakhir, harga akan naik ke fase berikutnya. Seperti banyak proyek viral sebelumnya, fase awal adalah momen terbaik untuk masuk sebelum FOMO massal menyebar.

Kapan waktu terbaik untuk beli? Saat ini, saat harga masih di $0.002525 (Rp41). Dan presale hampir penuh: $6,12 juta dari $7,13 juta. Artinya tinggal sekitar 14% slot terakhir yang tersedia.

Baca juga: Daftar Crypto Presale Terbaik untuk Investasi di 2025

Banyak orang menyesali keputusan-keputusan yang tidak mereka ambil — bukan karena salah langkah, tapi karena tidak melangkah sama sekali. Dalam dunia kripto, waktu adalah segalanya. Anda tidak perlu menjadi ahli, cukup jadi yang duluan.

Apakah Anda ingat saat Dogecoin masih di bawah Rp10?

Saat Shiba Inu belum viral di TikTok?

Saat Pepe masih dianggap candaan?

Semua investor yang untung besar dari proyek-proyek itu punya satu kesamaan: mereka masuk lebih dulu.

Hari ini, Bitcoin sudah menembus $111.000 (Rp1,81 miliar). Ini bukan puncak. Ini awal. Dan BTC Bull Token hadir di waktu yang tepat, dengan narasi yang kuat, komunitas yang tumbuh cepat, dan sistem reward yang tidak biasa.

Banyak orang menyamakan BTC Bull Token dengan proyek meme lain. Tapi perbedaannya sangat jelas:

Baca juga: Meme Coin Terbaik Untuk Investasi di Tahun 2025

Reli Bitcoin ke $111.000 bukan hanya pencapaian teknikal, tapi juga sinyal awal dimulainya fase baru pasar kripto. Lonjakan volume dan kapitalisasi menandakan minat institusi dan retail kembali aktif. Ini adalah waktu krusial bagi investor untuk mencari altcoin yang belum naik signifikan namun memiliki utilitas nyata. Dalam situasi seperti ini, memilih token yang tepat bisa menghasilkan profit 10x–100x. Dan para insider telah menunjukkan arah mereka.

Hyperliquid mencuri perhatian berkat transparansi dan teknologinya yang melampaui DEX lama. Whale telah menunjukkan minat tinggi dengan volume dan open interest yang terus meningkat. Tapi karena harganya sudah cukup tinggi, banyak investor beralih ke opsi yang lebih terjangkau. Di sinilah BTC Bull Token menjadi alternatif ideal. Dengan harga presale hanya $0.002525, ini seperti membeli DOGE di awal 2021.

Monero hadir sebagai pilihan konservatif namun kuat. Di tengah isu privasi digital global, altcoin ini menawarkan perlindungan transaksi dengan teknologi canggih. Tapi insider tahu, proyek seperti Monero tidak menawarkan reward tambahan seperti staking atau airdrop. BTC Bull Token menggabungkan semua elemen ini: staking tinggi, reward BTC, dan mekanisme deflasi. Ini menjadikannya presale paling menjanjikan di tengah tren bullish saat ini.

BTC Bull Token tidak sekadar spekulasi. Dengan roadmap terstruktur berdasarkan milestone harga Bitcoin, token ini terikat langsung pada pertumbuhan BTC. Setiap kenaikan $25.000 akan memicu aksi: burn atau airdrop. Mekanisme ini memberikan tekanan harga ke atas dan mendorong partisipasi komunitas yang loyal. Inilah struktur yang membuat proyek ini disebut “ICO terbaik tahun ini”.

Bagi siapa pun yang belum masuk ke BTC Bull Token, waktu hampir habis. Dana presale sudah melampaui $6,12 juta dari target $7,13 juta. Artinya hanya tinggal 14% slot terakhir. Setelah target tercapai, harga akan naik, dan peluang entry murah akan tertutup. Jangan ulangi penyesalan karena melewatkan Shiba, PEPE, atau DOGE. BTC Bull Token adalah kesempatan berikutnya — dan waktunya adalah sekarang.

Baca juga: Airdrop Crypto dengan Hadiah Terbaik Tahun 2025

Ingin tahu bagaimana cara beli BTC Bull Token sebelum harga naik gila-gilaan? Panduan cara beli Bitcoin Bull ini akan menjelaskan semuanya langkah demi langkah, bahkan untuk pemula. Jangan biarkan FOMO datang saat semua orang sudah masuk. Waktu terbaik untuk mulai adalah sekarang!

BTC Bull Token bukan sekadar hype. Menurut analisis pasar, potensi ROI bisa menyaingi DOGE dan PEPE jika skenario presale dan burn berjalan lancar. Simak prediksi harga BTC Bull terbaru dan lihat bagaimana roadmap-nya membuat token ini jadi buruan insider. Jangan tunggu sampai harganya tidak lagi di Rp41!

Disclaimer: Setiap postingan yang dibagikan oleh agensi pihak ketiga adalah postingan bersponsor, dan Bitcoinist tidak memiliki pandangan terhadap postingan tersebut. Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini sepenuhnya milik klien dan tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Bitcoinist. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Bitcoinist tidak mendukung atau mempromosikan produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun.

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.